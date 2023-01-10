Эксперты НАТО спрогнозировали распад России в течение 10 лет

Россию в ближайшие годы ждет распад или превращение в несостоятельное государство (failed state). Такой прогноз дали почти половина экспертов по внешней политике, опрошенных Atlantic Council - аналитическим центром при НАТО, который специализируется на отношениях с Европой и РФ.

46% опрошенных полагают, что коллапс России как государства или дезинтеграция на множество более мелких стран может состояться к 2033 году, сообщает Financial Times.

При этом 40% респондентов назвали причиной возможного распада России: "революцию, гражданскую войну или политическую дезинтеграцию".

От редакции: Заметка пришла "самотеком". Мол, вот - читайте.

Особенно приятно, что со ссылкой на Financial Times, газету, которая в свое время спровоцировала мой уход из аппарата правительства и вообще с государственной службы в никуда. Что, на самом деле, может, было и неплохо, с учетом последовавших за тем событий в системе управления. Сегодня это тот стыд и позор, который мы наблюдаем вот уже много лет - иметь к этому отношение не хочется.

Но все же, может, и правда Россия на грани распада?

Может.

Спецоперация, которую заварил до того считавшийся рациональным и везучим наш великий и непогрешимый, - это пьеса с открытым финалом. Я, например, не ожидал, что Путин станет играть такую пьесу. И у меня впечатление, что он и сам в некотором изумлении от постановки.

Вот другой актер, Смольянинов, которого тут принялись травить, как-будто он представляет из себя что-то серьезное, явно не случаной сказал: «наплевать на Россию, даже если в ней останется только Еврейский автономный округ, а все остальное превратится в радиоактивный пепел».

Актер - это инструмент, ему не положено продуцировать смыслы. Кто-то вложил в его новую роль именно эти слова. Почему и зачем?

Все кинулись обсуждать, что он там сказал, а обсуждать нужно - зачем сказал?

Что, и правда Россия на грани распада?

Да ни боже мой! Распад СССР был такой вселенской катастрофой, что повторения никому не нужно. И тем более тема "радиоактивного пепла" - этого кошмара 60-х, возвращающегося в нашу жизнь. Или кто-то полагает, что в радиоактивную пыль превратится только Россия, а все остальные этого каким-то чудесным образом избегнут?

Нет, идет проецирование собственных глубинных страхов на "негодный объект" - в данном случае Россию. Россию не жалко, и можно как бы "перенести" собственную угрозу.

Но на грани распада именно Запад - уже Турция, старейший член НАТО, располагающий сильнейшей армией Европы, играет свою игру. Уже Британия вышла из ЕС. Уже Польша ставит ультиматумы Германии, да что там - Венгрия заговорила о региональном лидерстве. И даже в США заговорили об отделении Калифорнии на прошлых выборах - и неизвестно, что будет на предстоящих.

Что-то подобное происходит в России? Да вроде нет... Центральная власть крепка до неприличия. О федерализме и региональных элитах все просто позабыли.

Так на чем же основывали эксперты Atlantic Council свои прогнозы? Не знаю. Но что-то они имели в виду. И вот интересно, что?..

А.Б.