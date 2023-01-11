В России не переведутся люди, которых будут брать за душу песни Александра Харчикова

Александр Харчиков умер 7 января 2023 года…

В памяти конец 1993 года, трасса Павлодар-Экибастуз, мой водитель, Фёдор, уже переключил фары на ближний свет, но и с таким светом обочина дороги еле видна из-за плотной незатихающей пурги. И Федя искоса поглядывает на меня, поскольку я, глядя во мглу за лобовым стеклом, прокручиваю и прокручиваю на магнитофоне одну и ту же песню с купленной в Москве кассеты. В том страшно мерзком по своим последствиям 1993 году меня завораживали из этой песни всего несколько слов: «мы потерпели пораженье, но пересилили испуг». Да, была надежда, что всё же пересилили…

Компакт-кассета была без наклейки, и я тогда даже не знал, ни кто автор этих слов, ни чей хриплый голос поёт.

Александр Харчиков не был «певцом ртом», он был бард – он фактически декламировал собственные стихи под музыку, но это воспринималось, как песни, и когда много лет подряд газета «Дуэль» помогала Н. Пчёлкину, А. Меллеру и Т. Денисенко организовывать конкурсы «Песни сопротивления», то Александр Харчиков неизменно побеждал, занимая на этом конкурсе первое место. Нас, организаторов, это не совсем радовало, поскольку лишало стимулов остальных участников конкурса – они отчаивались победить. Но мы ничего не могли поделать – это были песни сопротивления, а победителей определял зал, и пришедшие зрители голосовали только за Александра, и их не волновало, поёт он или читает свои стихи. Зрители ждали именно этого – сопротивления!

Мы с Александром одногодки, он немного старше, вопреки Википедии у меня была уверенность, что он бывший флотский офицер, капитан третьего ранга. Да и его песни как-то подтверждали эту версию своей чёткой военной прямолинейностью, что, кстати, вызывало бешенство у «общественности», пытавшейся закрыть ему рот и с помощью фашистских судов, и с помощью физических расправ – в 2013 году Александра поджидали у дома и избили до потери сознания, сломав руку в трёх местах.

Исследователи творчества А. Харчикова считают, что он написал более 600 песен, и надо сказать, что Александр умел подбирать слова и мелодию. Я как-то написал ему текст под ритм и на мотив песни Высоцкого «Ещё не вечер», но Александр всё равно изменил мелодию и, надо сказать, получилось ничуть не хуже.

Тем не менее, Харчиков оставался бардом – в первую очередь поэтом, и, знаете, я даже не знаю, кого с ним поставить рядом. Такой силы и напора, как в его стихах, я больше ни у кого не знаю. Уникальный был бард, «штучной работы».

Александр Харчиков умер от онкологии, в последние годы он звонил мне, сообщая о выходе его новых песен, но как я понимаю, он звонил мне и как научному руководителю института «Бессмертие жизни» в связи со своей болезнью. И я уверял его в том, что мне, исходя из уже имеющихся фактов бессмертия, было безусловно ясно – человеку, который всю жизнь посвятил и до конца продолжал посвящать свою жизнь борьбе за общие интересы, боятся смерти нечего – он и после смерти обретёт достойную человека жизнь, всего лишь избавившись от физических мук тела.

Уверен, что Александр в этом уже убедился.

А мы, разумеется, будем надеяться, что в России не переведутся люди, которых будут брать за душу песни Александра Харчикова. Да, мы потерпели поражение, но надо пересилить и испуг.

P.S. Повторю для тех, кто прочтёт утром 11.01.

Организацией похорон А. Харчикова занимается Ленинградский горком КПРФ. Похороны 11.01.2023

11.00 - отправление автобуса в морг от горкома КПРФ (Лиговский, 207-б)

12.00 - Прощание в морге (Тосно, шоссе Барыбина, 31-а)

14.00 - похороны пос. Ульяновка