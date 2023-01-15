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Московский листок

Прогноз на "столетнюю войну"

Опубликовано 15.01.2023 в разделе комментариев 2

нато война в украине
Прогноз на "столетнюю войну"

Официальный представитель президента Турции Ибрагим Калын озвучил для прессы позицию Анкары по украинскому кризису: либо Запад, и в первую очередь США, сядут за стол переговоров с Кремлём, и установят какие-то новые рамки "постялтинского мира", либо война продлится очень и очень долго.

Какими могут быть параметры новой Ялты? Навряд ли Путин сможет говорить о новом разделе мира, как Сталин. Для этого нужно взять Берлин, а не Соледар. Речь может идти о разделе постсоветского пространства и некоторых новых правилах на глобальных рынках.

Путин мог бы потребовать ограничить расширение НАТО и ЕС, а вот согласится ли Запад? Новые нахлебники Евросоюзу особо и не нужны, а вот США были бы и не против ослабить ЕС ещё и таким образом. НАТО и так расширилось до неприличия, и дальнейшее его расширение уже ставит вопрос о гарантиях безопасности России - какие гарантии, если и так вся территория страны простреливается и прослушивается?

США могли бы потребовать возвращения России в Европу, правда, не очень понятно, на каких условиях?

И самое пустячное - это судьба Украины. Будет её раздел с участием Польши, Венгрии и Румынии или ограничатся только откусыванием того, что сейчас занято российскими войсками? Несмешная шутка о возврате Крыма и даже Донбасса, думаю, всерьёз рассматриваться не будет.

Ну а в случае отказа от переговоров - война до победного конца. Может, и не на сто лет, но очень надолго, с замораживаниями и размораживаниями конфликта, экономическими блокадами и разблокироваеиями, сменой торговых приоритетов, торпедированием мировых валют, снижением общих темпов развития и массой прочих, плохо предсказуемых вещей.

И прогнозировать, что выберет Запад ( Путин, понятно, готов к переговорам, ему деваться некуда) довольно затруднительно. Но скоро узнаем.

А. Б.

 



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Всего комментариев к статье: 2
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001,ты реально дебил или просто ширяешься?-)
Эк,как тебе остатки товего мозга промыли -) написал 15.01.2023 00:56
Про то,что ракеты и снаряды заканчитваются мир уже слышит несколько месяцев от Арестовича-)
Или,как говорит мэр Куева,бывший боксер напрочь с отбитамыми мозгами
-Прилетело 1о ракет,но мы сбили все 12-)
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.
001 написал 15.01.2023 00:33
Бааранов. Перестань употреблять эти грибы.
Реальная деградация мозга.
Не будет ничего. Россия проиграла войну.
Распад на много республик это вопрос времени.
Ракеты уже заканчиваются, снаряды уже заканчиваются, люди еще есть, но не на долго.
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