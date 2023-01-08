Львовский органный зал теперь пропагандирует культ смерти

В сети - фото афиши Львовского органного зала. Что на ней необычного? Название программы составлено из фотоизображений погибших русских солдат, снятых с квадрокоптера.

При чем тут органная музыка и фото трупов?

Тема на Украине уже давняя - помните нашумевшую еще в 2014-м году киевскую вечеринку, где гости поедали торт, изготовленный в виде русского младенца? Да-да, подчеркивалось, что младенец именно русский. Жрали, смеялись, радовались чему-то... Это был перформанс, видео широко распространялось.

Сейчас прошло время, и культ смерти и зверства прочно вошел в жизнь. И не только Украины.

Это дорого всем обойдется. Война рано или поздно закончится, а вот привычка к зверству нет.

А.Б.