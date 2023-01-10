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Московский листок

Солдаты начали страдать от обморожений

Опубликовано 10.01.2023 в разделе комментариев 0

украина европа война киев
Солдаты начали страдать от обморожений

Офицер из Луганской народной республики Андрей Марочко в беседе с ТАСС рассказал, что в последние дни около 100 военнослужащих Вооруженных сил Украины были госпитализированы в медучреждения с обморожениями.

Большинство из них поступило в медучреждения в состоянии сильного алкогольного опьянения. Примерно у 40 процентов из них диагностированы тяжелые обморожения, вследствие чего им пришлось делать ампутацию конечностей.

Тут вроде бы странно - особых морозов на Украине пока нет, а на юге и вовсе слабый плюс. Но в этом и опасность.

Еще в советское время до минус 10 валенки солдатам не выдавались, и с приближением календарной весны, даже если еще трещал морозец, их переобували в сапоги. Почему?

Да потому что в мокрых насквозь валенках вы можете получить обморожение даже при плюс 9 градусах. А в сапогах сухая нога в теплой портянке прекрасно себя чувствует и при умеренной минусовой температуре.

Наверно, все видели кадры, как в окопах ВСУ вода стоит по щиколотку, и солдаты вынуждены там находиться постоянно. И хотя нет сейчас в войсках ни сапог, ни валенок (а это напрасно), мокрых насквозь ног и в берцах, и в тактических ботинках европейского производства - сколько угодно. И чтобы обморозиться, совсем не нужны морозы. А если при этом еще и выпить - праздники, как тут обойтись, никакими приказами не запретишь, - считай с гарантией: промок, выпил для сугреву, уснул - и всё, считай инвалид.

Наверно, это не только солдат ВСУ касается. Ноги у все примерно одинаково устроены, даже у европейцев.

 А.Б.



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