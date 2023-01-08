Кто владеет информацией,
владеет миром
Рейтинг
все лучшие новости >>
English
  
Кольцо оппозиции
    
Форум
Главная
Политический расклад
Экономическая реальность
Жизнь регионов
Общество и его культура
Силовые структуры
Особенности внешней политики
Компрометирующие материалы
Московский листок

МИД Украины требует от Германии несуществующих у нее баллистических ракет

Опубликовано 08.01.2023 в разделе комментариев 0

германия война мид
МИД Украины требует от Германии несуществующих у нее баллистических ракет

Замглавы МИД Украины Андрей Мельник призвал власти Германии предоставить Киеву все возможные виды вооружений, включая самолеты, танки, военные корабли, подлодки и баллистические ракеты. Об этом он заявил в опубликованном в пятницу интервью редакционному объединению Redaktionsnetzwerk Deutschland.

Правда, есть нюанс: Германия, согласно итогам Второй мировой войны, не производит боевых самолетов, баллистических ракет и подводных лодок.

Но ради Украины, видимо, может нарушить запрет и начать.

Кстати, зачем Украине баллистические ракеты без ядерных боеголовок? Наверно, уже пора...

 А.Б.



Рейтинг:   0,  Голосов: 0
Поделиться
Всего комментариев к статье: 0
Комментарии не премодерируются и их можно оставлять анонимно
Нет ни одного комментария, ваш ответ будет первым
Написать комментарий
Ваше имя:
Заголовок:
Комментарий:
Введите число, указанное на картинке:

Опрос
  • А вы воруете?:
Результаты
Интернет-ТВ
Хорошо, когда ничего не происходит
Хорошо, когда ничего не происходит
05.01.2023
100 лет СССР! Главный феномен советского проекта
100 лет СССР! Главный феномен советского проекта
31.12.2022
<< прислать видео
все видео >>
Новости
Львовский органный зал теперь пропагандирует культ смерти (0)
Турчак раскритиковал курского депутата, передавшего видеопривет из Мексики (0)
МИД Украины требует от Германии несуществующих у нее баллистических ракет (0)
Клишас призвал предлагающих антиконституционные меры политиков покинуть органы власти (0)
Восточная Европа уже делит "украинское наследство" (6)
От защиты работника - к торговле санаториями (1)
Я так думаю, президент у нас - духовное лицо (4)
Церковь рассмотрела вопрос пацифизма с точки зрения царя Ирода (2)
Переправа между Крымом и Кубанью снова заработала (6)
Польша становится сильной военной державой (4)
Анонсы
<< добавить анонс
последние анонсы >>
Добавить свой материал
Наша блогосфера
Михаил Делягин Михаил Делягин: Очередная победа либералов: чистки отменяются?
Михаил Делягин Михаил Делягин: Делягин предупредил о затухании темпов роста кредитования в РФ
Дарья Митина Дарья Митина: Просто размышление
Дарья Митина Дарья Митина: Субъективное ощущение
Дарья Митина Дарья Митина: Невозможно поверить
Все записи >>
Авторы
Баранов Анатолий Делягин Михаил
Гельман Моисей Гранатова Анна
Гречанинов Владимир Майсурян Александр
Митина Дарья Морозова Наталья
Московченко Николай Пионтковский Андрей
Саматов Сергей Эйдман Игорь

              
© 1998-2017 ФОРУМ.мск (наши зеркала: forum-msk.org forummsk.info)
о нас | наша кнопка | реклама на сайте | связаться с нами | email: forum-msk@yandex.ru
Рейтинг@Mail.ru       читайте нас также: pda | twitter | rss