Оказывается, турки относятся к нам очень неплохо, много лучше, чем к США

Более 62 процентов жителей Турции считают Россию дружеской страной, в то время как 90 процентов видят в США врага, таковы результаты исследования центра Gezici, который приводит Ulusal TV.

В опросе, который проходил в 2022 году, приняли участие 2464 человека из 24 провинций Турции.

Доля тех, кто считает Россию другом, составляет 62,6 процента. При этом 72,8 процента опрошенных полагают, что "с Россией должны быть установлены хорошие отношения". Отрицательно на вопрос о России как друге ответили 18,3 процента опрошенных, а у 8,9 процента респондентов нет мнения на этот счет. В то же время около 90 процентов участников исследования назвали США врагом Турции.

Довольно неожиданно, если учитывать, что Турция старейший член НАТО и отношения между нашими странами в последние годы были, так скажем, неровными.

Интересно, а как мы относимся к Турции - к стране, где традиционно и массово отдыхаем, где покупаем множество нужных нам вещей и вообще живем по соседству.

Проведем опрос, чего проще.

А.Б.