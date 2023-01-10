Генпрокуратура зачищает землю от фермеров

Осенью 2022 года фермеры, занимающиеся сельским хозяйством на территории Адлерского, Хостинского и Лазаревского районов г. Сочи, получили крайне неприятный сюрприз.

Прокуратура (в лице заместителя Генерального прокурора Российской Федерации Ткачева Игоря Викторовича) потребовала аннулировать их права на сельхозугодия.

Под раздачу попали более 100 реальных сельхозпроизводителей — как люди, ведущие индивидуальное хозяйство, так и крупные предприятия, такие как акционерные общества АО «Мацеста-Чай», АО «Хоста-Чай», АО «Шапсугский чай», АО «Солохаульский чай», ЗАО «Дагомысчай», ферма Экзархо – ИП Экзархо И., ферма Волино – ИП Шульгина О.А., «Краснополянская косметика» – ИП Серов Д., и т.д.

Повестки в суд вручались лично фельдъегерями, подчеркну, не почтальонами, а именно - переделанными в посыльных полицейскими. А вот интересно — в Сочи совсем нет преступности? Ловля граждан с целью вручить им повестки по гражданским делам и принуждение к явке в суд по оным – точно самая прямая и самая важная обязанность правоохранителей? Особенно в нынешнее время? Когда совсем рядом не происходит то-чего-нельзя-называть.

Из вручённых правоохранителями чёрных меток фермеры узнали, что на них подали в суд, потому что прокуратура сочла земли, на которых они ведут сельское хозяйство, не используемыми по целевому назначению.

С момента получения повесток до судов оставалось обычно не более двух недель, люди не успевали даже подготовить доказательства в свою защиту. Впрочем, некоторые успевали, но им всё равно это не пригодилось. Суд просто не принимал и не отражал в протоколах заседания доказательства, предоставленные фермерами. Подчеркиваю, эти доказательства не опровергались, суд просто не изволил обращать на них внимания. Возможно, суду было просто некогда эти доказательства разбирать. Ведь каждый процесс по изъятию собственности прогонялся через суд примерно за две недели. Для сравнения отметим, что даже процессы по алиментам, многократно более простые, идут в суде минимум несколько месяцев.

По состоянию на 10 ноября 2022 года судами были удовлетворены все иски Генеральной прокуратуры РФ. В соответствии с судебными решениями фермеры теперь должны в течение 30 дней снести постройки, необходимые для осуществления сельскохозяйственной деятельности, выкорчевать сады, забить скот и освободить земельные участки. Откуда на пустующих (по мнению прокуратуры) участках сады, сельхозпостройки и скот — господ судейских и прокурорских особо не волнует.

Особо отметим, что АО "Хоста-Чай", АО "Мацестинский чай", АО «Солохаульский чай», ЗАО «Дагомысчай» являются производителями самого северного в мире чая (на пустующих, по официальной версии, землях). Они же неоднократно получали призы на мероприятиях, проходивших по линии Министерства сельского хозяйства Российской Федерации.

Мацестинский чай - в 2021-22 годах получал дипломы «Лучшее сельскохозяйственное предприятие, достигшее наивысших показателей урожайности чайных плантаций» от губернатора Краснодарского края. Экоферма «Экзархо» неоднократно получала высшие награды «Гран При» и золотые, серебряные медали на смотрах-конкурсах в рамках Всероссийской научной молочной конференции 2016-2019 годов. В 2022 году получила премию «Золотой Меркурий», как лучшее малое предприятие агрокомплекса России.

Перечислять эти награды можно до бесконечности. Но вот раз, что-то произошло, и предприятия, ранее пользовавшиеся признанием, превратились в пустующие земли.

Для понимания масштаба происходящего отметим, что фермеры, работники крупных ферм, работники предприятий, так или иначе связанных с фермами, это, как минимум, несколько тысяч человек, так что закрытие ферм станет для Сочи социальной катастрофой. Зачем же эта катастрофа понадобилась? Какая муха укусила власти и надзорные органы?

Возможны варианты. Отметим, что в последнее время в стране идёт, так называемая, национализация элиты. Нет, от дворцов на заокеанских лазурных берегах лучшие люди РФ, конечно, не отказываются, но на всякий пожарный случай хотят продублировать их аналогичными строениями где-нибудь на Черноморье. А что какие-то там фермеры что-то выращивают – это их проблемы.

Возможно, земли были заказаны одним из агрохолдингов. Закон, в соответствии с которым гиганты экономики могут и любят пожирать предприятия размерного класса поменьше, был описан ещё классиками научного учения о человеческой цивилизации. Никуда со времён Маркса и Энгельса этот закон не делся. Впрочем, даже если земли скупает (при торговом посредничестве генпрокуратуры) агрохолдинг под агрокультуру, всё равно проблему безработицы это не решит. Во-первых, от сноса одних агропредприятий до пуска других — пройдёт год, два, три. Во-вторых, агрохолдинги стараются работать не с местными, а с наиболее бесправной и незащищённой частью рабочей силы - вахтовиками.

И о самом страшном. Сочи — город крайне проблемный в плане продовольственной безопасности. В него ведёт всего одна дорога. Стихийное бедствие, ну или результат того-чего-нельзя-называть— и всё, только местные продуктовые ресурсы. А собственное сельское хозяйство вырубается минимум года на два.

Кстати, отметим, что приличная часть сносимых ферм занята производством импортозамещающей продукции и выполнением мобилизационных заданий на поставку продукции в соответствии с Федеральным законом «Об обороне». Прокуратуру не волнует.

Ну что ещё тут можно сказать?

Автор материала хочет видеть в людях и даже чиновниках только лучшее. Он от всей своей души верит, что те ставят под угрозу продовольственную безопасность черноморского города никак не по злому умыслу. Просто кто-то немножко не так понял законы. Или кто-то немножко решил подработать на стороне, став партнёром в чьём-то агро или строительном бизнесе. Ни о каком осознанном сотрудничестве с не-друзьями-РФ, в условиях, того-чего-нельзя называть, — речи, упаси господи, не идёт.