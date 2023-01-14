Соледар как Сталинград

Армия взяла Соледар, шахтёрский посёлок с довоенным населением в 10 тысяч человек. Сейчас, полагаю, жить там уже негде, да особо и некому, но суть не в том. Потери ВСУ не называются, но они, видимо, значительны. Потери российских войск, а точнее ЧВК " Вагнер", видимо, тоже имеют место, поскольку город брали штурмом, дом за домом.

Сколько таких соледаров в одной лишь бывшей Донецкой области? Навскидку даже не скажешь, много. ВСУ избрали тактику обороны каждого города, в нём - каждого дома. Тактика, изматывающая обе стороны. Вопрос, какую больше?

От ответа зависит, кто первый измучается и не сможет продолжать дальше. Остальное - детали. Поможет ли взятие Соледара окружению Артёмовска, даст ли взятие Артёмовска существенное преимущество при наступлении на Запорожье, в направлении которого ещё немало городков и посёлков?

Даст ли вхождение в Запорожье преимущество для наступления на Днепропетровск? И что дальше? И сколько времени дальше?

Тем военных действий замедлился до состояния, в котором можно пребывать бесконечно долго - если чей-то фронт не рухнет от причин, часто иррациональных.

Или - переход в "столетнюю войну"... В церквях стали собирать пятилитровые пластиковые баллоны - для сухарей в армию. И пустые консервные банки под "окопные свечи", по существу "коптилки". Это, похоже, надолго...

А. Б.