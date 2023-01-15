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Московский листок

Из МХАТ забыли уволить Чехова

Опубликовано 15.01.2023 в разделе комментариев 4

васильева мхат хабенский назаров
Из МХАТ забыли уволить Чехова

Сегодня народный артист Верник, по совместительству отвечающий за общественные связи в чеховском театре, огласил вердикт другого народного артиста, по стечению обстоятельств директора и художественного руководителя МХТ Хабенского об увольнении пока ещё народных артистов Назарова и Васильеву из труппы, ну, видимо, из театральной жизни страны вообще.

А с какого рожна, извините? Это я как просто невоспитанный гражданин спрашиваю. А как секретарь Союза профсоюзов России и давний член Союза журналистов Москвы интересуюсь - по какой статье Трудового кодекса? Ответ прошу, в соответствии с Законом о СМИ, направить мне соответствующим порядком - это журналистский запрос, если кто не понял.

Помнится, Чехов, чье имя гордо носит театр, в 1902 году, вместе с Короленко, в знак протеста вышел из состава Императорской Академии - в ответ на исключение из неё Горького. Находившегося под надзором полиции, за что и исключили.

Интересно, покинет ли кто если не театр, то хотя бы Союз театральных деятелей?

У нас ведь не война, у нас мир, по крайней мере в правовом поле. И статью Конституции о свободе совести никто не отменял. То есть гражданин может иметь взгляды, которые могут и не нравиться другим гражданам. И высказывать он их имеет право публично, если они никаких законов не нарушают. Так вроде бы по высказываниям Назарова и Васильевой никаких правовых последствий не возникло? Нет? Как Горького под гласный надзор полиции не определили?

Так с какого рожна их лишают работы, которую они, судя по всему, выполняли хорошо?

По Горькому в своё время сам Николай Второй высказался, а уж потом академики побежали угождать. А по Назарова тоже Путин распорядился? Или сами театральные деятели "прочувствовали момент"?

Кстати, театры вроде МХТ находятся в распоряжении государства, и можно было бы надеяться, что государственная принадлежность как-то защитит актёров от произвола. Ну там "закон плох, но это закон". А вот фиг там! Уровень отношений как на вещевом рынке между братвой и "терпилами".

И ведь никого и ничего уже не стесняются! Справляют государственную нужду прямо на глазах...

Анатолий Баранов, член Союза журналистов Москвы, членский билет номер 02446

 



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Всего комментариев к статье: 4
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(без названия)
Мимо проходил написал 15.01.2023 01:06
Свое мнение Назаров конечно может иметь.
Но публично его высказывать со сцены не нужно.
Тем более выдумывая различные фейки и частушки,оскорбляющих армию,один из институтов государства,которая просто выполняет свой долг,борясь с бандеронацизмом.
Что касается их увольнения ,то 2 еврейчика просто испугались,что и их могут притянуть к ответственности.
Поэтому и уволили "русских Ваньку и Маньку",кабы чего не вышло.
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(без названия)
Упс написал 15.01.2023 01:05
Ну еще один ***** Хабенский оказался вдобавок к Певцову и пр. Интересно же кто куда сейчас, познавательно.
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(без названия)
Киса написал 15.01.2023 01:02
Эти двое - "за немцев", и советское понятие "Трудовой кодекс" с ними как-то не сочетается.
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Re: главное
bert написал 15.01.2023 00:51
Ваши законы, товарищ Баранов, давно уже спущены в унитаз кремлевским карликовым дебилом. Сейчас есть только один закон - винтовка рождает власть.
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