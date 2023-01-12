Кто владеет информацией,
владеет миром
Рейтинг
все лучшие новости >>
English
  
Кольцо оппозиции
    
Форум
Главная
Политический расклад
Экономическая реальность
Жизнь регионов
Общество и его культура
Силовые структуры
Особенности внешней политики
Компрометирующие материалы
Московский листок

Герасимов без пяти минут генералиссимус

Опубликовано 12.01.2023 в разделе комментариев 1

украина война всу
Герасимов без пяти минут генералиссимус

Главком ВКС Сергей Суровикин назначен заместителем командующего российской объединенной группировкой войск в рамках специальной военной операции, сообщили в среду в Минобороны РФ. Новым командующим российской объединенной группировки войск в рамках спецоперации на Украине министр обороны назначил начальника Генштаба ВС РФ Валерия Герасимова.

"Его заместителями: главнокомандующий Воздушно-космическими силами генерал армии Сергей Суровикин, главнокомандующий Сухопутными войсками генерал армии Олег Салюков, а также заместитель начальника Генерального штаба ВС РФ генерал-полковник Алексей Ким", - сказали в ведомстве.

***

Кто выпил? 

Нет, я не имею никакого права обсуждать и тем более осуждать решения Минобороны, оно как церковь - непогрешимо. Я в неизменном восхищении!

Но все как-то думали (видимо, ошибались), что главнокомандующим СВО является генерал Суровикин - он великолепно сдал Херсон, выравнивая линию фронта и почти взял Артемовск - он, он...

А оказывается все это время он командовал Воздушно-космическими силами, а его участие в СВО было, как бы сказать, неформальным?

И вот появился новый главком - Герасимов, в ведомстве которого и разработали гениальный план великолепной операции, которую уже скоро год, как великолепно воплощают различные выдающиеся военачальники, и все никак не воплотят, но уже почти...

С другой стороны на подмогу ему брошен еще и командующий Сухопутными войсками страны. То есть Специальная-военнная операция по факту получает статус  прямо "Отечественной невойны", которую ведут всеми вооруженными силами государства при участии некоторых негосударственных формирований.

Теперь уже нет никаких сомнений, что возьмут Артемовск и даже Соледар. И командующий всеми вооруженными силами государства сможет получить давно причитающееся ему звание Генералиссимуса - как Суворов или Сталин. 

А что? Чем переход Суворова через Альпы лучше перехода через Антоновский мост? 

Но сначала Артемовск...

А.Б.



Рейтинг:   0,  Голосов: 0
Поделиться
Всего комментариев к статье: 1
Комментарии не премодерируются и их можно оставлять анонимно
(без названия)
ййййй написал 12.01.2023 01:02
Всемирная история, банк "Империал"
Ответить
Написать комментарий
Ваше имя:
Заголовок:
Комментарий:
Введите число, указанное на картинке:

Опрос
  • Как вы относитесь к Турции?:
Результаты
Интернет-ТВ
Хорошо, когда ничего не происходит
Хорошо, когда ничего не происходит
05.01.2023
100 лет СССР! Главный феномен советского проекта
100 лет СССР! Главный феномен советского проекта
31.12.2022
<< прислать видео
все видео >>
Новости
Ошибки надо исправлять (1)
Герасимов без пяти минут генералиссимус (1)
С 7 января в РФ поднялись миннимальные цены на вино (4)
Два подхода к украинскому кризису (7)
Всемирный банк ухудшил прогноз по спаду ВВП России (6)
В России не переведутся люди, которых будут брать за душу песни Александра Харчикова (6)
США уже одержали главную победу в украинском конфликте (6)
Солдаты начали страдать от обморожений (3)
Эстония хочет передать замороженные российские активы Украине до конца января (3)
Страны Запада в большинстве случаев поставляют Киеву устаревшее вооружение (13)
Анонсы
<< добавить анонс
последние анонсы >>
Добавить свой материал
Наша блогосфера
Михаил Делягин Михаил Делягин: Очередная победа либералов: чистки отменяются?
Михаил Делягин Михаил Делягин: Делягин предупредил о затухании темпов роста кредитования в РФ
Дарья Митина Дарья Митина: Просто размышление
Дарья Митина Дарья Митина: Субъективное ощущение
Дарья Митина Дарья Митина: Невозможно поверить
Все записи >>
Авторы
Баранов Анатолий Делягин Михаил
Гельман Моисей Гранатова Анна
Гречанинов Владимир Майсурян Александр
Митина Дарья Морозова Наталья
Московченко Николай Пионтковский Андрей
Саматов Сергей Эйдман Игорь

              
© 1998-2017 ФОРУМ.мск (наши зеркала: forum-msk.org forummsk.info)
о нас | наша кнопка | реклама на сайте | связаться с нами | email: forum-msk@yandex.ru
Рейтинг@Mail.ru       читайте нас также: pda | twitter | rss