Православная общественность сегодня празднует Рождество, даже Путин по такому случаю в Кремль приехал - обычно он по сельской местности на престольные праздники путешествует. То с рыбаками, то с крестьянами... На Новый год с военными был, а тут вот решил в Кремль, прямо в Благовещенский собор.
Благовещенский собор был домовым храмом московских великих князей и царей, и Путин посещал этот собор после инаугураций. Символично.
Также Путин обратился к гражданам с краткой рождественской проповедью: "Желаю православным христианам, всем, кто отмечает праздник Рождества Христова, здоровья, успехов и всего наилучшего".
Я так думаю, президент у нас - духовное лицо. Как православный император. Даже лучше.
А.Б.
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8888да написал 07.01.2023 11:54
Лидер РФ даже не нашел смелости покинуть пределы Кремля. Православный праздник он отмечал в полном одиночестве в Благовещенском храме московского Кремля. Судя по опубликованным кадрам, рядом с ним на Рождественском богослужении присутствовали только священнослужители РПЦ.
Настроение у диктатора, судя по выражению лица, было далеко не праздничным.
*Одиночество - сволочь: Стандартный конец всех диктаторов. Когда ни ты никому, ни тебе никто не нужен, и все ждут только одного известия*, - прокомментировал кадры российский блогер Анатолий Несмиян (Эль Мюрид).
*До чего же ему страшно жить. Даже из Кремля не вышел. А вдруг чего прилетит? Или вирус какой?* - отметил российской-израильский предприниматель Леонид Невзлин.
В целом комментарии россиян в соцсетях по поводу одинокого Путина в храме Кремля были довольно жесткими. Многие были возмущены тем, что его в святом месте не поразила молния. Желают люди Путину, чтобы это было его последним Рождеством.
*Стоит в одиночестве на рождественской службе: ни друзей, ни семьи вокруг - какое же жалкое зрелище. Даже попа отодвинул на 20 метров. Один, как одна Россия. Отсталая страна одна - единственная, празднующая Рождество по устаревшему давно забытому отсталому календарю. Один Путин, одна Россия, один конец. С каждым годом людей вокруг него все меньше, а броник все толще*, - пишут в Сети.