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Московский листок

Церковь рассмотрела вопрос пацифизма с точки зрения царя Ирода

Опубликовано 07.01.2023 в разделе комментариев 0

церковь рпц
Церковь рассмотрела вопрос пацифизма с точки зрения царя Ирода

Попытки сделать из отъезда из России политическое шоу удручают, и ненависть к родине нельзя принять в качестве причины для него, рассказал в интервью РИА Новости председатель синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Московского патриархата Владимир Легойда, отметив, что не считает себя вправе судить уехавших.

"Пацифизм – это не религиозная догма, а политическая идеология, которая, несмотря на декларации, нередко лишь разделяет людей. Церковь никогда не ассоциировала себя ни с каким из политических течений, в том числе и с этим", – подчеркнул он.

Ну, не судите да не судимы будете - истина известная.

А вот насчет отъезда и ненависти к родине - я не понял. Разве когда святое семейство бежало из Израиля в Египет, благодаря чему Спаситель и родился в хлеву, было политическим шоу?

И разве царь Ирод, распорядившийся убивать младенцев, родившихся в это время, не способен был вызвать ненависть? А что, любовь?

Тогда, может быть, из чувства патриотизма стоило поддержать Ирода в избиении младенцев? Ведь он делал это не из озорства, а исключительно в целях поддержания стабильности власти?

Но, надеюсь, подобного толкования священной истории мы от церкви все же не услышим... С Рождеством!

А.Б.



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