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Московский листок

Украинские солдаты выполняют миссию НАТО

Опубликовано 07.01.2023 в разделе комментариев 1

украина европа война киев
Украинские солдаты выполняют миссию НАТО

Украинские солдаты выполняют миссию НАТО, участвуя в конфликте с Россией, заявил в интервью телеканалу "1+1" министр обороны Украины Алексей Резников.

"Мы выполняем миссию НАТО сегодня. Они не проливают свою кровь, мы проливаем нашу, поэтому от них требуется поставлять оружие", — сказал он.

По словам главы военного ведомства, западные политики постоянно напоминают Киеву, что "он, как реальный щит, прикрывает весь цивилизованный мир, весь Запад".

То есть миссия НАТО - это война с Россией.

Поскольку на страны НАТО никто не нападает, а Украина в число стран альянса пока не входит, иначе это заявление министра обороны Украины понять невозможно.

Сегодня НАТО так расширилось на восток, что дальше только Россия - больше никакого другого противника просто нет.

Может, и правда, Россия угрожает всему цивилизованному миру?

Но на самом деле Россия сама ушла из Восточной Европы - никто не выгонял, сами ушли. До этого ушли из Австрии. Позволили уничтожить ГДР. Ушли из Прибалтики, в которой находились с 13 века.

А откуда ушло НАТО? Ниоткуда. Вот сейчас только приходит в Финляндию и Швецию, ну и на Украине уже окапывается.

Так кто кому угрожает? И в чем на самом деле миссия НАТО?

 А.Б.



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Всего комментариев к статье: 1
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.
8888да написал 07.01.2023 11:50
НАТО это всего лишь договор о совместном использовании войск части стран Европы и Северной Америки.
НАТО это оборонная инициатива.
НАТО никогда ни на кого не нападало.
Прикинь - договор на кого-то нападает.
Сейчас Россия оккупант, агрессор, захватчик, враг свободного мира.
Это Россия первой напала на Украину и захватила часть территории.
Да мы выполняем миссию защиты Европы от тирании России.
И уже доказали, что в России не вторая армия мира даже с конца.
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