Страны Запада в большинстве случаев поставляют Киеву устаревшее вооружение, заявил посол Украины в Великобритании Вадим Пристайко в интервью изданию Newsweek. По его словам, у части оборудования и вовсе истек срок годности.

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Собственно, о чем я пишу и говорю в последнее время, к вящему возмущению проукраинских троллей.

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С той разницей, что я делю упор на том, что интересы Украины в этих поставках вообще не учитываются - западные правительства утилизируют устаревшую технику, причем не только бесплатно, а еще и получают с Украины деньги - не "живые", а в виде госдолга, но все равно выгодно.

А украинские официальные лица только этому радуются, вот и посол Пристайко: "Мы шутим, что если вы хотите его утилизировать, отдайте нам... В обычное, мирное время никто бы не хотел говорить об этом в таких выражениях. Но сейчас — почему нет?" — отметил он.

Вот так они шутят. Не за свой же счет, а вполне возможно и имеют какой-то гешефт на разорительных для страны военных поставках. Наверняка имеют - на Украине забесплатно даже птички не поют.

Тот же министр обороны Резников высказался предельно откровенно: "Мы выполняем миссию НАТО сегодня. Они не проливают свою кровь, мы проливаем нашу, поэтому от них требуется поставлять оружие", — сказал он.

Естественно, Резников ведь тоже проливает не свою кровь, а преимущественно чужую.

А условия, на которых Украина получает так называемую западную "помощь", по идее, должны вызывать вопросы прокуратуры любой страны.

Судя по всему, этот вооруженный конфликт очень многих обогащает.

Причем если Украина проиграет, и потеряет часть своего суверенитета, то "потеряет" она вместе с ним и колоссальные военные долги. А вот если выиграет, то платить придется по этим долгам лет двести... Потому что конфисковать в счет украинских долгов золотовалютные резервы России навряд ли получится. А вот вся Украина целиком пойдет бонусом коллективному Западу.

А.Б.