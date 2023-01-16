На сон грядущим с погонами и без

Генсек НАТО оценил вероятность нормализации отношений Запада и России как крайне маловероятную. То есть даже если удастся остановить конфликт на Украине, Россия для Запада - враг номер один. В принципе, в мире что-то изменилось, и подобная позиция, бывшая ещё вчера неприемлемой, сегодня уже общее место.

Для начала - двадцать лет было общим местом восхищаться внешнеей политикой президента Путина. Мол, во внутренней политике бывает, что успехи не столь блестящие, зато уж во внешних отношениях Талейран ворочается в гробу от зависти.

Ради хороших отношений с Западом мы вступали в ненужные нам ВТО и ПАСЕ, закрывали военные базы, теряя союзников и стратегические позиции, выводили погранвойска с границы с Афганистаном, вывозили золотовалютные резервы к вероятному противнику - и всё ради того, чтобы... А что "чтобы"? Чтоб узнать, что самым лучшим для нас было бы побыстрее сдохнуть?

Заодно у нас установился политический режим, вообще исключающий публичную политику совершенно.

Но что Запад?

Запад перестроился быстрей, чем Горбачёв. И тут уже не в Украине вопрос. Чем всё эти годы занималась наша политическая разведка и Министерство иностранных дел? Устраиванием своих личных делишек, неразрывно связанных с Западом?

Чем занят наш олигарх, бывший полковник разведки, устроивший своего сына пэром Англии? Чем занят Абрамович, кроме потери денег? Остальные обитатели Лондона с капиталами в РФ?

Почему лучшие люди страны бегут из неё, как из зачумленной, а те, что остались, ведут себя как лауреаты сталинских премий после отсидки?

Или они не лучшие? Тогда зачем было с ними взасос, а, Владимир Владимирович? Армия несёт потери, и уже скоро военные люди начнут громко интересоваться, ради чего? Не ради же того, чтобы дочь пресс-секретаря президента могла жить в Европе, не будучи стесненной в средствах?

Зачем им всём западные дипломы, если они больше не конвертируются с русским паспортом? Или паспорта у них тоже импортные, и билетов на родину не зарезервировано?

Вы всех своих генералов проверили на наличие зарубежных активов? И министров проверили? И детей министров?

У нас теперь война навсегда, во всяком случае, холодная. И проиграть не можем, потому что взад всё равно ничего не вернётся. Ну а выиграть и у СССР не получилось...

Это победа? Вот скажите, что вы считаете победой? Как нам жить в ближайшие двадцать лет? Войти в Киев, Варшаву, Берлин, Париж? А что, можем повторить... Но пока только Соледар.

Я не просто так интересуюсь, мне тут жить, рядом с вами. В худшем случае - умереть, тоже неподалёку. А помру, так во сне являться стану, обдрищетесь!

Анатолий Баранов, главный редактор запрещённого ФОРУМ.мск