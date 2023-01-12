Ошибки надо исправлять

На радио появился "великий" политик с двухэтажной фамилией Д. Пучков - Гоблин. Подводя итоги 2022 года фантазирует. "Допустим, что в России народ отстранил действующую власть. Гоблин спрашивает "революционеров": "Где вы возьмёте людей способных управлять страной?". В ответ слышит: "Из 147 миллионов найдутся достойные люди". А мне так и хочется спросить Гоблина: "А кто сегодня управляет страной, они имеют опыт, руководили республиками, большими коллективами?" Однажды в порыве несогласия с властью президент Башкирии сказал: "Они хоть управляли курицами?". Странные у нас политики, лезут в эфир, а сами не могут разобраться в двух соснах, блудят и не зовут на помощь". Например, А.Силуанов. Да он некоторое время работал заместителем председателя правительства. В то время когда закрывались тысячи предприятий, школ, поликлиник, больниц, когда исчезали тысячи деревень, в стране началось великое переселение народа. Чем он себя показал? И такие в правительстве практически все. Вот поэтому нет роста экономики а есть рост нищеты в отличие от самого министра, который "зарабатывает" миллион семьсот тысяч рублей в месяц, что составляет 22 % месячного дохода.

На сегодня в стране 20,9 миллионов человек, чей доход ниже прожиточного минимума, то есть нищих. Зато какие зарплаты получают чиновники, депутаты и просто воры.

Интересную беседу почитал в интернете С.Маркова с представителем прессы. "Если мы потерпим поражение в конфликте с Украиной, то война может перейти на территорию России с угрозой оккупации страны, разделения её на несколько частей, вплоть до краха российской государственности". "Обнадёживающее заявление".

Журналист С.Маркову называет, по его мнению, тех кто помогает Украине. "Российская армия в глазах всего мира оценивается как исключительно неэффективная и не способная решать боевые задачи". Ответ политика: "Итоги года катастрофические. СВО планировалась быстрой и эффективной, но оказалась не быстрой, не эффективной и переросла в долговременную военную операцию. Уже сотни тысяч погибших со стороны воюющих сторон".

Подтверждает эти выводы передача на радио, которую вёл И.Панкин с военным обозревателем, находящимся всё время на территории военной операции. "Были провалены наступления нашими войсками потому что не опирались на военную науку. Сейчас вернулись к науке и строят оборону, которую ранее пренебрегали". Российская государственная система продемонстрировала высокую степень неадекватности, поскольку не смогла предугадать ход развития всех этих событий, что стоят одни слова "всё идёт по плану", которые вызывают ненависть населения. Говоривший допустил ошибку в оценке. На войне ход событий не предугадывают, а принимают решения по результатам разведки, которая производится со всех сторон и не единожды. Наша разведка толи дремала , толи министр не воспринимал доклады.

Почему же так не профессионально отнеслись военные к специальной военной операции? Допустим, что министр не имеет военного образования, но генеральный штаб и его сотрудники весьма хорошо образованы. Лень, жирная жизнь одолела, что мешает думать о предстоящих событиях. А события могут быть непредсказуемы. Надеетесь на ядерное оружие? У наших врагов его больше чем у нас в несколько раз. И даже не это главное. В бомбоубежище можно выжить, но жить нельзя. Кто будет вас кормить? Ядерная война уничтожит всё живое и даже не живое. Всё окружение человека будет заражено. Начальнику Генштаба надо было постоянно просвещать министра, ведь он кроме строительного института больше нигде не приобретал знаний. Для этого существует Академия Генерального штаба, которая была создана в 1832 году. С развитием военной науки, которая почти уничтожена бывшими министрами, промышленности, средств доставки совершенствовалась и академия, которую должны проходить все без исключения высшие чиновники армии. То что произошло с нашими войсками на Украине и то, что ещё будет тому подтверждение.

В интернет не всегда хочется взглянуть. Такой бред несут блогеры по выступлениям чиновников. Президент постоянно заботится о народе дважды повышал пенсии, предложено предпринимателям тоже повышать заработную плату выше инфляции. Однако ни кто не пишет и не говорит, что значит повысить пенсии на14 % к сумме нынешней пенсии. К 15 тысячам это копейки, а вот 10 % к миллиону это уже сумма.

Президент и чиновники иногда говорят о росте производства сельского хозяйства. Прилавки рынка действительно завалены продуктами, но очередей нет и не видно вообще покупателей. Я держал для себя пару свиней, с 2021 года занятием пришёл конец, здоровья нет и вот решил поехать на рынок купить говядины. Нет на рынке этого мяса. Продавец не берёт так как цена должна быть не менее 700 рублей за кило. Президент напоминает руководителю ФАС отслеживать цены и он соглашается. А что на самом деле? А то, что власть провозгласила рынок, а теперь требует отслеживать цены. Одно противоречит другому. В стране беспредел и при этом олигарх А.Мельниченко имеет активов на 30 миллиардов долларов, Л.Михельсон на 25 миллиардов, М.Фридман на 13 миллиардов. Вот где народные деньги, которые возможно перетекут на Украину.

Например, Эстония грозится сама распорядиться 300 -стами миллиардов долларов замороженных в Западных странах. Не дожидаясь общего решения передать эти средства Украине. Россия будет воевать против себя. Эстония замахнулась ещё на те миллиарды хозяева которых попали под санкции. Нашим активами руководит маленькая страна и мы молча сносим этот позор. Неужели чиновникам не понятно, что всё это творится только по причине ликвидации Союза. Так давайте восстановим Союз. Многие особенно те кто уже наворовал на всю жизнь себе и родственникам проповедуют о том, что Союз нельзя восстановить. Почему нельзя да и что значит восстановить? Национализировать то, что Чубаисом было украдено у народа, восстановить экономику и армию и только тогда всё встанет на свои места. Тем более не всё в порядке с Европейским Союзом, да и Америка не блещет. В России есть все ресурсы для восстановления экономики. И только тогда к нам повернётся лучшей стороной Китай. Что творится в мире? И это только потому, что коммунисты появившиеся после ВОВ продали Советский Союз. Сработано здорово и нет виновных, они своей смертью ушли в мир иной. А что же делать нам? Как жить? У нас не осталось друзей, даже Армения не хочет проводить совместные учения на своей территории, хотя это было ранее с ней согласовано.