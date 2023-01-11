Два подхода к украинскому кризису

Близкий родственник воодушевился успехами Соледара. Мол, показали укропам кузькину мать. Но надо разобраться, с какой точки зрения смотреть. Если воевать ради пиара; может быть, и успех. А если смотреть с точки зрения превращения России в агропромышленную державу с конкурирующим с долларом рублем... скажем так, эмоции излишни.

Потому что так называемая СВО – это не чеченская кампания, пусть даже крупная. Это не война с Грузией, пусть даже тяжелая. Это начало ТРЕТЬЕЙ МИРОВОЙ ВОЙНЫ. Оная продлится десять лет минимум; и до значительного ослабления одной из сторон. И тогда, разумеется, одними Соледарами не обойтись.

***

Все дело в общем кризисе капитализма. От него не спрятаться и не скрыться. То есть, ФРС не может поднять ставку по примеру Пола Волкера, и для быстрого оздоровления экономики. Это нереально по причине расплодившихся зомби-компаний (процентные платежи по займам превышают прибыль до уплаты процентов и налогов). Резко поднятая ставка уничтожит эту биомассу почти моментально; отсюда экономика может не выдержать и окочуриться.

Но коль поднимать ставку резкими темпами рискованно, постоянная инфляция гарантирована. Даже нынешняя прижата тратой нефтяного резерва США, а если прекратить, будет еще хуже. Но тогда выход заключается в надежности инвестиций даже с такой инфляцией. А это медико-фармацевтические и военно-промышленные в первую очередь. К примеру, иные россияне удивляются, откуда столь многочисленные напасти в виде трансгендеров с ковидом. А вот «случайно совпало» - но отсюда и инвестиции с хирургическими мощностями, лекарствами, гормональными препаратами, вакцинами и всем подобным. Более того, чиновничий аппарат ФБР-Пентагон-Госдеп разросся; нужны инвестиции с налогами для содержания; отсюда и «зеленая улица» для «радужных», и тут же с тоталитарным навязыванием вакцинации. Кстати, и попустительство безостановочной миграции отсюда. Это не только голоса для демократов, что уже немаловажно; это не только фентанил, что отдельная история с ошеломляющей коррупцией; но и удобный метод занесения инфекций с продолжением вакцинаций, и с безостановочным рынком. А кто умер от ковида, искалечен трансгендерной операцией или получил осложнения от чрезмерной вакцинации, «его проблемы».

И про военно-промышленные инвестиции, в связи с украинским кризисом тем более, общеизвестно. Если кто-то витает в эмпиреях, что не будет поставок современного оружия, это инфантилизм. Да плюс Европа платит за дорогой штатовский газ, а ее компании перебираются в США. Вот и выходит, что ФРС с подобными инвестициями может поднимать ставку постепенно, и без резкого сжатия экономики; и, разумеется, с продолжением сладкой жизни корпораций и штатовских чиновников. Но чтобы очиститься от части зомби, надо с десяток лет, если не больше. Вот и выходит, что украинский кризис спровоцирован Штатами на долгую перспективу. Вона, даже выход из Афганистана связан с тем, что янки пошли ва-банк, и с переходом ресурсов на украинский кризис. Отсюда и СВО не какая-то единичная операция, - утверждать обратное бред, бред и бред, - а почти официальное начало третьей мировой войны.

И вот, в такой системе координат, взят Соледар. Со стратегической точки зрения это ни о чем. А вот как повод к трезвому пониманию ситуации подходит весьма.

***

Предсказать ход всей войны невозможно, но отправную точку видно. Многие россияне верят, что двести тысяч мобилизованных потренируются еще месяц, получат самую лучшую технику, и как вдарят, надо полагать, к годовщине СВО, что враг покатится… а вот в том-то и вопрос! А куда и что дальше?!..

Допустим, весь Донбасс освобожден. Даже это сомнительно; но, чтобы не спорить с чокнутыми «патриотами». И что, российский сырьевой режим изменит свою природу?!.. Олигархи будут посажены?!.. Коррупция исчезнет?!... Все превратится в демократически агропромышленную страну с высокообразованным рабочим классом и многочисленным и здоровым мелким бизнесом?!... Ха-ха-ха! Еще раз – ха-ха-ха. А раз так, то выиграть третью мировую войну с нынешним государственным строем России НЕВОЗМОЖНО!

И если хотя бы это прозрение придет к народу в течение ближайших месяцев, уже огромный прогресс. Лично автор считает, что произойдет проще и нагляднее. Наступление заглохнет, заметных успехов не будет, уровень жизни россиян не изменится, и через три-четыре месяца всякий трезвомыслящий мужик начнет задумываться, а нахрена единороссы нужны вообще. А не пора ли их подвинуть, и со всем вытекающим. Но в том-то и смысл статьи, - чтобы показать даже чокнутому «патриоту», вдохновляемому а-ля Соледар, - что только переход в другое качественное состояние спасет страну. И это качество называется вторым Советским Союзом.

Ведь что заставляет драться украинского мужика?!.. С упоротыми бандеровцами ясно, но ведь не они составляют большинство ВСУ. А большинство дерётся по причине отсутствия альтернативы, с одной стороны; и по причине западной подачки, с другой. Насчет альтернативы очевидно. Ну и что такого не видел мужик в России, что видел дома?!.. Те же нищенские оклады, те же олигархи, те же жирующие чиновники, та же коррупция, то же отсутствие хороших рабочих мест. В России даже холоднее, и насчет личных хозяйств. Ну, можно наковырять что-то получше там или сям, но так серьезные дела не делаются. Не делаются от слова совсем; и противоборствующая сторона должна быть привлекательнее и цивилизованнее вдвойне, чтобы сломить боевой дух. У единороссовской России это явно не получается.

А тут еще запад подсуетился, и вот тебе финансовые вливания, вот тебе социальные обещания, вот тебе приют для жены с детьми, пособия в евро, и прочие кружевные трусики. Не сказать, что о-го-го, – но, учитывая целую картину кнута и пряника, и вкупе с давлением бандеровской власти, - все и выруливается на подчинение мобилизации. Если уж российский трудящийся забит жизнью во многом, то украинский тем более. Что видит, то и поет.

Следовательно, выход только один – социалистическая альтернатива. И для украинских трудящихся не в последнюю очередь. Олигархов – в тюрьму! Крупных чиновников – в тюрьму! Собственность – общенародная, кооперативная, индивидуально-трудовая. Но весьма демократизированная и советскими выборами в трудовых коллективах, и разделением общенародной собственности на собственно федеральный, республиканский и районный уровень, и чтобы каждый зарабатывал по труду. Вкупе с общественными фондами потребления, разумеется. Даже нужен четвертый фонд государственного страхования наряду с федеральным, территориальным и социальным, и для устойчивости рубля и сохранения стоимости резервов и фондов, но об этом в дальнейшем.

Автор писал об этом много раз; но для наглядного сравнения, та же нынешняя коррупция держится на спайке чиновников с акционерами. Даже сами акционеры и являются аффилированными ставленниками чиновников а-ля дети-жены-любовники зачастую. Чиновники выводят закупки на «свою» фирму, - та дает откат для дележки между вышестоящими и нижестоящими чиновниками, - и «нирвана». Но в том-то и дело, что эффективная бизнес-модель не нужна в таких условиях. Какое, нафиг, наилучшее сочетание цены и качества, когда все договорено. Но тогда нет подлинной конкуренции, нет эффективных инвестиций, нет крепкого рубля, нет престижных рабочих мест, нет лидерских качеств с новаторством… да нихрена ничего нет. Феодализм.

А вот советская демократия рушит все это мракобесие к чертовой матери! Полноправному трудовому коллективу, - с выборами своего руководства, - невыгодно плохое исполнение заказа даже только потому, что он живет здесь и сейчас, а не в Лондоне; и поэтому сам будет пользоваться сделанными товарами, починенными-построенными дорогами, больницами, школами и так далее. Зачем гадить самому себе плохой бизнес-моделью?!.. Риторический вопрос. Но более того, какой еще откат с заметным вычетом из доходов работников предприятия?!.. Вы, чиновники, охренели, что ли?!.. А в пятак не хотите?!.. Чуть что, немедленная жалоба в советскую прокуратуру-милицию-суд. А суд и прокуратура подчиняются только и напрямую советским депутатам, и безо всяких президентов. А большинство советских депутатов на неосвобожденной основе; и собираясь даже не внеочередную сессию, а что уж говорить о плановой, оно может продажных членов суда и прокуратуры стереть в порошок. В молекулы. А другим себе дороже, поэтому будут следить за порядком.

Отсюда коррупция при советской демократии если не исчезает полностью, то спадает в разы, и с соответствующим гигантским ростом производительных сил. А там и агропромышленная сверхдержава с рублем вплоть до мирового резерва не за горами. И на базе социально-экономической мощи можно создать эффективные Армию и Флот, и вплоть до уничтожения вражеских спутников – и победа в третьей мировой войне гарантирована.

***

Итого. С одной стороны, «либералы» врут, что запад защищается, а Россия нападает. Все ровно наоборот, и сам запад принял стратегический курс на третью мировую войну с ослаблением, а то и уничтожением России. Собственно, капитализм, особенно западный, выходил из всеобщего кризиса посредством мировых войн всегда; и две предыдущие войны тому прямое подтверждение. И да, единороссы правы, показывая картину таким образом. Они не сгущают краски, а говорят, как есть.

Но, с другой стороны, далеко не факт, что единороссы должны оставаться у власти. Понимать-то можно многое, а вот имеются ли силы исправить, это еще большой вопрос. К примеру, Николай второй со двором понимали неизбежность мировой войны абсолютно. Они готовилась заранее, и не менее, а более единороссов. Но проиграли априори в силу гнилости режима. Выходит, признавать правду – не значит уметь. Поэтому, когда кремлевские «патриоты» кричат, — смотри на победу Соледара, хвали и люби нас, - автор имеет полное право не хвалить и не любить. Потому что все происходит настолько долго, тяжело, несоразмерно с затратами и стратегическими требованиями, что неверие естественно.

Вот вам и два подхода к украинскому кризису. Один смотрит с высоты, как бы сказать помягче, мещанского образа жизни, и любой успех масштабен. А другой смотрит со стратегических высот и желаний, и думает, да, хреново. С такими «масштабами» можно побеждать до морковного заговенья. Даже более того, янки умеют смотреть на вещи шире, и этого у них не отнять. Да США начхать на Украину, и погибнет она, Штаты возьмутся за обработку Польши; погибнет Польша, коллективный запад возьмется за обработку Румынии; погибнет Румыния, сам запад пойдет в атаку; и дороги обратно уже нет. Или мы их – или они нас. Или гибель России – или гибель США. И никакая это не конспирология; никакое не преувеличение; а закономерность всеобщего кризиса капитализма, когда Боливар не выдержит двоих. Кто-то должен умереть сегодня, чтобы другой умер завтра.

Выходит, этот гордиев узел может быть разрублен только одним мечом – современным Советским Союзом. Так уже было, и что спасло мир во время предыдущих мировых войн. Получится и сейчас при малейшей смелости и добросовестности. И еще раз, и напоследок, путинская Россия не нужна никому. Одним олигархом больше, одним меньше, да какая разница. А вот СССР нужен всем. Весь мир возрадуется при его появлении, и будет помогать. От социалистов США до крестьян Индии и Эквадора. И тогда победа обеспечена.