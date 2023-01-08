Турчак раскритиковал курского депутата, передавшего видеопривет из Мексики

Секретарь генсовета "Единой России" Андрей Турчак раскритиковал депутата курской облдумы Максима Васильева за видеопривет из Мексики и посоветовал ему сложить депутатские полномочия по собственному желанию.

Ранее в Telegram-каналах появилось видео, на котором депутат курской областной думы Максим Васильев, находясь, вероятнее всего, на пляже, готовит коктейль и закусывает его креветками. Этот процесс он комментирует словами: "Много денег. Много хорошего настроения. С Новым годом!"

"В то время как вся страна работает на фронт, помогает семьям мобилизованных и погибших бойцов. В то время, как жители приграничной Курской области подвергаются обстрелам, некоторые "народные избранники" позволяют себе "греть булки" на теплых заграничных курортах, попивая пивко и записывая неуместные видео. Верх цинизма и бесчеловечности. Ни Родины, ни флага. Ни чести, ни достоинства. Ни мозгов", - написал Турчак в своем Telegram-канале.

Если честно, то полностью согласен с Турчаком!

Наверно, он знает, как обстоят дела в партии, генсовет которой возглавляет.

А.Б.