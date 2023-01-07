Православная общественность сегодня празднует Рождество, даже Путин по такому случаю в Кремль приехал - обычно он по сельской местности на престольные праздники путешествует. То с рыбаками, то с крестьянами... На Новый год с военными был, а тут вот решил в Кремль, прямо в Благовещенский собор.

Благовещенский собор был домовым храмом московских великих князей и царей, и Путин посещал этот собор после инаугураций. Символично.

Также Путин обратился к гражданам с краткой рождественской проповедью: "Желаю православным христианам, всем, кто отмечает праздник Рождества Христова, здоровья, успехов и всего наилучшего".

Я так думаю, президент у нас - духовное лицо. Как православный император. Даже лучше.

А.Б.