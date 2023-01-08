Кто владеет информацией,
владеет миром
Рейтинг
все лучшие новости >>
English
  
Кольцо оппозиции
    
Форум
Главная
Политический расклад
Экономическая реальность
Жизнь регионов
Общество и его культура
Силовые структуры
Особенности внешней политики
Компрометирующие материалы
Московский листок

Клишас призвал предлагающих антиконституционные меры политиков покинуть органы власти

Опубликовано 08.01.2023 в разделе комментариев 0

рф конституция
Клишас призвал предлагающих антиконституционные меры политиков покинуть органы власти

Покинуть конституционные органы власти России сенатор Андрей Клишас призвал политиков, предлагающих не «играть по правилам».

«Политики, которые призывают перестать "играть по правилам" и не обращать внимания на конституцию, должны покинуть конституционные органы власти страны»,— написал в своем Telegram Клишас.

24 августа 2022 года сенатор предложил лишать мандата парламентариев, которые выступают с противоречащими основам конституционного строя России инициативами. Таким образом он прокомментировал слова депутата Госдумы Ивана Сухарева о необходимости лишать гражданства россиян, критикующих руководство России для получения иностранных виз.

Интересно, а лишать мандата избранных депутатов - это конституционно?

Не говоря о том, что есть в России один политик, который делает с конституцией вообще все, что хочет... Но вот уже 23 года покидать свой конституционный орган власти не хочет.

 А.Б.



Рейтинг:   0,  Голосов: 0
Поделиться
Всего комментариев к статье: 0
Комментарии не премодерируются и их можно оставлять анонимно
Нет ни одного комментария, ваш ответ будет первым
Написать комментарий
Ваше имя:
Заголовок:
Комментарий:
Введите число, указанное на картинке:

Опрос
  • А вы воруете?:
Результаты
Интернет-ТВ
Хорошо, когда ничего не происходит
Хорошо, когда ничего не происходит
05.01.2023
100 лет СССР! Главный феномен советского проекта
100 лет СССР! Главный феномен советского проекта
31.12.2022
<< прислать видео
все видео >>
Новости
Львовский органный зал теперь пропагандирует культ смерти (0)
Турчак раскритиковал курского депутата, передавшего видеопривет из Мексики (0)
МИД Украины требует от Германии несуществующих у нее баллистических ракет (0)
Клишас призвал предлагающих антиконституционные меры политиков покинуть органы власти (0)
Восточная Европа уже делит "украинское наследство" (6)
От защиты работника - к торговле санаториями (1)
Я так думаю, президент у нас - духовное лицо (4)
Церковь рассмотрела вопрос пацифизма с точки зрения царя Ирода (2)
Переправа между Крымом и Кубанью снова заработала (6)
Польша становится сильной военной державой (4)
Анонсы
<< добавить анонс
последние анонсы >>
Добавить свой материал
Наша блогосфера
Михаил Делягин Михаил Делягин: Очередная победа либералов: чистки отменяются?
Михаил Делягин Михаил Делягин: Делягин предупредил о затухании темпов роста кредитования в РФ
Дарья Митина Дарья Митина: Просто размышление
Дарья Митина Дарья Митина: Субъективное ощущение
Дарья Митина Дарья Митина: Невозможно поверить
Все записи >>
Авторы
Баранов Анатолий Делягин Михаил
Гельман Моисей Гранатова Анна
Гречанинов Владимир Майсурян Александр
Митина Дарья Морозова Наталья
Московченко Николай Пионтковский Андрей
Саматов Сергей Эйдман Игорь

              
© 1998-2017 ФОРУМ.мск (наши зеркала: forum-msk.org forummsk.info)
о нас | наша кнопка | реклама на сайте | связаться с нами | email: forum-msk@yandex.ru
Рейтинг@Mail.ru       читайте нас также: pda | twitter | rss