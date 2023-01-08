Кто владеет информацией,
владеет миром
Рейтинг
все лучшие новости >>
English
  
Кольцо оппозиции
    
Форум
Главная
Политический расклад
Экономическая реальность
Жизнь регионов
Общество и его культура
Силовые структуры
Особенности внешней политики
Компрометирующие материалы
Московский листок

Восточная Европа уже делит "украинское наследство"

Опубликовано 08.01.2023 в разделе комментариев 1

украина европа война киев
Восточная Европа уже делит "украинское наследство"

Cоветник премьер-министра Венгрии по политическим вопросам Балаж Орбан заявил о намерении страны стать региональной державой в Центральной Европе. Об этом он написал в статье для издания Mandiner.

По словам Орбана, в ближайшие десять лет Венгрия должна «выйти из круга среднеразвитых стран и догнать развитые государства», а в Центральной Европе и вовсе «достичь статуса региональной средней державы». Он отметил, что страна не заинтересована в установлении блоков как во времена холодной войны, а стремится укреплять экономические и политические связи с соседями и стать своеобразным посредником между Востоком и Западом. 

***

Хотеть, конечно, не вредно. А насколько желания венгерского руководства совпадают с его возможностями?

Я был в Венгрии в последний раз пять лет назад, и впечатление, если частно, создалось удручающее - страна обнищала даже по сравнению с 90-ми. Хотя в советское время именно Венгрия была номером один по уровню жизни в восточном блоке. И причина была не только в развитой промышленности и достойном всяческих похвал сельском хозяйстве, но и в роли того самого посредника между востоком и западом, который это страна выполняла в тандеме с Австрией - империя Габсбургов распалась еще по итогам Первой мировой войны, но некоторое единство подходов, полагаю, сохраняется и по сей день.

Вообще жаль, что Дунайская империя равалилась - монархии почти одновременно рухнули сразу и в России, и в Германии, и в Турции, но сами страны сохранились. А Австро-Венгрия рассыпалась, и хотя собственно Австрия оказалось единственной развитой страной на развалинах империи, но это совсем другое государственное образование, для наследницы империи она слишком маленькеий осколок. Но, еще раз повторю - жаль, некоторое важное культурно-историческое явление пропало, исчезло.

В 90-е для контактов между востоком и западом неожиданно стали не нужны посредники - все стало возможно напрямую. И венгерские, да и австрийские услуги стали не очень нужны. И если австрийские банки еще как-то остались востребованы, то венгерские... Ну, понятно.

Естественно, сама по себе Венгрия со своим 10-миллионным населением на статус региональной державы претендовать не сможет, это смешно. Рядом Польша, которая сегодня выглядит, прямо скажем, куда презентабельней. Да она и больше в 3 раза!

Польша становится сильной военной державой

У Польши, понятно, давний синдром нереализованных имперских амбиций. Но тренд очевиден - в Восточной Европе образовалась некая пустота, множество слабых и зависимых режимов и ни одного лидера. В рамках ЕС есть, конечно, Германия, но именно ее локальная гегемония, похоже, и тяготит слабые восточные режимы.

Отсюда скрытый экспансионизм - Румынии в сторону Молдавии и Одесской области, а Польши в направлении Западной Украины. И, кстати, Венгрии в отношении Закарпатья. 

Но никому еще не удавалось создать сильную армию без своего военно-промышленного комплекса, целиком на внешних поставках вооружений и военной техники. Как это выглядит в случае реальной войны, можно видеть на примере Украины.

Экономика Украины полностью уничтожена, а воруженные силы страны впали в прямую зависимость от западных поставок техники и оружия, написали в статье для Washington Post экс-госсекретарь США Кондолиза Райс и бывший министр обороны США Роберт Гейтс: "Экономика страны находится в руинах, миллионы ее жителей бежали, инфраструктура разрушается, а большая часть ее минеральных богатств, промышленного потенциала и значительные сельскохозяйственные угодья находятся под контролем России".

Это не московская пропаганда, это реальный факт. Что, кстати, косвенно подтвердил посол Украины в Лондоне Вадим Пристайко: «Мы теряем людей направо и налево. Мы не афишируем, сколько из погибших военные или гражданские, но можете представить, что цифры огромны, непостижимы». 

Также, по мнению Пристайко, боевые действия на Украине дают Западу уникальный шанс. «В мире не так много стран, которые позволили бы себе пожертвовать столькими жизнями, территориями и десятилетиями развития с целью победы над заклятым врагом», — объяснил он.

Понятно, что такой результат навряд ли может удовлетворить Будапешт или Варшаву. Тем более, что они бы хотели не "победы над врагом", а каких-то торгово-экономических с ним отношений. Украина потеряла на сегодня в 2 раза больше населения, чем всего проживает в Венгрии - повторить украинский опыт просто некому. Да и все смотрят на него с ужасом.

А с другой стороны, как во времена "Железного занавеса", возникла новая потребность в мосте между востоком и западом. И пока Польша и Румыния грезят о никогда не существовашем государственном величии, маленькая Венгрия вспоминает, как уже была таким мостом, и было ей в то время очень неплохо.

Есть еще Словакия, которая тоже сильно обеднела после распада Чехословакии, и попала в полную эколномическую зависимость от Австрии - настолько, что кажется, вся Братислава утром уезжает на работу в Вену, а вечером возвращается. Чехия нашла себя в европейской системе разделения труда, а вот Словакия и Венгрия не очень, и если их отношения с Австрией сложатся к взаимному удовлетворению, то мы и правда сможем увидеть в центре Европы новое экономическое образование.

Правда, "окна из Европы" у него не будет - до тех пор, пока Польша не решит вопрос Галиции. А как только решит - все будет выглядеть очень реалистично. А дороги, кстати, в нужном направлении уже построены.

А.Б.



Рейтинг:   0,  Голосов: 0
Поделиться
Всего комментариев к статье: 1
Комментарии не премодерируются и их можно оставлять анонимно
Полностью согласен
Супер Кущ* написал 08.01.2023 02:36
с диагнозом автора. Беспокоит одно - когда, наконец, сбудуться влажные мечты, которые мы слышим с начала 90-х? Напоминать нужно?
Украина умрет от голода, эпидемии, замерзнет, сгорит и блаблабла. Кстати Куща убить забыли, но тоже обещали.
Боаранов, знаешь парадокс про где все, так вот я тебя спрашиваю - где всьо?
Ответить
Написать комментарий
Ваше имя:
Заголовок:
Комментарий:
Введите число, указанное на картинке:

Опрос
  • А вы воруете?:
Результаты
Интернет-ТВ
Хорошо, когда ничего не происходит
Хорошо, когда ничего не происходит
05.01.2023
100 лет СССР! Главный феномен советского проекта
100 лет СССР! Главный феномен советского проекта
31.12.2022
<< прислать видео
все видео >>
Новости
Восточная Европа уже делит "украинское наследство" (1)
От защиты работника - к торговле санаториями (0)
Я так думаю, президент у нас - духовное лицо (4)
Церковь рассмотрела вопрос пацифизма с точки зрения царя Ирода (2)
Переправа между Крымом и Кубанью снова заработала (6)
Польша становится сильной военной державой (4)
Украинские солдаты выполняют миссию НАТО (1)
Генсека НАТО выдвинули на Нобелевскую премию мира (9)
Американские авторы Конституции РФ (8)
На Рождество запорожцы больше не пишут писем... (5)
Анонсы
<< добавить анонс
последние анонсы >>
Добавить свой материал
Наша блогосфера
Михаил Делягин Михаил Делягин: Очередная победа либералов: чистки отменяются?
Михаил Делягин Михаил Делягин: Делягин предупредил о затухании темпов роста кредитования в РФ
Дарья Митина Дарья Митина: Просто размышление
Дарья Митина Дарья Митина: Субъективное ощущение
Дарья Митина Дарья Митина: Невозможно поверить
Все записи >>
Авторы
Баранов Анатолий Делягин Михаил
Гельман Моисей Гранатова Анна
Гречанинов Владимир Майсурян Александр
Митина Дарья Морозова Наталья
Московченко Николай Пионтковский Андрей
Саматов Сергей Эйдман Игорь

              
© 1998-2017 ФОРУМ.мск (наши зеркала: forum-msk.org forummsk.info)
о нас | наша кнопка | реклама на сайте | связаться с нами | email: forum-msk@yandex.ru
Рейтинг@Mail.ru       читайте нас также: pda | twitter | rss