Участники фермерского протеста в защиту курьеров

«Мы объявляем о своей поддержке требований курьеров «Яндекс.Еда». Мы считаем, что любой труд должен быть справедливо оплачен.

Ситуация в «Яндекс.Еде» (и не только в «Яндекс.Еде») показывает, что происходит, когда трудовые отношения работника и работодателя заменяются на как бы «договорные» отношения работодателя и «самозанятого». Ни о каком справедливом исполнении обязанностей работодателя перед работником речи не идёт.

Работодатель при такой форме трудовых отношений может по своей барской прихоти менять систему оплаты труда как он хочет, штрафовать работника или избавляться от него, не имея опять же никаких законных оснований. Данная модель трудовых отношений является опасным прецедентом, расшатывающим основы трудового права в РФ.

Поддерживая борьбу Рабочего союза курьеров, мы требуем

От «Яндекс.Еды» — рассмотреть и удовлетворить требования курьеров;

От Роструда — дать оценку отказу «Яндекс.Еды» от заключении трудовых договоров с курьерами;

От Минюста — оказать курьерам содействие в регистрации профсоюза.

Оргкомитет движения «Земля и воля»:

председатель Андрей Солодовников

члены оргкомитета:

Алексей Волченко (фермер станицы Калининской)

Цекура Роман (фермер станицы Мечетинской)

Игорь Укулов (атаман, фермер станицы Григорополисской)»

Напоминаем, фермерский протест на юге России возник из-за действий агрохолдингов и иных структур крупного бизнеса, зачищающих землю для своих нужд. Примеры этого наступления.

ООО "Агрохолдинг Васюринский" (Кубань) по-прежнему не возвращает фермерам незаконно удерживаемую землю. Фермеры уже выиграли Верховный суд, но холдинг снова подал иск на фермеров по практически тем же основаниям. И земля по-прежнему остаётся у него. Вообще-то, по гражданскому процессуальному кодексу так нельзя (подавать новый иск на ту же тему, что и старый), но если есть деньги и административный ресурс, то – можно.

Сочи. Адлерский суд с подачи Генпрокуратуры принял решение о массовом изъятии земли у бывшего совхоза «Адлерский чай», его пайщиков и арендаторов. Отметим, что основой для иска прокуратуры было то, что земля не используется по хозяйскому назначению и стоит заросшая, и на ней скоро появятся коттеджные посёлки. А судебное решение обязывало фермеров освободить землю, снести сельхозпостройки, забить скот. Противоречия не находите?

Также прокуратура закрывает санатории на территории Кавминвод. Куда пойдут их работники, где они будут трудоустраиваться в наше время — а кого волнует. Кстати, по имеющейся у местных информации, на месте санаториев, действительно, будет коммерческая застройка.

Станица Григорополисская. Ставропольский край. Для облегчения рейдерского захвата избранный народом председатель колхоза Александр Гринев был в июле 2021 года заключён в СИЗО. Причём, для его ареста на станицу была брошена рота ОМОНа, в полном боевом облачении. Далее в станице произошли волнения, вызванные полицейским беспределом. Волнения были подавлены с использованием ресурсов всех российских силовых ведомств.

Новые обострения в Кущёвке. Все знают про совершенное Цапками массовое убийство. Уже в тюрьме Цапки прославились фотографиями своего меню бизнес-класса. К сожалению, гораздо менее известно, что с фермерами расправлялись не только уголовно-бандитскими, но и уголовно-исполнительными методами (при помощи правоохранительных органов). А именно — фермеров (несогласных давать Цапкам то, что они, Цапки, хотели) сажали за мошенничество. И совсем мало кто слышал о том, что Цапков стали потихоньку выпускать, начав с наименее прославленных. Что семья возвратила уже практически все свои предприятия. И то, что посадки неугодных Цапкам фермеров продолжаются.

ЗАО «Мысхако» по-прежнему незаконно удерживает 868 гектаров земли, принадлежащих пайщикам бывшего совхоза «Малая земля». Первые несколько лет после образования ЗАО брало эти паи в аренду, потом руководству пришла «замечательная» идея — «а зачем платить, когда можно объявить землю своей». Последовали суды. Суд первой инстанции не принял сторону креативного менеджмента, зато все последующие взяли под козырёк. Пайщикам удалось добиться уголовного дела, добиться признания себя потерпевшими, но потом дело закрыли «за истечением срока давности». А землю, принадлежащую им, потихоньку распродают.

Первый Тракторный марш (август 2016-го) привёл к некоторому ослаблению давления на фермеров со стороны крупного агробизнеса. Второй (март 2017-го) бы подавлен силовиками в самом начале.

В настоящее время на Кубани идёт подготовка Третьего Тракторного марша. Кроме этого было сформировано общественное движение «Земля и Воля», которое «будет представлять интересы тружеников села и отстаивать их!»