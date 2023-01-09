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Московский листок

Иранца задержали в Германии по подозрению в терроризме

Опубликовано 09.01.2023 в разделе комментариев 0

убийство терроризм
Иранца задержали в Германии по подозрению в терроризме

Как пишет Bild, об угрозе подготовки теракта с использованием самодельной химической бомбы Германию предупредило ФБР.

Бюро сообщило немецким коллегам, что подозреваемый интересовался в сети цианидами и рицином.

По предварительным данным, атаку планировалось совершить на Новый год. Во время спецоперации иранца спецслужбы задержали в специальных защитных костюмах. Из его квартиры были вынесены субстанции в голубых контейнерах для дальнейшего изучения.

Позже генпрокуратура сообщила, что ядовитых веществ обнаружено не было.

Так в чем дело? Только в том, что химик интересовался химическими веществами в поисковых системах. Ну и имел "подозрительное" происхождение.

Этого достаточно, чтобы против тебя провели целую спецоперацию.

Не убили, и на том спасибо...

 А.Б.



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