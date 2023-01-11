С 7 января в РФ поднялись миннимальные цены на вино

Они выросли до 199, 239 и 166 рублей за бутылку объёмом 0,75 литра. Последний раз, когда их пересматривали в 2021 году, они составляли 137, 169 и 118 соответственно. Таким образом, в среднем их значения повысят более чем в 1,4 раза. Такие решения объясняются растущей инфляцией (в этом году она ожидается на уровне 5,5 процента), ростом затрат на производство и сырьё (включая виноград), подорожанием электроэнергии, комплектующих и других составляющих, а также повышением ставок акциза на этот алкоголь. Последние в прошлом году увеличились с 41 до 43 рублей, а в текущем году должны составить 45.

Приказ был опубликован ещё 27 декабря прошлого года. С учётом того, что он вступает в силу не ранее 10 дней с этого времени, это произошло как раз вчера. Действовать он будет до конца 2028 года. Минимальные цены на алкоголь, как и акцизные ставки, устанавливаются и пересматриваются министерством с 2009 года для борьбы с нелегальным производством. Дело в том, что слишком низкая стоимость алкоголя будет сигнализировать о возможном контрафакте. На шампанское и прочие игристые вина такие цены устанавливают с 2016 года. А ещё ранее с 2011 года в стране их стали регулировать на водку, коньяк и бренди. Годом ранее оптовые цены на них составляли 222, 391 и 284 рубля. В текущем году их должны увеличить до 238, 419 и 304. В рознице они подорожают с 261, 480 и 348 до 281, 517 и 375. Отпускные цены увеличатся с 214, 118 и 270 до 229, 166 и 280 соответственно. Также Минфин рассматривает распространение механизма на другие категории вин и пиво. В министерстве напомнили, что при продаже алкоголя по ценам ниже указанных должностным лицам грозит штраф в 50 тысяч, компаниям и другим юридическим лицам – 100 тысяч рублей. Также они могут навсегда лишиться лицензии на торговлю.

По данным Росалкогольрегулирования, за 11 месяцев минувшего года производство тихих вин в стране увеличилось почти на 11 процентов до 302 миллионов, шампанского и прочих игристых вин – более чем на четверть до 141 миллиона.