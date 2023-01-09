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Московский листок

Украина - это самое большое минное поле в мире

Опубликовано 09.01.2023 в разделе комментариев 1

украина европа война киев
Украина - это самое большое минное поле в мире

В ходе военного конфликта с Россией на Украине заминировали земли общей площадью 250 тыс. кв. км, сообщил украинский премьер-министр Денис Шмыгаль. По его словам, «это самое большое минное поле в мире». 

«Это не только затрудняет передвижение людей, но и вызывает серьезные сбои в сельском хозяйстве, которое является одной из наших основных отраслей»,— сообщил Шмыгаль в интервью южнокорейскому агентству Yonhap. Как отмечает агентство, площадь заминированных украинских территорий больше, чем весь Корейский полуостров, Румыния и Великобритания.

***

Безусловно, минирование является одной из страшнейших проблем современных военных конфликтов. Причем войны заканчиваются, а люди продолжают подрываться на минах еще годы и годы потом. 

То, что Украина минирует то, что можно и что нельзя - известно давно: еще с 2014 года украинская сторона начала минировать все собственное побережье, от Мариуполя и до Одессы. Морские мины украинского производства периодически срывает штормами, они плавают где попало, их часто видят моряки, к счастью, редко подрываются.

Иная история с противопехотными и противотанковыми минами. Они сейчас везде от Харькова и до Херсона. Минная война относительно дешева и достаточно эффективна. О последствиях никто не думает. Карт минных полей часто нет, да и не всегда есть техническая возможность убрать мины. А противопехотные мины типа "лепесток" просто разбрасывают без всякой системы. Чаще всего страдают дети и домашние животные, но это неважно - для того, кто эти мины разбрасывает.

Шмыгаль назвал колоссальную территорию, которая на сегодня уже малопригодна для освоения. И останется такой еще очень надолго.

В мире есть техника для разминирования, есть специалисты соответствующего профиля. Но ни один специалсит не даст вам стопроцентной гарантии, что мин нет. Тем более, на такой колоссальной территоии.

Есть и другие пробемы. Например, когда я работал в аппарата правительства, к нам обратились с просьбой доставить тяжелую технику для разминирования в Афганистан - японская фирма "Кинтетцу" производила тогда лучшие машины для этого.

Но единственный в мире самолет, который мог поднять эти машины - это был "Руслан", в то время использовавшийся только в МЧС. МЧС военная структура, нужно было разрешение и согласование - возражений не было. Занимался этим я, моментально получили "добро" от МЧС, но... оказывается, "Руслан" не проходил по японским нормам по шуму двигателей. То есть не имел права сесть ни в одном аэропорту Японии. Наше правительство, тогда правительство Касьянова, было готово идти навстречу, а японское - нет. И Афганистан так и не получил необходимой техники. А уж теперь и не получит.

Думаю, Шмыгаль еще даже не в курсе, с какими проблемами он столкнется, выпрашивая технику для разминирования. Нагадить всегда легче, чем убрать за собой. Причин, почему нельзя, будет множество. Сотни, тысячи. Миллионы бумажек, которые никак невозможно подписать.

Как доставить тяжелую технику из Южной Кореи на Украину - это самый простой вопрос. По воздуху - никак. По суше - тоже никак, посмотрите на карту, Украина сама перекрыла все маршруты. Остается морем. Через Суэц - никак, только вокруг света, через Геркулесовы столпы... Если Турция пропустит через Босфор. Если на пути в Одессу не подорвется на собственной мине. 

И потом, что разминировать? Еще идут боевые действия, и именно Украина не хочет слышать ни о каком перемирии. Минирование продолжается. И никто не станет ничего разминировать под обстрелами. 

А.Б.



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Всего комментариев к статье: 1
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(без названия)
ййййй написал 09.01.2023 01:42
> Как доставить тяжелую технику из Южной Кореи на Украину
____
Через Россию, за счет России и обвиняя Россию.
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