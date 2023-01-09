Президент Украины Зеленский приостановил украинское гражданство наместника Святогорской Лавры Арсения

По данным СБУ, в 2014 монахи Свято-Успенской Святогорской Лавры разместили на оборотной стороне иконы Божьей матери молитву пророссийского содержания и раздавали ее на пасхальные праздники.

Также сам Арсений в 2018 году в интервью одному из изданий обвинил ВСУ в обстрелах Славянска и войну на Донбассе он считал гражданской.

«Я нахожусь в Донецкой области на территории Украины с самого начала конфликта. По указанию Турчинова сюда пришли войска и начали бомбить Славянск, говорили, что это Россия бомбит. Я видел украинские гаубицы, «Ураганы», стрелявшие по Славянску. Депутаты Верховной рады говорят: Вы неправду говорите. Это были переодетые русские». Я свою «ложь» скажу и на Страшном Суде… Я в Адамовке служил в 2014 году всенощную, так что «Ураганы» выехали рядом с церковью и стреляли по Славянску, народ стоял и плакал. Летят ракеты, а там за тридцать секунд раздается «ба-ба-ба-ба-бах», – рассказывал тогда он.

Соответствующее уведомление о потере гражданства указанными лицами получила также Государственная миграционная служба. Согласно действующим правилам, в дальнейшем они могут быть депортированы.

Ну, не расстреляны, и на том спасибо.

Сказано же в Писании: не верь глазам своим! Депутаты сказали, что переодетые русские обстреливали сами себя? Потому что орки. Не веришь в орков? Геть с Украины!

А.Б.