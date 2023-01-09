Кто владеет информацией,
владеет миром
Рейтинг
все лучшие новости >>
English
  
Кольцо оппозиции
    
Форум
Главная
Политический расклад
Экономическая реальность
Жизнь регионов
Общество и его культура
Силовые структуры
Особенности внешней политики
Компрометирующие материалы
Московский листок

Германия направляет свой металлолом на Украину

Опубликовано 09.01.2023 в разделе комментариев 0

украина европа война киев
Германия направляет свой металлолом на Украину

Германия "лихорадочно" ищет обещанные Украине 40 боевых машин пехоты Marder, большую часть которых Берлину придется взять из запасов собственных вооруженных сил, пишет журнал Spiegel.

Что есть только полуправда - Германия успешно избавляется от устаревшей техники, направляя ее за полную стоимость на Украину, причем обставляет дело так, что Киеву приходится еще и униженно клянчить этот металлолом.

БМП Marder (Куница) разработана в 1966—1969 годах немецкой фирмой Rheinmetall AG по заказу ВС ФРГ. Первый прототип был собран в конце 1969 года, я тогда пошел в третий класс, производство продолжалось до 1975 года. Всего было построено около 2000 боевых машин.

С 2010 на смену «Мардеру» на вооружение ВС ФРГ постепенно вводится новая БМП Puma.

Макрон пообещал Зеленскому бронемашины

 А.Б.



Рейтинг:   0,  Голосов: 0
Поделиться
Всего комментариев к статье: 0
Комментарии не премодерируются и их можно оставлять анонимно
Нет ни одного комментария, ваш ответ будет первым
Написать комментарий
Ваше имя:
Заголовок:
Комментарий:
Введите число, указанное на картинке:

Опрос
  • Как вы относитесь к Турции?:
Результаты
Интернет-ТВ
Хорошо, когда ничего не происходит
Хорошо, когда ничего не происходит
05.01.2023
100 лет СССР! Главный феномен советского проекта
100 лет СССР! Главный феномен советского проекта
31.12.2022
<< прислать видео
все видео >>
Новости
Оказывается, турки относятся к нам очень неплохо, много лучше, чем к США (0)
Германия направляет свой металлолом на Украину (0)
Иранца задержали в Германии по подозрению в терроризме (0)
Президент Украины Зеленский приостановил украинское гражданство наместника Святогорской Лавры Арсения (0)
Украина - это самое большое минное поле в мире (3)
Как им увидеть в себе тупых идиотов? (2)
Львовский органный зал теперь пропагандирует культ смерти (2)
Турчак раскритиковал курского депутата, передавшего видеопривет из Мексики (3)
МИД Украины требует от Германии несуществующих у нее баллистических ракет (2)
Клишас призвал предлагающих антиконституционные меры политиков покинуть органы власти (2)
Анонсы
<< добавить анонс
последние анонсы >>
Добавить свой материал
Наша блогосфера
Михаил Делягин Михаил Делягин: Очередная победа либералов: чистки отменяются?
Михаил Делягин Михаил Делягин: Делягин предупредил о затухании темпов роста кредитования в РФ
Дарья Митина Дарья Митина: Просто размышление
Дарья Митина Дарья Митина: Субъективное ощущение
Дарья Митина Дарья Митина: Невозможно поверить
Все записи >>
Авторы
Баранов Анатолий Делягин Михаил
Гельман Моисей Гранатова Анна
Гречанинов Владимир Майсурян Александр
Митина Дарья Морозова Наталья
Московченко Николай Пионтковский Андрей
Саматов Сергей Эйдман Игорь

              
© 1998-2017 ФОРУМ.мск (наши зеркала: forum-msk.org forummsk.info)
о нас | наша кнопка | реклама на сайте | связаться с нами | email: forum-msk@yandex.ru
Рейтинг@Mail.ru       читайте нас также: pda | twitter | rss