Как им увидеть в себе тупых идиотов?

Я пишу и пишу о том, что Россией управляют идиоты. Тупые идиоты! И я прекрасно понимаю, что мне не верят тысячи моих читателей – они считают этих дебилов, добравшихся до власти в России, кем угодно – от наёмников капитала до прислужников США, - но только не идиотами. И если бы меня читали не только в ФСБ, но и в остальных органах власти – читали эти правительственные идиоты, - то они вообще сочли бы идиотом меня, а не себя. Считали бы, что это ругается от злости старый дед. И такая их реакция понятна.

Возьмите этих депутатов и сенаторов, министров и губернаторов, их учёных консультантов и обслуживающих их журналистов, которые более 30 лет назад прыгнули «из грязи в князи», наворовали столько, что не знают куда деньги девать, и сегодня не слезают с экранов телевизоров. Ну, как им считать себя идиотами? Они же успешные! А как успешные могут быть идиотами?

Кроме того, ну как им считать себя идиотами, если десятки миллионов как бы граждан России ходят на выборы и бросают в урны бюллетени. Понятно, что выборы фальсифицируются, но ведь десятки миллионов действительно ходят!

Так вот, хочу показать ещё одно доказательство идиотизма людей у власти, хотя это доказательство и не простое – не для слабого ума.

Но сначала немного теории – сначала о том, что умственно-нормальный человек, чем бы он ни занимался в жизни, в процессе этого занятия всё больше и больше овладевает своим делом, и пусть он ленив и не творит, но производительность его труда будет непрерывно расти. Хотя бы из лени. Ну, лень человеку делать работу долго, ну, будет стремиться сделать её побыстрее, а если есть надлежащий контроль, то придётся делать и качественно. Вот следствием этой лени и контроля и будет то, что называют «рост производительности труда» - увеличение количества производимой продукции в единицу времени.

Приведу в пример завод, на котором работал – Ермаковский завод ферросплавов. С начала строительства в 1962 году этого завода в голой казахстанской степи, строители были не опытны, а к пуску первой печи в 1968 году опытных инженеров-металлургов и рабочих с других родственных заводов пригласили достаточно, поэтому первые печи вводились в строй успешно, план перевыполнялся, металлургов награждали орденами. Однако лет через пять строители набрались опыта, и завод начал строится таким темпами, что уже не хватало опытных металлургов вводить в строй новые печи. В это время на заводе шутили, что начальник отдела кадров завода (кстати, мой однофамилец) ездил по степи с арканом, ловил казахов и тащил их на завод. Как бы то ни было, но производительность труда на заводе упала до предела, когда мы в Министерстве чёрной металлургии СССР стали образцом беспомощной дебильности – в случае неудач все остальные заводы Министерства министр попрекал: «Развели тут ермаковщину!».

Но прошло ещё лет 7-8, работники завода набрались опыта, и мы стали флагманом родного министерства, начав работать с такой производительностью, как никто не работал не то, что в СССР, но и в мире. В это время мы, торгуя своим сплавом в США, в честной конкурентной борьбе остановили аналогичные заводы в Детройте. Ведь рост производительности труда сопровождается снижением себестоимости, а это даёт возможность захватить дополнительные рынки сбыта.

Поймите, а не поймёте – поверьте, даже если обезьяну научить чему-то, скажем, колоть орехи, то она через несколько лет за то же время будет колоть не один орех, а два, то есть производительность её труда возрастёт. Даже у обезьяны!

А теперь сами посудите - как назвать людей, у которых с увеличением времени нахождения в должности, производительность труда падает? То есть те, которые с профессиональной точки зрения показывают себя хуже, нежели обезьяны?

Вот статья «Производительность труда, уровень и качество жизни населения России: динамика изменения и современные тенденции взаимовлияния» в журнале «Социально-трудовые исследования» №4 (49) за 2022 год. В данной статье: «Под номинальной производительностью труда понимается отношение ВВП в постоянных ценах к общей численности рабочей силы». ВВП – это валовый внутренний продукт - итоговая стоимость всех оказанных услуг и произведенной продукции в стране. С учётом того, что в последнее десятилетие цены на энергоносители росли, производительность труда в России обязана была расти даже при той же численности работающих. И авторы сравнили эту производительность труда в России с аналогичной в странах OECD - Организации экономического сотрудничества и развития (на май 2021 года, в OECD входят 38 государств, в том числе большинство государств — членов ЕС) И анализ показал: «Если сравнить динамику производительности труда в России и странах OECD можно отметить, что в РФ реальная производительность труда не показывает прироста с 2014 г. (рис. 1). За 10 лет производительность труда в странах OECD увеличилась более чем на 51%, т.е. росла примерно на 5% в год. В российской же экономике уровень производительности труда за эти годы сократился на 10,2 %, т. е. в среднем снижался почти на 1% в год».

Это как понять? Ну, ещё куда ни шло, если бы производительность труда осталась на том же уровне, но как понять снижение??

И ведь люди во власти, в науке, а журналистике России сидят (некоторые) по 30 лет! И не способны приращивать производительность труда в России хотя бы на 1% в год? Хотя бы 0,5%?!

Чем это объяснить? Вы способны объяснить? Технически объяснение одно – число бездельников (фактических паразитов) в России при такой власти росло быстрее, нежели цены на энергоносители. Это же ведь и видно было – была видна, к примеру, тупая трусость властных уродов за свою вонючую жизнь! Скажем, численность Федеральной службы охраны скаканула до численности, при которой для управления ФСО требуется (по свидетельству Коржакова) только генералов 70 голов, эта трусость власть имущих вела к увеличению штатов всякого рода охранников – от охранников на входе во все конторы, до Росгвардии и прочих силовых структур.

На 2018 год минимальное количество силовиков в России, - 3 792 995 человек. Это количество не включает в себя ФСБ, ФСО, СВР, ГУ ГШ ВС, а также силовиков, работающих в частных военных компаниях и частных охранных организациях - 1,5 миллиона человек работает в ЧОП. Для сравнения: численность Советской Армии – армии всего 300-миллионного СССР - на 1991 год составляла всего 3,7 миллиона человек.

К росту паразитов ведёт и непомерный рост бездельников во всех конторах – рост численности всех этих «менеджеров», загружающих работой только друг друга и не дающих ничего для увеличения ВВП.

Почему власть в России это падение производительности допускает?

Поймите, другого ответа нет, – это результат роста идиотизма членов власти в России - профессионального идиотизма. Способности к воровству и болтовне у членов власти растут пропорционально стажу – в этом сомнений нет – тут они мастера. А я речь веду только о их неспособности исполнять свои должности.

Но, в свою очередь, рост профессионального идиотизма членов власти - результат полной безнаказанности лиц, дорвавшихся до власти. Им незачем было умнеть – с точки зрения занимаемых ими должностей, они как были идиотами, так ими и остались, мало этого, и их идиотизм продолжал расти. Они до такой степени стали идиотами – идиотами-депутатами, идиотами-сенаторами, идиотами-министрами, идиотами-научными консультантами, идиотами-журналистами, - что своего идиотизма они просто не способны увидеть.

Посему и в этом моём сугубо научном анализе идиоты увидели бы не желание им помочь, а только желание их оскорбить. Если бы они были способны читать такие работы.