Кто владеет информацией,
владеет миром
Рейтинг
все лучшие новости >>
English
  
Кольцо оппозиции
    
Форум
Главная
Политический расклад
Экономическая реальность
Жизнь регионов
Общество и его культура
Силовые структуры
Особенности внешней политики
Компрометирующие материалы
Московский листок

У Путина всё радостно и по плану

Опубликовано 16.01.2023 в разделе комментариев 3

У Путина всё радостно и по плану

Динамика специальной военной операции России на Украине положительная, всё развивается в рамках плана Министерства обороны и Генерального штаба, заявил президент Путин в интервью программе "Москва. Кремль. Путин" на "России-1", то есть, грубо говоря, сам себе. Нет оснований не верить и очень мало пространства для толкований. То есть вот это всё, и кампания, растянувшаяся почти на год, и конца которой не видно, и сдача Херсона, Красного Лимана, Артёмовска, а теперь страшные усилия взять его обратно - это всё "в рамках плана"?

"Надеюсь, что наши бойцы ещё не один раз порадуют нас своими результатами боевой работы", — сообщил Путин. Чем порадуют? Это дед Мороз радует детишек на Новый год, а тяжёлые бои, кровавые потери - как могут радовать? И кем надо быть, чтоб радоваться? Русский язык очень богат на оттенки, и жаль, что президент этих оттенков не чувствует...

А. Б.

 



Рейтинг:   5.00,  Голосов: 2
Поделиться
Всего комментариев к статье: 3
Комментарии не премодерируются и их можно оставлять анонимно
:-)
02 написал 16.01.2023 01:16
Украинство-это секта. Сатанинская секта. Сегодня мы наблюдаем расцвет этой секты, достигшей уровня международного. В этом деле главное сбор средств. И в этом деле украинская сатанинская секта достигла невероятных результатов. Создается впечатление, что нет в мире никого, кто бы ни кинул в копилочку украинского сатанизма свою монету. Так или иначе, украинская сатанинская секта получила полное финансирование, и даже станок ФРС сегодня работает в украинском режиме. Вот, если бы еще и танки с ракетами удавалось печатать в том же темпе, что и доллары, то цены украинской секте не было бы. Но, не сложилось. Вместе с украинским сатанизмом вскрывается и фиктивность системы западной глобальной экономики. Осиновый кол, вбитый в бандеровское сердце Украины, будет означать также и конец навязанной миру Западом колониальной экономики. Вот за что сегодня, на самом деле, идет битва, в котел которой наркоманский киевский режим готов бросить все жизни, находящиеся в его распоряжении. События на Украине, вопреки экспертным мнениям, переросли в мировой конфликт, в котором только формируются глобальные силы противостояния. По сути, это третья мировая, завершение которой перераспределит основные роли в мире. Спешите присоединиться к удушению украинской сатанинской гадины! От этого зависит ваше будущее.
@newsfrontnotes
Ответить
Re: главное
kuest написал 16.01.2023 00:57
Динамика специальной военной мастурбации прутина идет строго по плану. У него уже отпал газовый член, оторвался нефтяной пенис. Скоро отвалится и ракетно-термоядерная елда.
Ответить
А.Б.
Дмитрий г.Запорожье 4. написал 16.01.2023 00:39
Баранов.
Ты правильно делаешь,что удаляешь мои комментарии.Признаю,что кретином я был,кретином и остался,и это касается всего нашего сообщества хохлорылых недочеловеков.Вот чего мы в Украине не можем понять,так это то,что каким-то непостижимым образом вы считали нас недосуществ хохлопитекских,мало того,что людьми,так еще и практически нормальными.Это не надолго,нужно понимать.И в этот раз бандеровский вопрос будет решен раз и навсегда.Вы нас в 1991 г.пощадили,поверив Кравчуку,убедившему весь мир в том,что рагуля может стать человеком.Но в феврале прошлого года вы наконец-то поняли что ошиблись,соответственно ошибку будете исправлять,ибо слишком дорого обходятся человечеству мерзкие и злобные рагули, захватившие власть в стаде укроупоротых макак во главе карликом-кокаинистом и страдающие по этому поводу бредом величия.Наш удел-клетка зоопарка и допуск в общество людей исключительно в виде милости,только в наморднике и на поводке со строгим ошейником.И это,ты правильно говоришь-исключительно в виде милости для тех кто из укропитеков останется в живых после....окончательного решения бандеронацисткого вопроса....Это уже,я так понимаю,не обсуждается.Это реализуется.И именно об этом ты меня в 2014 г. предупреждал.Вот как то так.
По прошествии времени оказалось,что ты был совершенно прав,Анатолий.
Прости за все.
Ответить
Написать комментарий
Ваше имя:
Заголовок:
Комментарий:
Введите число, указанное на картинке:

Опрос
  • Как вы относитесь к Турции?:
Результаты
Интернет-ТВ
Хорошо, когда ничего не происходит
Хорошо, когда ничего не происходит
05.01.2023
100 лет СССР! Главный феномен советского проекта
100 лет СССР! Главный феномен советского проекта
31.12.2022
<< прислать видео
все видео >>
Новости
У Путина всё радостно и по плану (3)
На сон грядущим с погонами и без (1)
Из МХАТ забыли уволить Чехова (12)
Прогноз на "столетнюю войну" (25)
Умерла народная артистка СССР Инна Чурикова (1)
"Катынское дело": еще одно маленькое, но доказательство (11)
Соледар как Сталинград (25)
Обыкновенные фашисты и что с ними делать (15)
Участники фермерского протеста в защиту курьеров (0)
Ошибки надо исправлять (7)
Анонсы
<< добавить анонс
последние анонсы >>
Добавить свой материал
Наша блогосфера
Михаил Делягин Михаил Делягин: Очередная победа либералов: чистки отменяются?
Михаил Делягин Михаил Делягин: Делягин предупредил о затухании темпов роста кредитования в РФ
Дарья Митина Дарья Митина: Просто размышление
Дарья Митина Дарья Митина: Субъективное ощущение
Дарья Митина Дарья Митина: Невозможно поверить
Все записи >>
Авторы
Баранов Анатолий Делягин Михаил
Гельман Моисей Гранатова Анна
Гречанинов Владимир Майсурян Александр
Митина Дарья Морозова Наталья
Московченко Николай Пионтковский Андрей
Саматов Сергей Эйдман Игорь

              
© 1998-2017 ФОРУМ.мск (наши зеркала: forum-msk.org forummsk.info)
о нас | наша кнопка | реклама на сайте | связаться с нами | email: forum-msk@yandex.ru
Рейтинг@Mail.ru       читайте нас также: pda | twitter | rss