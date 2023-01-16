Кто владеет информацией,
владеет миром
Рейтинг
все лучшие новости >>
English
  
Кольцо оппозиции
    
Форум
Главная
Политический расклад
Экономическая реальность
Жизнь регионов
Общество и его культура
Силовые структуры
Особенности внешней политики
Компрометирующие материалы
Московский листок

На сон грядущим с погонами и без

Опубликовано 16.01.2023 в разделе комментариев 1

На сон грядущим с погонами и без

Генсек НАТО оценил вероятность нормализации отношений Запада и России как крайне маловероятную. То есть даже если удастся остановить конфликт на Украине, Россия для Запада - враг номер один. В принципе, в мире что-то изменилось, и подобная позиция, бывшая ещё вчера неприемлемой, сегодня уже общее место.

Для начала - двадцать лет было общим местом восхищаться внешнеей политикой президента Путина. Мол, во внутренней политике бывает, что успехи не столь блестящие, зато уж во внешних отношениях Талейран ворочается в гробу от зависти.

Ради хороших отношений с Западом мы вступали в ненужные нам ВТО и ПАСЕ, закрывали военные базы, теряя союзников и стратегические позиции, выводили погранвойска с границы с Афганистаном, вывозили золотовалютные резервы к вероятному противнику - и всё ради того, чтобы... А что "чтобы"? Чтоб узнать, что самым лучшим для нас было бы побыстрее сдохнуть?

Заодно у нас установился политический режим, вообще исключающий публичную политику совершенно.

Но что Запад?

Запад перестроился быстрей, чем Горбачёв. И тут уже не в Украине вопрос. Чем всё эти годы занималась наша политическая разведка и Министерство иностранных дел? Устраиванием своих личных делишек, неразрывно связанных с Западом?

Чем занят наш олигарх, бывший полковник разведки, устроивший своего сына пэром Англии? Чем занят Абрамович, кроме потери денег? Остальные обитатели Лондона с капиталами в РФ?

Почему лучшие люди страны бегут из неё, как из зачумленной, а те, что остались, ведут себя как лауреаты сталинских премий после отсидки?

Или они не лучшие? Тогда зачем было с ними взасос, а, Владимир Владимирович? Армия несёт потери, и уже скоро военные люди начнут громко интересоваться, ради чего? Не ради же того, чтобы дочь пресс-секретаря президента могла жить в Европе, не будучи стесненной в средствах?

Зачем им всём западные дипломы, если они больше не конвертируются с русским паспортом? Или паспорта у них тоже импортные, и билетов на родину не зарезервировано?

Вы всех своих генералов проверили на наличие зарубежных активов? И министров проверили? И детей министров?

У нас теперь война навсегда, во всяком случае, холодная. И проиграть не можем, потому что взад всё равно ничего не вернётся. Ну а выиграть и у СССР не получилось...

Это победа? Вот скажите, что вы считаете победой? Как нам жить в ближайшие двадцать лет? Войти в Киев, Варшаву, Берлин, Париж? А что, можем повторить... Но пока только Соледар.

Я не просто так интересуюсь, мне тут жить, рядом с вами. В худшем случае - умереть, тоже неподалёку. А помру, так во сне являться стану, обдрищетесь!

Анатолий Баранов, главный редактор запрещённого ФОРУМ.мск

 



Рейтинг:   5.00,  Голосов: 2
Поделиться
Всего комментариев к статье: 1
Комментарии не премодерируются и их можно оставлять анонимно
:-)
02 написал 16.01.2023 01:20
Судя по тому как активно идет отлов мужского населения на улицах украинских городов для фарша, за счет которого существует режим Зеленского, откосить от священного долга подохнуть за Бандеру и интересы Запада, получится далеко не у всех. Тем более, далеко не у всех вообще есть средства, с помощью которых можно свалить из Украины, воспользовавшись существующими мутными каналами. Выход из ловушки единственный российский плен. Это для адекватных людей. А неадекваты пускай выполняют свою миссию по самоуничтожению. Просто представьте, если бы в прошлом году все быстро закончилось сменой правительства в Киеве: без шайки Зеленского и НАТО, зато со светом, теплом и главное живы. Ужас! Украинская демократия, где за лишнее слово крутят руки лыцари из СБУ, и по телеку один канал, конечно,дороже.
@newsfrontnotes
Ответить
Написать комментарий
Ваше имя:
Заголовок:
Комментарий:
Введите число, указанное на картинке:

Опрос
  • Как вы относитесь к Турции?:
Результаты
Интернет-ТВ
Хорошо, когда ничего не происходит
Хорошо, когда ничего не происходит
05.01.2023
100 лет СССР! Главный феномен советского проекта
100 лет СССР! Главный феномен советского проекта
31.12.2022
<< прислать видео
все видео >>
Новости
У Путина всё радостно и по плану (3)
На сон грядущим с погонами и без (1)
Из МХАТ забыли уволить Чехова (12)
Прогноз на "столетнюю войну" (25)
Умерла народная артистка СССР Инна Чурикова (1)
"Катынское дело": еще одно маленькое, но доказательство (11)
Соледар как Сталинград (25)
Обыкновенные фашисты и что с ними делать (15)
Участники фермерского протеста в защиту курьеров (0)
Ошибки надо исправлять (7)
Анонсы
<< добавить анонс
последние анонсы >>
Добавить свой материал
Наша блогосфера
Михаил Делягин Михаил Делягин: Очередная победа либералов: чистки отменяются?
Михаил Делягин Михаил Делягин: Делягин предупредил о затухании темпов роста кредитования в РФ
Дарья Митина Дарья Митина: Просто размышление
Дарья Митина Дарья Митина: Субъективное ощущение
Дарья Митина Дарья Митина: Невозможно поверить
Все записи >>
Авторы
Баранов Анатолий Делягин Михаил
Гельман Моисей Гранатова Анна
Гречанинов Владимир Майсурян Александр
Митина Дарья Морозова Наталья
Московченко Николай Пионтковский Андрей
Саматов Сергей Эйдман Игорь

              
© 1998-2017 ФОРУМ.мск (наши зеркала: forum-msk.org forummsk.info)
о нас | наша кнопка | реклама на сайте | связаться с нами | email: forum-msk@yandex.ru
Рейтинг@Mail.ru       читайте нас также: pda | twitter | rss