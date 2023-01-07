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Московский листок

Польша становится сильной военной державой

Опубликовано 07.01.2023 в разделе комментариев 0

польша война фрг
Польша становится сильной военной державой

Варшава находится в процессе создания самой сильной армии в Европе и уже превысила стандарт НАТО по расходам на оборону, заявил вице-премьер, министр национальной обороны Польши Мариуш Блащак.

Он подчеркнул, что сейчас войска страны как никогда сильны и в будущем станут только сильнее.

Блащак напомнил, что в 2022 году Польша получила первые батареи зенитного ракетного комплекса (ЗРК) Patriot и беспилотники Bayraktar турецкого производства. В 2023 году Варшава ожидает передачи танков Abrams, реактивных систем залпового огня (РСЗО) HIMARS, самолетов и вертолетов.

Польша также готовит мобилизационный резерв. В декабре 2022 года сообщалось, что в польскую армию начнут набирать добровольцев для обучения. Принять участие смогут граждане от 15 до 65 лет. По словам Блащака, основной целью является обучение как можно большего количества людей основным навыкам, связанным с военным делом.

Ну, насчет самой сильной армии Европы, думаю, у турок, британцев и фрацузов тоже есть мнение на сей счет. Да и у Украины, которая уже наколядовала себе и HIMARS, и БПЛА, и ЗРК Patriot, что Варшава еще только планирует получить.

Риторика польского министра очень напоминает слова польского маршала Рыдз-Смиглы накануне Второй мировой войны, которая как раз и началась с разгрома польской армии. Кстати, среди трофеев, говорят, немцам достался и парадный мундир маршала для парада в Берлине...

Но зачем Польше самая сильная в Европе армия?

Как полноценный член НАТО в случае внешней угроза Польша имеет право на защиту со стороны всего альянса. Или армия нужна Польше не совсем для обороны?

К примеру, при нападении на Ирак вместе с войсками США и Британии польская армия была третьим участником, и оккупировала территорию на севере страны.

 А.Б.



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