МИД Украины требует от Германии несуществующих у нее баллистических ракет

Замглавы МИД Украины Андрей Мельник призвал власти Германии предоставить Киеву все возможные виды вооружений, включая самолеты, танки, военные корабли, подлодки и баллистические ракеты. Об этом он заявил в опубликованном в пятницу интервью редакционному объединению Redaktionsnetzwerk Deutschland.

Правда, есть нюанс: Германия, согласно итогам Второй мировой войны, не производит боевых самолетов, баллистических ракет и подводных лодок.

Но ради Украины, видимо, может нарушить запрет и начать.

Кстати, зачем Украине баллистические ракеты без ядерных боеголовок? Наверно, уже пора...

А.Б.