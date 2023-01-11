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Московский листок

Всемирный банк ухудшил прогноз по спаду ВВП России

Опубликовано 11.01.2023 в разделе комментариев 0

кризис экономика
Всемирный банк ухудшил прогноз по спаду ВВП России

Всемирный банк (ВБ) изменил прогноз по ВВП России на два года вперед, следует из доклада организации, посвященного перспективам развития мировой экономики.

По оценкам организации, в 2023 году экономика страны сократится на 3,3 процента, что хуже июньских ожиданий в 2 процента. При этом в 2024 году ВВП вернется к росту — 1,6 процента (ранее — 2,2 процента). 

За 2022 год, по подсчетам аналитиков организации, экономика России сократилась на 3,5 процента (оценка российского Минфина — 2,7 процента). Спад оказался гораздо менее масштабным, чем ожидал ВБ в июне, — тогда приводилась цифра в 8,9 процента.

***

В любом случае, не катастрофа, хотя приятного мало.

С другой стороны, ВВП считается в долларах или иной валюте. То есть падение производства в штуках может быть в макроэкономических отчетах компенсироватья ростом цен. Мы стали меньше добывать нефти и газа, но цены помогли "сохранить" уровень.

В сельском хозяйстве ограничения внешней торговли вызвали лишь рост производства - это видно по полкам магазинов.

Отсутствие конкуренции со стороны ушедших с рынка западных брендов вызвало рост в отечественном автомобилестроении и замещение освободившихся ниш китайскими марками.

Что до высокотехнологичной продукции, то она, конечно, пострадала, но, судя по всему, доля ее в ВВП была невелика.

И необходимость в импортозамещении будет двигать производство в рост. Качество продукции, конечно, в общем, снизится, но объемы производства вырастут. Как в довоенном СССР и Китае эпохи "Гайгэ". Собственно, Россия сможет повторить собственную историю, если выполнит ряд условий.

Во-первых, неэффективность производства, которая в первую очередь связана с выводом очень высокой доли прибыли в непроизводственные сферы: скрытый налоги чиновников и бандитов, высокие ставки по кредитам и олигархическое потребление. В сталинское время эти проблемы решались НКВД с большой эффективностью. 

Сможет ли Путинская Россия повторить это? Имею обоснованнеы сомнения...

А.Б.



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