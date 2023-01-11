Кто владеет информацией,
владеет миром
Рейтинг
все лучшие новости >>
English
  
Кольцо оппозиции
    
Форум
Главная
Политический расклад
Экономическая реальность
Жизнь регионов
Общество и его культура
Силовые структуры
Особенности внешней политики
Компрометирующие материалы
Московский листок

С 7 января в РФ поднялись миннимальные цены на вино

Опубликовано 11.01.2023 автором Marina в разделе комментариев 0

водка вино цены
С 7 января в РФ поднялись миннимальные цены на вино

Они выросли до 199, 239 и 166 рублей за бутылку объёмом 0,75 литра. Последний раз, когда их пересматривали в 2021 году, они составляли 137, 169 и 118 соответственно. Таким образом, в среднем их значения повысят более чем в 1,4 раза. Такие решения объясняются растущей инфляцией (в этом году она ожидается на уровне 5,5 процента), ростом затрат на производство и сырьё (включая виноград), подорожанием электроэнергии, комплектующих и других составляющих, а также повышением ставок акциза на этот алкоголь. Последние в прошлом году увеличились с 41 до 43 рублей, а в текущем году должны составить 45.

Приказ был опубликован ещё 27 декабря прошлого года. С учётом того, что он вступает в силу не ранее 10 дней с этого времени, это произошло как раз вчера. Действовать он будет до конца 2028 года. Минимальные цены на алкоголь, как и акцизные ставки, устанавливаются и пересматриваются министерством с 2009 года для борьбы с нелегальным производством. Дело в том, что слишком низкая стоимость алкоголя будет сигнализировать о возможном контрафакте. На шампанское и прочие игристые вина такие цены устанавливают с 2016 года. А ещё ранее с 2011 года в стране их стали регулировать на водку, коньяк и бренди. Годом ранее оптовые цены на них составляли 222, 391 и 284 рубля. В текущем году их должны увеличить до 238, 419 и 304. В рознице они подорожают с 261, 480 и 348 до 281, 517 и 375. Отпускные цены увеличатся с 214, 118 и 270 до 229, 166 и 280 соответственно. Также Минфин рассматривает распространение механизма на другие категории вин и пиво. В министерстве напомнили, что при продаже алкоголя по ценам ниже указанных должностным лицам грозит штраф в 50 тысяч, компаниям и другим юридическим лицам – 100 тысяч рублей. Также они могут навсегда лишиться лицензии на торговлю.

По данным Росалкогольрегулирования, за 11 месяцев минувшего года производство тихих вин в стране увеличилось почти на 11 процентов до 302 миллионов, шампанского и прочих игристых вин – более чем на четверть до 141 миллиона.



Рейтинг:   0,  Голосов: 0
Поделиться
Всего комментариев к статье: 0
Комментарии не премодерируются и их можно оставлять анонимно
Нет ни одного комментария, ваш ответ будет первым
Написать комментарий
Ваше имя:
Заголовок:
Комментарий:
Введите число, указанное на картинке:

Опрос
  • Как вы относитесь к Турции?:
Результаты
Интернет-ТВ
Хорошо, когда ничего не происходит
Хорошо, когда ничего не происходит
05.01.2023
100 лет СССР! Главный феномен советского проекта
100 лет СССР! Главный феномен советского проекта
31.12.2022
<< прислать видео
все видео >>
Новости
С 7 января в РФ поднялись миннимальные цены на вино (0)
Два подхода к украинскому кризису (0)
Всемирный банк ухудшил прогноз по спаду ВВП России (3)
В России не переведутся люди, которых будут брать за душу песни Александра Харчикова (2)
США уже одержали главную победу в украинском конфликте (4)
Солдаты начали страдать от обморожений (1)
Эстония хочет передать замороженные российские активы Украине до конца января (3)
Страны Запада в большинстве случаев поставляют Киеву устаревшее вооружение (13)
Эксперты НАТО спрогнозировали распад России в течение 10 лет (9)
Генпрокуратура зачищает землю от фермеров (1)
Анонсы
<< добавить анонс
последние анонсы >>
Добавить свой материал
Наша блогосфера
Михаил Делягин Михаил Делягин: Очередная победа либералов: чистки отменяются?
Михаил Делягин Михаил Делягин: Делягин предупредил о затухании темпов роста кредитования в РФ
Дарья Митина Дарья Митина: Просто размышление
Дарья Митина Дарья Митина: Субъективное ощущение
Дарья Митина Дарья Митина: Невозможно поверить
Все записи >>
Авторы
Баранов Анатолий Делягин Михаил
Гельман Моисей Гранатова Анна
Гречанинов Владимир Майсурян Александр
Митина Дарья Морозова Наталья
Московченко Николай Пионтковский Андрей
Саматов Сергей Эйдман Игорь

              
© 1998-2017 ФОРУМ.мск (наши зеркала: forum-msk.org forummsk.info)
о нас | наша кнопка | реклама на сайте | связаться с нами | email: forum-msk@yandex.ru
Рейтинг@Mail.ru       читайте нас также: pda | twitter | rss