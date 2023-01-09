Германия направляет свой металлолом на Украину

Германия "лихорадочно" ищет обещанные Украине 40 боевых машин пехоты Marder, большую часть которых Берлину придется взять из запасов собственных вооруженных сил, пишет журнал Spiegel.

Что есть только полуправда - Германия успешно избавляется от устаревшей техники, направляя ее за полную стоимость на Украину, причем обставляет дело так, что Киеву приходится еще и униженно клянчить этот металлолом.

БМП Marder (Куница) разработана в 1966—1969 годах немецкой фирмой Rheinmetall AG по заказу ВС ФРГ. Первый прототип был собран в конце 1969 года, я тогда пошел в третий класс, производство продолжалось до 1975 года. Всего было построено около 2000 боевых машин.

С 2010 на смену «Мардеру» на вооружение ВС ФРГ постепенно вводится новая БМП Puma.

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А.Б.