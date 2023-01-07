Переправа между Крымом и Кубанью снова заработала

Все пишут "между Крымом и Краснодаром" - вашу мать, там до Краснодара 200 километров.

Паромная переправа через Керченский пролив возобновила свою работу. Об этом сообщает Главное управление Министерства по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий (МЧС России) Краснодарского края.

31 декабря на Керченской переправе остановили движение из-за тумана.

Вечером 6 января в МЧС сообщили, что приостанавливают работу маршрута из-за усилившегося ветра.

Этот маршрут активно используется водителями грузовых автомобилей, поскольку в настоящий момент движение машин грузоподъемностью более 1,5 тонн по Керченскому мосту ограничено. Опять все пишут "Крымскому" мосту, хотя Крымский мост, вообще-то, в Москве, с Ордынки по Крымскому валу через Москва-реку в сторону Пречистенки. Понятно, что с Ордынки, потому что орда. Это история нашей страны, и не надо ее курочить.

Впрочем, Керченский мост - это тоже теперь история. Ну назовите его мостом Ротенберга, и то лучше, чем два Крымских моста в одной истории одной страны. Таврическим мостом, в конце концов. Трасса ведь "Таврида", ну и пусть мост будет Таврический.

А паромная переправа, кстати, могла бы и дальше идти в Крым, и на север, к Арабатской стрелке, и на юг, к приморским городам, без лишней перевалки. Да и зачем грузиться на Таманском полуострове, когда есть порты Азовского моря?

А.Б.