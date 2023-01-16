У Путина всё радостно и по плану

Динамика специальной военной операции России на Украине положительная, всё развивается в рамках плана Министерства обороны и Генерального штаба, заявил президент Путин в интервью программе "Москва. Кремль. Путин" на "России-1", то есть, грубо говоря, сам себе. Нет оснований не верить и очень мало пространства для толкований. То есть вот это всё, и кампания, растянувшаяся почти на год, и конца которой не видно, и сдача Херсона, Красного Лимана, Артёмовска, а теперь страшные усилия взять его обратно - это всё "в рамках плана"?
"Надеюсь, что наши бойцы ещё не один раз порадуют нас своими результатами боевой работы", — сообщил Путин. Чем порадуют? Это дед Мороз радует детишек на Новый год, а тяжёлые бои, кровавые потери - как могут радовать? И кем надо быть, чтоб радоваться? Русский язык очень богат на оттенки, и жаль, что президент этих оттенков не чувствует...
А. Б.
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02 написал 16.01.2023 01:16
@newsfrontnotes
kuest написал 16.01.2023 00:57
Дмитрий г.Запорожье 4. написал 16.01.2023 00:39
Ты правильно делаешь,что удаляешь мои комментарии.Признаю,что кретином я был,кретином и остался,и это касается всего нашего сообщества хохлорылых недочеловеков.Вот чего мы в Украине не можем понять,так это то,что каким-то непостижимым образом вы считали нас недосуществ хохлопитекских,мало того,что людьми,так еще и практически нормальными.Это не надолго,нужно понимать.И в этот раз бандеровский вопрос будет решен раз и навсегда.Вы нас в 1991 г.пощадили,поверив Кравчуку,убедившему весь мир в том,что рагуля может стать человеком.Но в феврале прошлого года вы наконец-то поняли что ошиблись,соответственно ошибку будете исправлять,ибо слишком дорого обходятся человечеству мерзкие и злобные рагули, захватившие власть в стаде укроупоротых макак во главе карликом-кокаинистом и страдающие по этому поводу бредом величия.Наш удел-клетка зоопарка и допуск в общество людей исключительно в виде милости,только в наморднике и на поводке со строгим ошейником.И это,ты правильно говоришь-исключительно в виде милости для тех кто из укропитеков останется в живых после....окончательного решения бандеронацисткого вопроса....Это уже,я так понимаю,не обсуждается.Это реализуется.И именно об этом ты меня в 2014 г. предупреждал.Вот как то так.
По прошествии времени оказалось,что ты был совершенно прав,Анатолий.
Прости за все.