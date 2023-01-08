Клишас призвал предлагающих антиконституционные меры политиков покинуть органы власти

Покинуть конституционные органы власти России сенатор Андрей Клишас призвал политиков, предлагающих не «играть по правилам».

«Политики, которые призывают перестать "играть по правилам" и не обращать внимания на конституцию, должны покинуть конституционные органы власти страны»,— написал в своем Telegram Клишас.

24 августа 2022 года сенатор предложил лишать мандата парламентариев, которые выступают с противоречащими основам конституционного строя России инициативами. Таким образом он прокомментировал слова депутата Госдумы Ивана Сухарева о необходимости лишать гражданства россиян, критикующих руководство России для получения иностранных виз.

Интересно, а лишать мандата избранных депутатов - это конституционно?

Не говоря о том, что есть в России один политик, который делает с конституцией вообще все, что хочет... Но вот уже 23 года покидать свой конституционный орган власти не хочет.

А.Б.