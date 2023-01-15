Из МХАТ забыли уволить Чехова

Сегодня народный артист Верник, по совместительству отвечающий за общественные связи в чеховском театре, огласил вердикт другого народного артиста, по стечению обстоятельств директора и художественного руководителя МХТ Хабенского об увольнении пока ещё народных артистов Назарова и Васильеву из труппы, ну, видимо, из театральной жизни страны вообще.

А с какого рожна, извините? Это я как просто невоспитанный гражданин спрашиваю. А как секретарь Союза профсоюзов России и давний член Союза журналистов Москвы интересуюсь - по какой статье Трудового кодекса? Ответ прошу, в соответствии с Законом о СМИ, направить мне соответствующим порядком - это журналистский запрос, если кто не понял.

Помнится, Чехов, чье имя гордо носит театр, в 1902 году, вместе с Короленко, в знак протеста вышел из состава Императорской Академии - в ответ на исключение из неё Горького. Находившегося под надзором полиции, за что и исключили.

Интересно, покинет ли кто если не театр, то хотя бы Союз театральных деятелей?

У нас ведь не война, у нас мир, по крайней мере в правовом поле. И статью Конституции о свободе совести никто не отменял. То есть гражданин может иметь взгляды, которые могут и не нравиться другим гражданам. И высказывать он их имеет право публично, если они никаких законов не нарушают. Так вроде бы по высказываниям Назарова и Васильевой никаких правовых последствий не возникло? Нет? Как Горького под гласный надзор полиции не определили?

Так с какого рожна их лишают работы, которую они, судя по всему, выполняли хорошо?

По Горькому в своё время сам Николай Второй высказался, а уж потом академики побежали угождать. А по Назарова тоже Путин распорядился? Или сами театральные деятели "прочувствовали момент"?

Кстати, театры вроде МХТ находятся в распоряжении государства, и можно было бы надеяться, что государственная принадлежность как-то защитит актёров от произвола. Ну там "закон плох, но это закон". А вот фиг там! Уровень отношений как на вещевом рынке между братвой и "терпилами".

И ведь никого и ничего уже не стесняются! Справляют государственную нужду прямо на глазах...

Анатолий Баранов, член Союза журналистов Москвы, членский билет номер 02446