У Путина всё радостно и по плану

Динамика специальной военной операции России на Украине положительная, всё развивается в рамках плана Министерства обороны и Генерального штаба, заявил президент Путин в интервью программе "Москва. Кремль. Путин" на "России-1", то есть, грубо говоря, сам себе. Нет оснований не верить и очень мало пространства для толкований. То есть вот это всё, и кампания, растянувшаяся почти на год, и конца которой не видно, и сдача Херсона, Красного Лимана, Артёмовска, а теперь страшные усилия взять его обратно - это всё "в рамках плана"?

"Надеюсь, что наши бойцы ещё не один раз порадуют нас своими результатами боевой работы", — сообщил Путин. Чем порадуют? Это дед Мороз радует детишек на Новый год, а тяжёлые бои, кровавые потери - как могут радовать? И кем надо быть, чтоб радоваться? Русский язык очень богат на оттенки, и жаль, что президент этих оттенков не чувствует...

А. Б.