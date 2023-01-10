Эстония хочет передать замороженные российские активы Украине до конца января

Эстония хочет представить план к тому моменту, когда Еврокомиссия оформит соглашение для ЕС о том, как распорядиться 300 млрд евро (322 млрд долларов) из резервов ЦБ России и миллиардами евро замороженных активов российских лиц, находящихся под санкциями, передает Bloomberg.

Напомним, глава эстонского МИДа Урмас Рейнсалу сказал, что его страна намерена самостоятельно разработать механизм передачи Украине замороженных российских финансовых активов, поскольку процесс на уровне ЕС застопорился.

И застопорился не просто так - нет никаких законных механизмов отобрать деньги одной страны и передать их другой. Не говоря уже о том, что эти деньги были доверены международному сообществу - и как пренебречь этим доверием, если весь мировой бизнес, строго говоря, держится на доверительных механизмах?

Я уже писал и говорил, что после такой операции деньги перестанут быть деньгами, как мы их понимаем. И не только для России, но для всех.

Но Эстония гораздо больше европейская страна, чем вся остальная Европа, кроме, может быть, Латвии. Поэтому она может отменить у себя деньги прямо сейчас, не задумываясь о последствиях.

Кто станет доверять деньги или товары стране, которая в любой момент может их отобрать, причем независимо от того, виноваты вы в чем-то или нет?

А.Б.