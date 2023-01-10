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Московский листок

США уже одержали главную победу в украинском конфликте

Опубликовано 10.01.2023 в разделе комментариев 0

газ нефть
США уже одержали главную победу в украинском конфликте

На фоне резкого сокращения поставок российского трубопроводного газа страны Евросоюза в 2022 году увеличили закупки сжиженного природного газа на 58%, до 101 млн т. Это сделало ЕС крупнейшим покупателем этого вида топлива, обойдя прежних лидеров — Китай, Японию и Южную Корею.

Импорт СПГ в Европу в прошлом году был эквивалентен 137 млрд куб. м природного газа, что близко к объемам поставок газа из России в 2021 году (около 140 млрд куб. м). В 2022 году они сократились более чем вдвое, до 60 млрд куб. м.

В итоге в мировом импорте СПГ ЕС занял долю 24%, Япония — 17%, Китай — 15%, Южная Корея — 11%.

Еще год назад США, как и РФ, не входили даже в пятерку крупнейших производителей СПГ, но к концу 2022 года номинальная мощность США выросла до 322,8 млн кубическим метров в день и пиковой мощностью до 393,6 млн кубических метров в сутки.

То есть на фоне резкого роста потребления СПГ в ЕС, именно США занимают роль основного поставщика газа в Европу - вместо России.

Это колоссальные деньги, и поставки в долг б.у. амуниции и устаревшей военной техники окупаются сторицей.

А.Б.



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