Обыкновенные фашисты и что с ними делать

Сейчас слово фашизм стало ругательным, всякий политически подкованный идиот называет фашистом или даже нацистом своих противников или тех, кто ему просто не нравится. Что-то объяснять этим политизированным идиотам бесполезно – они необучаемые, посему и по этой причине не приходится и отправлять в архив это понятие – «фашизм».

Вот смотрите, ну, как в информационном пространстве избавиться от понятия «фашизм», если Кремль начал преступную агрессивную войну, чтобы победить на Украине аналог фашизма - нацизм.

Про то, что этот идиот собрался освободить территорию Украины, ото всех граждан Украины, чтобы взять её под контроль, всё понятно, но, какая, к чёрту, денацификация Украины? Какой там нацизм? Нацистами называли членов «Национал-социалистической немецкой рабочей партии», вождём которой был Гитлер. Вот сокращение первых слов названия этой фашисткой партии и дало слово «нацизм». Но обратите внимание, что нацисты - это партия рабочих! Вот на видеокадрах маршируют немецкие профсоюзы, объединившие в своих рядах практически всех рабочих Германии.

https://thumbs.gfycat.com/HelplessWealthyAfricanclawedfrog-size_restricted.gif

Соответственно, нацисты – национал-социалисты - это партия социалистов.

Но откуда на Украине в среде придурков, делающих себе татуировки свастики, рабочие и социалисты? Главный пропагандист германского нацизма, доктор Геббельс, для простоты учил немцев, что большевизм – это коммунизм для всех, а нацизм – это коммунизм только для немцев. Ну, вот где на Украине строители коммунизма хоть для всех украинцев, хоть только для галичан или евреев? Где там строители коммунизма хоть со свастикой, хоть без свастики?

Так с каким нацизмом дебильные патриоты Кремля ведут борьбу, убивая граждан Украины? Это вопрос?

Мало этого. Аналог немецких нацистов - организуемый Муссолини итальянский «Союз борьбы», взял символом своего движения графический символ государственности Древнего Рима – ликторский топорик в связке прутьев.

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/b/bd/Roman_Lictor_Clothes.png/1280px-Roman_Lictor_Clothes.png

Именно этот символ перекочевал на эмблему этого созданного Муссолини союза.

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/7/74/National_Fascist_Party_logo.svg/440px-National_Fascist_Party_logo.svg.png

Связка прутьев – это фашина, посему, когда Муссолини преобразовал этот свой Союз в партию, то она стала называться «Национальной фашистской партией», то есть понятие фашизма, ненавистное всему свободолюбивому миру, произошло из вот этого символа – ликторского топорика в связке прутьев, и этот ликторский топорик в связке прутьев стал символом фашистов итальянского толка. Собственно фашистов.

Ну, а после того, как взявшие в 1991 году власть тупые русско-еврейские интеллигенты начали выдумывать кукольные униформы для госслужащих, выдумывать разные медальки и эмблемы, то они Федеральной службе исполнения наказаний России придумали вот такую эмблему:

https://sbagry.com/thumbs/2021_05_24/7387260_640x480.jpg

Как видите, в одной лапке этой птички меч, а в другой символ, являвшийся и символом фашизма.

Таким образом сегодня российские идиоты, осенённые символом итальянского фашизма, убивают граждан Украины за то, что там кучка идиотов осенила себя свастикой, которую когда-то выбрали своим символом германские фашисты.

Мы можем отказаться от использования этих, оставшихся в уже далёкой истории понятий – «фашизм» и «нацизм, но ведь эти подонки, вместе с интеллигентствующими баранами всё равно будут блеять про фашизм и неонацизм, и под это блеяние реально лишать и лишать граждан свобод и, как видите, даже развязывать агрессивную войну.

Поэтому давайте определимся, что мерзкого было в тех фашистах, за что и сегодня можно с полным основанием называть «фашистами» нынешних мерзавцев, аналогичных тем фашистам? Не кого попало называть фашистами только за то, что мы их не любим, а именно тех, кто является носителем тех же отрицательных черт, за которые люди тех старых фашистов возненавидели. Понятно, что мерзкими являются не тогдашние их символы – все эти свастики, фашины и черепа с костями. Их символы – это идиотизм как тех, кто их сегодня использует не для целей изучения истории, так и тех, кто их запрещает. А мы давайте зададимся вопросом, что именно в фашизме и в его аналоге, нацизме, было настолько мерзко, что с этой мерзостью необходима борьба и сегодня?

Мерзкое в фашизме, как в те времена, так и сегодня, – это то, что фашисты мало того, что плюют на народ, так они ещё и весь народ заставляют служить своим целям. Ну вот, например, плюют на народ так, как нанятые фашистами протестующие холуи на майдане в Киеве плюнули на народ Украины и свергли законно избранного этим народом президента Украины. И заставили весь народ Украины служить своим хозяевам- фашистам, повторю, нанявшим этих майдаунов. Понятно, что тот же Янукович был таким же фашистом, как и свергавшие его, но дело тут в том, что фашисты этого фашиста меняли на другого фашиста, совершенно не спрашивая народ Украины, а хочет ли он насильственного свержения президента Януковича? Фашистам наплевать на народ.

Да что эти майданутые дебилы… На территории СССР фашисты изначально шли к власти просто обворовать народ, и сейчас не только в украинской Раде, но и в российской Думе, и практически во всех, прости господи, парламентах на территории СССР вместо представителей народа сплошь и рядом сидят представители откровенных уголовников.

Повторю, для умственно нормального человека, а не для околополитического болтуна, фашизм – это способ осуществления государственной власти, при котором члены власти не служат народу, кроме того, фашисты и весь народ заставляют служить не нужным народу целям, а себе – своим фашистским целям.

Но мне возразят, что ведь народ голосует за эту власть, скажем, голосует за артистов в роли Путина или проголосовал за Порошенко на Украине!

Понимаете, после 30 лет власти фашистов на территории СССР, ответ на вопрос, как фашисты могут заставить народ проголосовать за себя, не виден только дураку. Фашисты, во-первых, лишают народ свободы слова – то есть не дают критиковать свою деятельность, и, во-вторых, лишают народ свободы выборов – убирают своих конкурентов. Как в России фашисты посадили в тюрьму того же Навального. Естественно, фашисты не допускают к общению со всем народом никакие оппозиционные СМИ и запрещают любые движения и партии, являющиеся конкурентами их власти. Скажем, фашисты Германии и Италии запретили коммунистические партии, а сегодня фашисты Украины запретили не только коммунистические партии, но даже язык, на котором разговаривают практически все граждане Украины. Заметим, что ни Муссолини, ни Гитлер до запрещения языка не дошли – не были такими вонючими тварями, как нынешние фашисты Украины.

Фашизму противопоставляют демократию - народовластие – и это правильно. Но беда в том, что как тупые подонки, так и прекраснодушные идиоты, лезущие во власть, под народовластием подразумевают что угодно, кроме народовластия. Эти, пости господи, политики, все хором демократией считают периодически проводимые выборы неких народных представителей и прочую чепуху, связанную с этими выборами, хотя и фашисты Муссолини в Италии, и нацисты Гитлера в Германии к власти пришли сугубо «демократическим» путём, вернее, с помощью вот таких, избранных на свободных выборах народных представителей. Не марсиане, а именно эти пресловутые народные представители и организовали фашизм в Италии и Германии.

Ну, вот задайте себе вопрос, вот эти типа «демократические» выборы – это борьба с фашизмом или способ прихода фашистов к власти? Это вопрос? Это уже потом фашисты не пускают на выборы конкурентов и фальсифицируют результаты голосования, но сами-то они приходят к власти после вполне как бы честных выборов.

И если выборы этих народных представителей не спасают от фашизма, а приводят к фашизму, то тогда в чём проблема?

В том, что народ, занимаясь вопросами обеспечения своих семей, в своей массе не разбирается в области политики – нет у него на это времени, посему кем бы такой народ и ни был, но он тупо проголосует даже за тех, кто этот народ откровенно презирает и не собирается народу служить. Даже когда фашисты откровенны – не скрывают своих мерзких целей, то не разбирающиеся в политике люди всё равно проголосуют за фашистов. В этом проблема!

Вот на Украине некий популярный болтун типа политик, Алексей Арестович, сообщил, что будет баллотироваться в президенты Украины после Зеленского, и нет сомнений, что за Арестовича проголосуют миллионы украинцев, и проголосуют только потому, что Арестович им нравится. Блин, ведь реально тупые! Нравится Арестович вам, ну, так пишите ему любовные письма, носите на груди его фото, но во власть зачем посылать этого фашиствующего болтуна, не понимающего основ того, зачем народу нужна государственная власть – зачем он, Арестович, нужен народу в должности президента?

Вот посмотрите на образ мыслей этого деятеля, и попробуйте сами подумать, зачем вот таким фашистам давать власть над собой?

(видеофакт)

Ведь нет сомнений, что Арестович реально считает украинский народ неумелым и неумным. Нет, когда этот народ на выборах будет голосовать за Арестовича, то украинский сразу народ станет умным-умным, а вот в промежутках между выборами украинский народ тупой и безрукий. Заметьте, неумелым, по мнению этого политика, является народ, который до прихода к власти фашистов типа Арестовича, создавал самые мощные ракеты, строил трактора и был на первом месте в мире по производству стали на душу населения. И вот спросить самого Арестовича, а что сам Арестович, такой, видишь ли, умелый и умный, за свою жизнь сделал такого, чтобы это было эквивалентно тому украинскому хлебу, который Арестович уже успел сожрать?

Арестович уверяет, что ни в коем случае нельзя допустить к власти украинский народ, и, понимаете ли вы это или нет, но этим Арестович выдаёт свой профессионализм как политика – Арестович, как политик, тупой, поскольку он лезет во власть, но не понимает, как именно создаётся власть. Не понимает, чем ему во власти заниматься, чтобы он был не очередным вором, а реальным государственным деятелем.

Чтобы иметь в стране всю полноту власти, народу данной страны абсолютно не надо ничего знать о том, что надо знать людям, стремящимся к власти, скажем, что надо знать о государственной власти Арестовичу. При народовластии власть может иметь народ, который вообще не смотрит телевизор и не читает газет.

А для «политика» Арестовича это тайна за семью печатями.

А вот ещё один политик, но теперь уже из российской оппозиции. Я эту женщину в первый раз слышу, но оказалось, что это довольно популярный политик, которому внимает миллион подписчиков.

(видеофакт)

Вот как эта дама видит государственную власть? Она видит её в виде большого корыта с ништяками, до которого надо добраться, а поскольку у этого корыта мало места, то свиньи у этого корыта обязаны регулярно меняться, обязана происходить так желаемая этой дамой сменяемость власти. Это вот такое представление о власти у тех, кто хочет до этой власти добраться.

Понимаете, во всех областях человеческой деятельности стаж деятельности ведёт к повышению мастерства и бОльшему успеху этой деятельности. Не являются исключением и управленцы, в том числе и главы больших организаций, таких, как государство – чем больше руководитель управляет государством, разумеется, если он порядочный человек, тем лучше для народа этой страны.

А эта дама считает, что народу тогда хорошо, когда государством по очереди руководят все болтуны, желающие порулить.

Ну, сами посудите, вот этой даме, предположим, надо вырезать аппендицит, начнёт ли она требовать, чтобы эту операцию ей сделал не хирург с 20-летним стажем, а санитарка, в порядке, так сказать, сменяемости специалистов. Нет, какой бы фанатичной дурой эта дама и ни была, но она в этом случае будет требовать, чтобы операцию ей делал не сменяемый хирург, а хирург со стажем. А вот для операции, которую руководители страны делают всему народу, этой дуре годится любой дебил, типа Борьки Ельцина или заведующего клубом, лишь бы регулярно менялся. Вот в чём наше спасение по убеждению этой дуры.

И вот из-за того, что народы избирают во власть вот таких своих «представителей», ни на копейку не представляющих того элементарного, что необходимо знать руководителю, государство немедленно превращается в фашистское.

Для примера возьмите такого прекраснодушного борца за права человека и сменяемость власти, каким была Элла Панфилова 90-х годах. А сейчас это матёрый фашист, фальсифицирующий для фашистской власти выборы в России.

А почему? Почему эти дегенераты превращают государство в фашистское? А они лезут во власть, не соображая, что там делать, они лезут кнопки голосования нажимать, а для того, чтобы знать, какие кнопки нажимать, им нужен вождь или авторитеты, которые и думают за них, и как бы берут ответственность за всё происходящее.

Когда-то, как ни странно, и настоящую войну с Украиной, и её причины невольно предвосхитил известный в своё время бард Владимир Высоцкий.

«Не надо думать», - вот причина, по которой пришедшие во власть болтливые кретины устанавливают в государстве фашизм. Это же так хорошо – хоть ты и дурак, а можно залезть в кресло депутата, поскольку думать не надо! За тебя вождь подумает! И вот эти избираемые дураки и устанавливают фашизм, даже не понимая того, что они творят.

Что делать? Как избавиться от сидящих на шее народа фашистских тварей, которые мало того, что паразиты, так ведь они ещё посылают народ на гибель, и тупо ведут Россию к неимоверным экономическим убыткам?

Как вернуть власть народу? Как заставить слуг народа – избираемые народом органы власти – служить не фашистским тварям, а народу?

А вы вдумайтесь, как возникает то, что мы называем властью?

Разберём образный пример. Вот некий барин в старину имеет власть над поваром. Безусловную власть. Почему повар стремится барину угодить, а нынешние депутаты не то, что угождать своему хозяину - народу, а и просто служить народу России не собираются? Потому, что если повар хорошо услужит барину, то барин его отблагодарит чаевыми, а если плохо, то барин накажет. И если барин не будет иметь возможность поощрить и наказать повара, то повар будет кормить его дерьмом, а все выделенные продукты разворует. Будет точь-в-точь, как поступают с самим народом России избираемые самим этим народом власти – эти президенты и депутаты.

Ну, вдумайтесь, ведь это до предела просто – если народ хочет иметь власть над своими слугами, если нам необходима в России демократия – власть народа, - то народ должен иметь возможность поощрить и наказать членов государственной власти. А как иначе народу иметь власть? Иначе может быть только тупая и глупая болтовня про то, что президент и депутаты, дескать, отвечают перед народом. Не бывает ответственности без заранее предусмотренного наказания за неисполнение обязанностей. Не бывает!

И взять власть народу – получить, так сказать, кнут и пряник для президента и депутатов, не просто, а очень просто!

Нужен закон, по которому на каждых выборах, каждый избиратель, кроме бюллетеней с новым составом власти, получит проект вердикта старому, сменяемому составу власти, в котором будет три строчки: «Достойна поощрения», «Достойна наказания» и «Без последствий». Если большинство избирателей решит отпустить старый состав власти без последствий, то власть оставит свои полномочия как сейчас – без последствий для себя. Если большинство избирателей решит поощрить власть, то президент или каждый член Федерального собрания станет Героем России. А если избиратели решат «Достойна наказания», то президент или каждый член Федерального собрания сядут в тюрьму на срок своего пребывания у власти. Причем, судить власть каждый избиратель будет исключительно из собственного убеждения о вине и заслугах власти. И каждому избирателю никто ему не будет указом в этом его вердикте хозяина своим слугам.

Каждый гражданин России получит реальный кнут и пряник для власти, и этими кнутом и пряником заставит президента и каждого депутата служить себе, а не их счетам в заграничных банках или их идиотизму.

Народ (демос) получит власть (кратос) и возникнет ситуация, которая и описывается словом «демократия». Других способов создать народовластие нет.

Это не месть депутатам или президенту. Если уж они довластвуют до того, что большинство народа не сделает их героями, а осудит, то их и четвертовать будет мало. Такой закон - это всего лишь препятствие проникновению во власть, подлецов и дураков, которые вводят в стране фашизм, порою сами не соображая, что они делают.

Вот когда такие, как Арестович и эта Шульман, перестанут болтать о власти и лезть к властным кормушкам, тогда и фашизма не будет.

Как народу принять этот закон – это отдельная тема, а для начала поймите необходимость этого закона».