Украинские солдаты выполняют миссию НАТО, участвуя в конфликте с Россией, заявил в интервью телеканалу "1+1" министр обороны Украины Алексей Резников.

"Мы выполняем миссию НАТО сегодня. Они не проливают свою кровь, мы проливаем нашу, поэтому от них требуется поставлять оружие", — сказал он.

По словам главы военного ведомства, западные политики постоянно напоминают Киеву, что "он, как реальный щит, прикрывает весь цивилизованный мир, весь Запад".

То есть миссия НАТО - это война с Россией.

Поскольку на страны НАТО никто не нападает, а Украина в число стран альянса пока не входит, иначе это заявление министра обороны Украины понять невозможно.

Сегодня НАТО так расширилось на восток, что дальше только Россия - больше никакого другого противника просто нет.

Может, и правда, Россия угрожает всему цивилизованному миру?

Но на самом деле Россия сама ушла из Восточной Европы - никто не выгонял, сами ушли. До этого ушли из Австрии. Позволили уничтожить ГДР. Ушли из Прибалтики, в которой находились с 13 века.

А откуда ушло НАТО? Ниоткуда. Вот сейчас только приходит в Финляндию и Швецию, ну и на Украине уже окапывается.

Так кто кому угрожает? И в чем на самом деле миссия НАТО?

А.Б.