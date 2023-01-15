Прогноз на "столетнюю войну"

Официальный представитель президента Турции Ибрагим Калын озвучил для прессы позицию Анкары по украинскому кризису: либо Запад, и в первую очередь США, сядут за стол переговоров с Кремлём, и установят какие-то новые рамки "постялтинского мира", либо война продлится очень и очень долго.
Какими могут быть параметры новой Ялты? Навряд ли Путин сможет говорить о новом разделе мира, как Сталин. Для этого нужно взять Берлин, а не Соледар. Речь может идти о разделе постсоветского пространства и некоторых новых правилах на глобальных рынках.
Путин мог бы потребовать ограничить расширение НАТО и ЕС, а вот согласится ли Запад? Новые нахлебники Евросоюзу особо и не нужны, а вот США были бы и не против ослабить ЕС ещё и таким образом. НАТО и так расширилось до неприличия, и дальнейшее его расширение уже ставит вопрос о гарантиях безопасности России - какие гарантии, если и так вся территория страны простреливается и прослушивается?
США могли бы потребовать возвращения России в Европу, правда, не очень понятно, на каких условиях?
И самое пустячное - это судьба Украины. Будет её раздел с участием Польши, Венгрии и Румынии или ограничатся только откусыванием того, что сейчас занято российскими войсками? Несмешная шутка о возврате Крыма и даже Донбасса, думаю, всерьёз рассматриваться не будет.
Ну а в случае отказа от переговоров - война до победного конца. Может, и не на сто лет, но очень надолго, с замораживаниями и размораживаниями конфликта, экономическими блокадами и разблокироваеиями, сменой торговых приоритетов, торпедированием мировых валют, снижением общих темпов развития и массой прочих, плохо предсказуемых вещей.
И прогнозировать, что выберет Запад ( Путин, понятно, готов к переговорам, ему деваться некуда) довольно затруднительно. Но скоро узнаем.
А. Б.
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Эк,как тебе остатки товего мозга промыли -) написал 15.01.2023 00:56
Или,как говорит мэр Куева,бывший боксер напрочь с отбитамыми мозгами
-Прилетело 1о ракет,но мы сбили все 12-)
001 написал 15.01.2023 00:33
Реальная деградация мозга.
Не будет ничего. Россия проиграла войну.
Распад на много республик это вопрос времени.
Ракеты уже заканчиваются, снаряды уже заканчиваются, люди еще есть, но не на долго.