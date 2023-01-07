Украинские солдаты выполняют миссию НАТО, участвуя в конфликте с Россией, заявил в интервью телеканалу "1+1" министр обороны Украины Алексей Резников.
"Мы выполняем миссию НАТО сегодня. Они не проливают свою кровь, мы проливаем нашу, поэтому от них требуется поставлять оружие", — сказал он.
По словам главы военного ведомства, западные политики постоянно напоминают Киеву, что "он, как реальный щит, прикрывает весь цивилизованный мир, весь Запад".
То есть миссия НАТО - это война с Россией.
Поскольку на страны НАТО никто не нападает, а Украина в число стран альянса пока не входит, иначе это заявление министра обороны Украины понять невозможно.
Сегодня НАТО так расширилось на восток, что дальше только Россия - больше никакого другого противника просто нет.
Может, и правда, Россия угрожает всему цивилизованному миру?
Но на самом деле Россия сама ушла из Восточной Европы - никто не выгонял, сами ушли. До этого ушли из Австрии. Позволили уничтожить ГДР. Ушли из Прибалтики, в которой находились с 13 века.
А откуда ушло НАТО? Ниоткуда. Вот сейчас только приходит в Финляндию и Швецию, ну и на Украине уже окапывается.
Так кто кому угрожает? И в чем на самом деле миссия НАТО?
А.Б.
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8888да написал 07.01.2023 11:50
НАТО это оборонная инициатива.
НАТО никогда ни на кого не нападало.
Прикинь - договор на кого-то нападает.
Сейчас Россия оккупант, агрессор, захватчик, враг свободного мира.
Это Россия первой напала на Украину и захватила часть территории.
Да мы выполняем миссию защиты Европы от тирании России.
И уже доказали, что в России не вторая армия мира даже с конца.