Восточная Европа уже делит "украинское наследство"

Cоветник премьер-министра Венгрии по политическим вопросам Балаж Орбан заявил о намерении страны стать региональной державой в Центральной Европе. Об этом он написал в статье для издания Mandiner.

По словам Орбана, в ближайшие десять лет Венгрия должна «выйти из круга среднеразвитых стран и догнать развитые государства», а в Центральной Европе и вовсе «достичь статуса региональной средней державы». Он отметил, что страна не заинтересована в установлении блоков как во времена холодной войны, а стремится укреплять экономические и политические связи с соседями и стать своеобразным посредником между Востоком и Западом.

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Хотеть, конечно, не вредно. А насколько желания венгерского руководства совпадают с его возможностями?

Я был в Венгрии в последний раз пять лет назад, и впечатление, если частно, создалось удручающее - страна обнищала даже по сравнению с 90-ми. Хотя в советское время именно Венгрия была номером один по уровню жизни в восточном блоке. И причина была не только в развитой промышленности и достойном всяческих похвал сельском хозяйстве, но и в роли того самого посредника между востоком и западом, который это страна выполняла в тандеме с Австрией - империя Габсбургов распалась еще по итогам Первой мировой войны, но некоторое единство подходов, полагаю, сохраняется и по сей день.

Вообще жаль, что Дунайская империя равалилась - монархии почти одновременно рухнули сразу и в России, и в Германии, и в Турции, но сами страны сохранились. А Австро-Венгрия рассыпалась, и хотя собственно Австрия оказалось единственной развитой страной на развалинах империи, но это совсем другое государственное образование, для наследницы империи она слишком маленькеий осколок. Но, еще раз повторю - жаль, некоторое важное культурно-историческое явление пропало, исчезло.

В 90-е для контактов между востоком и западом неожиданно стали не нужны посредники - все стало возможно напрямую. И венгерские, да и австрийские услуги стали не очень нужны. И если австрийские банки еще как-то остались востребованы, то венгерские... Ну, понятно.

Естественно, сама по себе Венгрия со своим 10-миллионным населением на статус региональной державы претендовать не сможет, это смешно. Рядом Польша, которая сегодня выглядит, прямо скажем, куда презентабельней. Да она и больше в 3 раза!

Польша становится сильной военной державой

У Польши, понятно, давний синдром нереализованных имперских амбиций. Но тренд очевиден - в Восточной Европе образовалась некая пустота, множество слабых и зависимых режимов и ни одного лидера. В рамках ЕС есть, конечно, Германия, но именно ее локальная гегемония, похоже, и тяготит слабые восточные режимы.

Отсюда скрытый экспансионизм - Румынии в сторону Молдавии и Одесской области, а Польши в направлении Западной Украины. И, кстати, Венгрии в отношении Закарпатья.

Но никому еще не удавалось создать сильную армию без своего военно-промышленного комплекса, целиком на внешних поставках вооружений и военной техники. Как это выглядит в случае реальной войны, можно видеть на примере Украины.

Экономика Украины полностью уничтожена, а воруженные силы страны впали в прямую зависимость от западных поставок техники и оружия, написали в статье для Washington Post экс-госсекретарь США Кондолиза Райс и бывший министр обороны США Роберт Гейтс: "Экономика страны находится в руинах, миллионы ее жителей бежали, инфраструктура разрушается, а большая часть ее минеральных богатств, промышленного потенциала и значительные сельскохозяйственные угодья находятся под контролем России".

Это не московская пропаганда, это реальный факт. Что, кстати, косвенно подтвердил посол Украины в Лондоне Вадим Пристайко: «Мы теряем людей направо и налево. Мы не афишируем, сколько из погибших военные или гражданские, но можете представить, что цифры огромны, непостижимы».

Также, по мнению Пристайко, боевые действия на Украине дают Западу уникальный шанс. «В мире не так много стран, которые позволили бы себе пожертвовать столькими жизнями, территориями и десятилетиями развития с целью победы над заклятым врагом», — объяснил он.

Понятно, что такой результат навряд ли может удовлетворить Будапешт или Варшаву. Тем более, что они бы хотели не "победы над врагом", а каких-то торгово-экономических с ним отношений. Украина потеряла на сегодня в 2 раза больше населения, чем всего проживает в Венгрии - повторить украинский опыт просто некому. Да и все смотрят на него с ужасом.

А с другой стороны, как во времена "Железного занавеса", возникла новая потребность в мосте между востоком и западом. И пока Польша и Румыния грезят о никогда не существовашем государственном величии, маленькая Венгрия вспоминает, как уже была таким мостом, и было ей в то время очень неплохо.

Есть еще Словакия, которая тоже сильно обеднела после распада Чехословакии, и попала в полную эколномическую зависимость от Австрии - настолько, что кажется, вся Братислава утром уезжает на работу в Вену, а вечером возвращается. Чехия нашла себя в европейской системе разделения труда, а вот Словакия и Венгрия не очень, и если их отношения с Австрией сложатся к взаимному удовлетворению, то мы и правда сможем увидеть в центре Европы новое экономическое образование.

Правда, "окна из Европы" у него не будет - до тех пор, пока Польша не решит вопрос Галиции. А как только решит - все будет выглядеть очень реалистично. А дороги, кстати, в нужном направлении уже построены.

А.Б.