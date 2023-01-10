Кто владеет информацией,
владеет миром
Рейтинг
все лучшие новости >>
English
  
Кольцо оппозиции
    
Форум
Главная
Политический расклад
Экономическая реальность
Жизнь регионов
Общество и его культура
Силовые структуры
Особенности внешней политики
Компрометирующие материалы
Московский листок

Эстония хочет передать замороженные российские активы Украине до конца января

Опубликовано 10.01.2023 в разделе комментариев 0

эстония независимость
Эстония хочет передать замороженные российские активы Украине до конца января

Эстония хочет представить план к тому моменту, когда Еврокомиссия оформит соглашение для ЕС о том, как распорядиться 300 млрд евро (322 млрд долларов) из резервов ЦБ России и миллиардами евро замороженных активов российских лиц, находящихся под санкциями, передает Bloomberg.

Напомним, глава эстонского МИДа Урмас Рейнсалу сказал, что его страна намерена самостоятельно разработать механизм передачи Украине замороженных российских финансовых активов, поскольку процесс на уровне ЕС застопорился.

И застопорился не просто так - нет никаких законных механизмов отобрать деньги одной страны и передать их другой. Не говоря уже о том, что эти деньги были доверены международному сообществу - и как пренебречь этим доверием, если весь мировой бизнес, строго говоря, держится на доверительных механизмах?

Я уже писал и говорил, что после такой операции деньги перестанут быть деньгами, как мы их понимаем. И не только для России, но для всех.

Но Эстония гораздо больше европейская страна, чем вся остальная Европа, кроме, может быть, Латвии. Поэтому она может отменить у себя деньги прямо сейчас, не задумываясь о последствиях.

Кто станет доверять деньги или товары стране, которая в любой момент может их отобрать, причем независимо от того, виноваты вы в чем-то или нет?

 А.Б.



Рейтинг:   0,  Голосов: 0
Поделиться
Всего комментариев к статье: 0
Комментарии не премодерируются и их можно оставлять анонимно
Нет ни одного комментария, ваш ответ будет первым
Написать комментарий
Ваше имя:
Заголовок:
Комментарий:
Введите число, указанное на картинке:

Опрос
  • Как вы относитесь к Турции?:
Результаты
Интернет-ТВ
Хорошо, когда ничего не происходит
Хорошо, когда ничего не происходит
05.01.2023
100 лет СССР! Главный феномен советского проекта
100 лет СССР! Главный феномен советского проекта
31.12.2022
<< прислать видео
все видео >>
Новости
США уже одержали главную победу в украинском конфликте (0)
Солдаты начали страдать от обморожений (0)
Эстония хочет передать замороженные российские активы Украине до конца января (0)
Страны Запада в большинстве случаев поставляют Киеву устаревшее вооружение (3)
Эксперты НАТО спрогнозировали распад России в течение 10 лет (8)
Генпрокуратура зачищает землю от фермеров (0)
О борьбе с коррупцией (4)
Оказывается, турки относятся к нам очень неплохо, много лучше, чем к США (1)
Германия направляет свой металлолом на Украину (0)
Иранца задержали в Германии по подозрению в терроризме (0)
Анонсы
<< добавить анонс
последние анонсы >>
Добавить свой материал
Наша блогосфера
Михаил Делягин Михаил Делягин: Очередная победа либералов: чистки отменяются?
Михаил Делягин Михаил Делягин: Делягин предупредил о затухании темпов роста кредитования в РФ
Дарья Митина Дарья Митина: Просто размышление
Дарья Митина Дарья Митина: Субъективное ощущение
Дарья Митина Дарья Митина: Невозможно поверить
Все записи >>
Авторы
Баранов Анатолий Делягин Михаил
Гельман Моисей Гранатова Анна
Гречанинов Владимир Майсурян Александр
Митина Дарья Морозова Наталья
Московченко Николай Пионтковский Андрей
Саматов Сергей Эйдман Игорь

              
© 1998-2017 ФОРУМ.мск (наши зеркала: forum-msk.org forummsk.info)
о нас | наша кнопка | реклама на сайте | связаться с нами | email: forum-msk@yandex.ru
Рейтинг@Mail.ru       читайте нас также: pda | twitter | rss