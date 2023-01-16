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Московский листок

О перспективах

Опубликовано 16.01.2023 автором Кагарлицкий Борис в разделе комментариев 0

О перспективах

От первых недель наступившего года ждали очередной череды неприятностей. Наше общество уже настолько приучено к тому, чтобы регулярно получать потоки плохих новостей и узнавать о всё новых и новых безумных инициативах власти, что когда этого долго не случается, мы начинаем волноваться. Что произошло? Чего ждать? Может быть стрясется что-то такое, чего мы не предвидели (по умолчанию предполагается, что это будет ещё хуже того, что мы ожидали).

На сей раз ждали закрытия границ, военного положения и всеобщей мобилизации. Однако чиновники решили сами спокойно догулять праздники и дать догулять гражданам. Не столько из гуманизма и снисхождения, сколько по лени и равнодушию. Даже если очередная неприятность будет отложена, отсюда отнюдь не следует, будто она не случится.

Тем не менее можем себя поздравить. Праздники прошли — в России — без больших несчастий. Про то, что произошло в сопредельном государстве, говорить не будем.

Однако расслабляться не стоит. Системный кризис развивается закономерным образом, не оставляя шансов на благоприятный исход. И все отложенные повороты сюжета всё равно остаются на очереди.

Проблема не в том, что у правящих кругов нет иного выхода кроме попыток выжать больше ресурсов из населения с помощью мобилизационных мер, а в том, что у них в принципе нет никакого выхода и никакого будущего. Ни введение военного положения, ни мобилизация ничего не решат, ничего не изменят. Огненные письмена на стене дворца уже написаны и горят куда ярче рождественской иллюминации. Но ничего не делать и пассивно ждать своей участи никто не захочет, тем более — люди, облеченные властью. А потому суетиться, принимать новые решения, закатывать истерики и запугивать население они будут, даже если это объективно лишь ухудшит их положение.

Ушедший год нанес критический ущерб российской экономике, подорвав цикл воспроизводства целого ряда важнейших отраслей — от фармацевтики до авиационной промышленности, от сельского хозяйства до автомобилестроения. И тот факт, что рядовой обыватель не видит пока ещё всех последствий произошедшего ничуть не меняет объективное положение дел. Мы напряженно ждем сообщений о военных событиях, игнорируя стабильное ухудшение хозяйственной жизни. Но именно нарастающие экономические проблемы, о которых прекрасно осведомлены представители правящего класса, порождают растущую истерию и отчаянный поиск магических решений, способных разом и вдруг переломить ситуацию или хотя бы её стабилизировать.

Увы, магии не существует. По крайне мере, она не работает в сфере экономики или государственного управления. Оставив за спиной праздники и съев последнюю тарелку салата оливье, мы остаемся лицом к лицу с суровой реальностью.

К несчастью, от большинства из нас в нынешней ситуации ничего не зависит. И от тех, кто сидит в кремлевских кабинетах, тоже мало что зависит, кроме того, что напоследок они могут ещё раз испортить жизнь нам и огромному множеству людей в соседнем государстве. Чем они и занимаются.

 



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