Умерла народная артистка СССР Инна Чурикова

На 80-м году жизни скончалась народная артистка СССР Инна Чурикова. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на директора театра «Ленком Марка Захарова» Марка Варшавера. "Ушла из жизни Инна Михайловна Чурикова, это случилось полчаса назад в больнице", - сказал собеседник агентства.

О причинах смерти не сообщается. Прощание с артисткой состоится в театре "Ленком" во вторник, 17 января. Известно, что в июле прошлого года Инна Чурикова попала в реанимацию в тяжелом состоянии. Сообщалось, что артистка оступилась, упала и получила тяжелые травмы. Долгое время она восстанавливала здоровье и на сцену не выходила.

Инна Михайловна Чурикова родилась 5 октября 1943 в Белебее Башкирской АССР в семье, далекой от театра и кино. Отец был агрономом, мама – агрохимиком.

В кино артистка дебютировала в 1960-м, будучи студенткой, снявшись в фильме «Тучи над Борском». После окончания актерского факультета ВТУ имени М.С. Щепкина в 1965 году дебютировала в МТЮЗе, где проработала три года. В 1973 году Марк Захаров пригласил её в Московский театр имени Ленинского комсомола где актриса проработала до конца жизни.

В общей сложности Инна Чурикова снялась в более чем 60 фильмах и сериалах. Наибольшую известность звезде принесли роли в таких проектах, как «Морозко», «Я шагаю по Москве», «Курьер», «Шырли-мырли» и «Тот самый Мюнхгаузен».

Актриса была удостоена многих государственных наград и премий как в Советском Союзе, так и позднее, в России. В том числе, ей вручены ордена "За заслуги перед Отечеством" II, III и IV степени, французского ордена Искусств и литературы. В 1991 году ей присвоили звание народной артистки СССР.