Герасимов без пяти минут генералиссимус

Главком ВКС Сергей Суровикин назначен заместителем командующего российской объединенной группировкой войск в рамках специальной военной операции, сообщили в среду в Минобороны РФ. Новым командующим российской объединенной группировки войск в рамках спецоперации на Украине министр обороны назначил начальника Генштаба ВС РФ Валерия Герасимова.

"Его заместителями: главнокомандующий Воздушно-космическими силами генерал армии Сергей Суровикин, главнокомандующий Сухопутными войсками генерал армии Олег Салюков, а также заместитель начальника Генерального штаба ВС РФ генерал-полковник Алексей Ким", - сказали в ведомстве.

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Кто выпил?

Нет, я не имею никакого права обсуждать и тем более осуждать решения Минобороны, оно как церковь - непогрешимо. Я в неизменном восхищении!

Но все как-то думали (видимо, ошибались), что главнокомандующим СВО является генерал Суровикин - он великолепно сдал Херсон, выравнивая линию фронта и почти взял Артемовск - он, он...

А оказывается все это время он командовал Воздушно-космическими силами, а его участие в СВО было, как бы сказать, неформальным?

И вот появился новый главком - Герасимов, в ведомстве которого и разработали гениальный план великолепной операции, которую уже скоро год, как великолепно воплощают различные выдающиеся военачальники, и все никак не воплотят, но уже почти...

С другой стороны на подмогу ему брошен еще и командующий Сухопутными войсками страны. То есть Специальная-военнная операция по факту получает статус прямо "Отечественной невойны", которую ведут всеми вооруженными силами государства при участии некоторых негосударственных формирований.

Теперь уже нет никаких сомнений, что возьмут Артемовск и даже Соледар. И командующий всеми вооруженными силами государства сможет получить давно причитающееся ему звание Генералиссимуса - как Суворов или Сталин.

А что? Чем переход Суворова через Альпы лучше перехода через Антоновский мост?

Но сначала Артемовск...

А.Б.