1 Война рагуль против Украины

О суверенитете

Моя Родина – СССР, но Украина – моя малая родина, и мне её крайне жаль. Будучи патриотом СССР, я одновременно являюсь настоящим патриотом Украины. Настоящим!! Поскольку мне Украина нужна размером от Калининграда до Чукотки и, разумеется, мне ненавистны эти вонючие суверенитетчики Украины, обрезавшие мою Украину до размеров вонючих задворок Европы. Разумеется, при той фашистской сволочи, которая сегодня во власти России (тоже суверенитетчики), говорить об объединении этих задворок с остальными частями СССР очень трудно. Тем не менее…

В связи с войной я слушал украинских пропагандистов, но, в конце концов бросил терять время на блеяние явно скрывающихся от призыва тупых дебилов. По их непрерывному скулежу видно, что они страстно алчут не победы Украины, а денег за их вой, - они не способны ни понять, что происходит, ни умно соврать, ни внятно пересказать брехню Генштаба Украины. Кроме того, с целью привлечения подписчиков они лепят на свои репортажи заголовки, вводящие в заблуждение и до предела идиотские.

Но и Арестович меня уже уморил своим однообразным бормотанием, посему чаще всего я прослушиваю О. Жданова – полковника в отставке, ещё помнящего службу в СССР и чаще всего внятно и грамотно описывающего события и обычно правдоподобно лгущего (служба его обязывает- куда без этого).

Правда, и Жданов начал вызывать сомнения в своей компетенции, даже военной. Тут недавно наёмники Кремля очень удачно попали по такому крупному украинскому арсеналу под Одессой, что от его взрыва в городе вылетели окна, а взрыв был слышен даже в Николаеве (свыше 110 км). Украине надо было что-то придумать, чтобы не признавать потери, и мастера пропаганды выдумали, что типа под Одессой был склад морских старых мин и чтобы их не разоружать, мины ещё в СССР типа просто залили метровым слоем бетона, а проклятая ракета этот слой пробила, и вызвала такой взрыв. Когда эту тупую херню повторяет ни дня не служивший в армии губернатор Николаевской области, то это естественно, но советский полковник…

И вот в начале года Жданов счёл необходимым отметить день рождения Степана Бандеры – понятно, что бандеровские гауляйтеры заставляют. И всё бы ничего, но Жданов подчеркнул, что Бандера сражался за суверенитет Украины. Вот этот «суверенитет Украины» меня, скажем, так, заставил сплюнуть. «Суверенитет Украины» - это же смешнее склада морских мин, залитых бетоном! Это же смешнее суверенитета Латвии, Эстонии и Литвы, поскольку даже история Литвы в смысле суверенитета более убедительна, нежели история Украины.

Да, разумеется, по своим размерам Украина, с территориями, присоединёнными к ней царской Россией, а потом и СССР, имеет приличные размеры для осуществления суверенитета (вообще-то и Россия, и СССР присоединяли территории к себе, а не к некоей своей окраине - Украине). Но суверенитет - это независимость государства во внешних делах, а государство – это народ и подчинённые народу органы государственного управления – органы государственной власти. Поэтому размера территории и численности населения для суверенитета недостаточно – необходима ещё и элита страны в органах государственной власти, во-первых, способная осуществлять суверенитет – управлять государством без внешних указаний, во-вторых, имеющая цели, для которых ей необходим суверенитет.

Поймите, если ваша цель добраться до власти, чтобы на государственном посту только обжираться доходами и привилегиями, то какая вам разница в том, сами вы управляете или вами управляют из-за границы? Вам суверенитет только в тягость, поскольку он заставляет думать над проблемами государства, а думать-то нечем, а из-за необходимости отдыха и развлечений и времени-то нет на мысли о народе!

Во-вторых, прежде чем думать, надо иметь цель, над чем думать. И эта должна быть не привычная для нынешней «элиты» цель обворовать народ. Это должна быть государственная цель, несущая блага тому, без чего нет государства, - несущая блага народу. Вот для осуществления этой цели и нужен суверенитет – нужно, чтобы тебе извне никто не мешал достигать этой цели – никто не мешал нести благо своему народу.

Все монархи (по идее) жаждут суверенитета потому, что имеют цель оставить своим наследникам мощное государство со счастливым народом. Кроме того, некоторых монархов толкает на это просто самолюбие – желание творить. Не у всех царей хватает ума и воли для этого, но теоретически это так. Посему и Иван Грозный уничтожал князей-суверенитетчиков, рвущих Россию (народ России) на «суверенные» части, и Пётр Первый втаскивал в дремучую Россию передовые технику и технологии, и Екатерина Великая убирала постоянную угрозу набегов на Россию с юга.

Великую цель имели большевики, и хотя они сами не ожидали, что окажутся у власти, но в их среде нашлись те, кто взвалил это бремя суверенитета на себя и с честью его нёс, поскольку для строительства коммунизма среди капиталистических государств суверенитет был главным условием – условием существования СССР. Потом уже, во главу СССР и КПСС набились лица с целью только «сладко жрать и гладко срать», и СССР не стало.

Так вот, на территориях, принадлежавших нынешней Украине, во всей её истории никогда не было своего руководителя, которому нужен был бы суверенитет, – не было даже кого-то, похожего на литовского Гедимина.

Запорожцы, долго являвшиеся на этой территории властной силой, начисто исключили появление суверенной власти. Они бандиты, им совершенно не требовалось счастье народа, который они, скажем, прямо и не стесняясь грабили, при невозможности ограбить соседние Польшу или Русь. А на время большого грабежа запорожцы всегда к кому-то примыкали, поскольку ни с одним суверенным государством в одиночку сражаться запорожцы были неспособны (бандиты-с). Примыкали, чтобы потом предать – обещали быть союзниками, но при ухудшении ситуации тут же предавали всех: и Польшу, и Крым, и Москву и даже шведов, от которых в знак преданности даже позаимствовали жёлто-голубой флаг.

На Украине и духу не было хоть какой-нибудь личности, которой нужен был бы суверенитет для того, чтобы создать суверенное государство - государство, имеющее целью счастье народа. Кто бы ни залез во власть на Украине, обязательно искал себе хозяина за границей – хоть Хмельницкий, хоть Мазепа, хоть Скоропадский, хоть Петлюра.

Вот и в современной истории, власти Украины с 1991 года либо искали хозяина по старой памяти в Москве, либо нашли его в Вашингтоне, а сама украинская «элита» к суверенитету была и остаётся неспособной! Поскольку, повторю, не имеет цели, для которой требуется суверенитет, и не имеет ума, чтобы достичь любые суверенные цели. А грабить Украину этой «элите» хозяева не мешали, как и «элита» не мешала российскому и американскому хозяевам грабить Украину. (В России элита ещё хуже, но я пишу об Украине).

Примитивные историки, которых в наше время развелось немеряно, считают, что Сталин страшно хотел захватить все страны, пограничные СССР. Это глупость. На самом деле, для СССР вполне хватало, чтобы на границе СССР страны были суверенны, как, скажем, Финляндия, прикрывавшая собою 1271,8 километр общей границы до времени, пока идиоты в Кремле не приступили к совершению преступления, запрещённого статьёй 353 УК РФ – напали на Украину.

Финляндия, оставаясь суверенной, не вступала в военный блок НАТО, направленный против СССР (была независима от этого блока), и Советскому Союзу этого было вполне достаточно, чтобы всячески поощрять в этом финнов, скажем, покупая в Финляндии за хорошую для Финляндии цену не только бумагу и морские суда, но и сахар, которого в Союзе было хоть завались!

Но ведь в отличие от Финляндии, эти «суверенитетчики» Восточной Европы 1990-х годов, даже в Польше и Чехии, выйдя из Варшавского договора и СЭВ, не остались суверенными ни на минуту, а тут же записались в НАТО и ЕС – тут же легли под эти страны. Почему? Что тем же Польше и Чехии угрожало и чего не хватало, что они отказались от суверенитета? Не хватало ума их элите.

Ещё раз: примитивным дебилам у власти суверенитет просто не нужен – они не знают, что с ним делать! Им нужна только возможность жрать из властных корыт данного государства, и только!

И Украина никогда не имела и не хотела иметь собственный суверенитет – ей требовался только суверенитет Империи или Союза.

Хотел о суверенитете написать коротко, но не получилось – извините.

Галичане

Второе, что заставило задуматься в связи с услышанным от Жданова о Бандере, это, на первый взгляд малозначащая, информация, полученная несколько лет назад от знакомого историка, правда, в то время я этой информацией пренебрёг, как недостоверной. Историк сообщал, что не так давно «введённая в оборот» на Украине песня с началом: «Батько наш Бандера, Украина – мати, / Ми за Україну пiдем воювати!», - на самом деле переделка боевой песни украинских националистов послевоенного периода, и начиналась та песня словами «Батько наш Бандера, Галичина – мати, будьмо українців в…» и дале в рифму звучало нецензурное описание сексуальных действий, который галичане будут производить над украинцами. Над украинцами, а не русскими!

Тогда я счёл это выдумкой, тем более, что начало этой песни украдено из песни А Харчикова («Нам Сталин – отец, нам Родина – мать…») https://www.youtube.com/watch?v=DnDj8Es2938. Но сейчас задумался – а если?

Во-первых. Использование нецензурных оборотов, да ещё и в боевой песне, – обычное дело не только для украинцев, а что касается последних, то вспомним даже не любимое ими «Путин – ху…о!», а письмо запорожцев турецкому султану.

Во-вторых, сам современный текст этой песни галичан шизофренический – после такого боевого начала, идёт какой-то жалобный плач о бедном бандеровце, которому оторвало руку и ногу https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D1%82%D1%8C%D0%BA%D0%BE_%D0%BD%D0%B0%D1%88_%E2%80%94_%D0%91%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0. В результате, текст действительно не выглядит единым целым, а выглядит чем-то собранным по кускам.

Но всё это чепуха, а поражает, повторю, то, что в первоначальном варианте этой песни (если он, разумеется, был), врагами бандеровцев являются не русские – не москали, - а украинцы. Вот как в это поверить? Борьба за «Украину» - именно «за Украину» - в той же Галиции велась с конца XIX века, так как можно поверить, что для галичан не русские, а украинцы были врагами?

Ну, а если отойти и взглянуть на картину в целом?

Сам Степан Бандера из Галиции, территориями которой сегодня считаются Львовская и Ивано-Франковская области, а вот считать галичан украинцами при всём использовании ими слова «Украина», скажем так, крайне опрометчиво. Это люди с совершенно иным образом мыслей, нежели малороссы. А ведь Бандера никогда не жил и даже не был на территории собственно Украины - Российской империи или СССР. К собственно исторической Украине и украинцам, Бандера не имеет никакого отношения – он собственно украинцев (малороссов) вообще не знал и не представлял, как выглядят и к чему стремятся собственно украинцы.

Думаю, что большевикам крайне не хотелось присоединять к СССР эти области, как чуть позже удалось не присоединить к СССР Финляндию, и причины были именно в этом – в инородности населения, в крайней непохожести этого населения на граждан СССР.

В своё время, в начале 1914 года, перед самым началом Первой мировой войны, в победе которой Николай II и глупые патриоты тогда тоже не сомневались, обсуждался вопрос о будущем присоединении к Российской империи этой Галиции. И тогда бывший российский министр внутренних дел П.Н. Дурново, пытался отговорить царя от этих замыслов:

«Нам явно невыгодно, во имя идеи национального сентиментализма, присоединять к нашему отечеству область, потерявшую с ним всякую живую связь. Ведь на ничтожную горсть русских по духу галичан, сколько мы получим поляков, евреев, украинизированных униатов? Так называемое украинское или мазепинское движение сейчас у нас не страшно, но не следует давать ему разрастаться, увеличивая число беспокойных украинских элементов, так как в этом движении несомненный зародыш крайне опасного малороссийского сепаратизма, при благоприятных условиях могущего достигнуть совершенно неожиданных размеров».

Эти «украинизированные униаты», полагаю, пугали и Сталина, ведь в 1920 году Сталин, к примеру, публично выступил против планов Ленина и Троцкого присоединить Польшу к тогда РСФСР.

Но в 1939 году и Сталину деваться было некуда – попытки оказать помощь Польше остаться суверенной вместе с Галицией и удержаться в войне с немцами, ничего не дали – Польша прекратила существование, как государство, и этим заставила большевиков принимать меры, невыгодные СССР. Не выгодные не в части военно-политической, а в части национального состава населения.

В жизни бывают крайне мерзкие варианты решений, хуже которых только отказ от этих решений.

Большевики отрезали себе пути к отступлению

Если бы большевики не присоединили эти области в 1939 году, то они не просто отказались бы от интернационализма - они передали бы немцам почти 10 миллионов мобилизационного контингента. Органический враг СССР, Уинстон Черчилль, об этом писал: «В пользу Советов нужно сказать, что Советскому Союзу было жизненно необходимо отодвинуть как можно дальше на запад исходные позиции германских армий, с тем чтобы русские получили время и могли собрать силы со всех концов своей колоссальной империи. В умах русских каленым железом запечатлелись катастрофы, которые потерпели их армии в 1914 году, когда они бросились в наступление на немцев, еще не закончив мобилизации. А теперь их границы были значительно восточнее, чем во время первой войны. Им нужно было силой или обманом оккупировать Прибалтийские государства и большую часть Польши, прежде чем на них нападут. Если их политика и была холодно расчетливой, то она была также в тот момент в высокой степени реалистичной».

В те довоенные годы простые люди всех соседних с СССР государств и без войны рвались в СССР, тем более, рвались и в основном нищие галичане Польши. Когда 17 сентября 1939 года войска Красной Армии перешли границу и вошли на территорию бывшего польского государства – в Галицию, - то исполняющий обязанности начальника погранвойск Киевского округа вечером написал в Москву донесение о событиях дня, в том, числе: «Население польских сел повсеместно приветствует наши части, оказывая содействие в переправе через реки, продвижению обоза, вплоть до разрушения укреплений поляков. Зарегистрированы попытки группового перехода на нашу сторону с целью свидания с родственниками и покупок разных предметов и продуктов в кооперативах наших погрансел».

Ну и большевики усугубили положение, навсегда отрезав себе пути к отступлению - они предложили галичанам проголосовать за вступление в СССР. Итак, 17 сентября 1939 года Красная Армия с небольшими боями стала входить в эти области, обезоруживая и интернируя польские армию, полицию и жандармов, а уже через две недели, 1 октября, СССР перед народом этих областей поставил вопросы:

«1. Утвердить передачу помещичьих земель крестьянским комитетам; 2. Решить вопрос о характере власти, т.е. должна ли быть эта власть советская или буржуазная; 3. Решить вопрос о вхождении в состав СССР, т.е. о вхождении украинских областей в состав УССР, о вхождении белорусских областей в состав БССР; 4. Решить вопрос о национализации банков и крупной промышленности».

И ещё через три недели, 22 октября этого же 1939 года, на выборы депутатов, которые должны были положительно ответить на эти вопросы, из 7 538 586 избирателей пришло 94,8%, из которых «за» проголосовало 90,8%, а «против» – всего 9,2%!

Для того чтобы силой заставить население определенным образом проголосовать, нужно репрессиями запугать народ, что при честном тайном голосовании это вообще-то нереально, или нужно во все избиркомы (а их была масса – избирался один депутат на 5000 населения, т.е. около 1500 депутатов) подобрать своих людей типа Эллы Панфиловой для подтасовки выборов, а всех кандидатов соответственно обработать. А вот для этого нужно время даже НКВД, а этого времени, как видите, в данном случае просто не было.

Первый президент постсоветской Литвы Бразаускас, когда еще был первым секретарем ЦК компартии Литвы, на съезде Советов СССР рассказывал про то, что он видел в Литве в то время. Он говорил, что в его районе крестьяне всех хуторов без колебаний проголосовали за советскую власть и за присоединение к СССР, а в это время в их районе еще не было не только ни одного советского солдата, но никто еще и не видел ни одного советского человека.

После этого референдума отказаться от Галиции, скажем, вернуть её Польше после победы над Германией в 1945 году, для большевиков было невозможно – это было бы предательством проголосовавшего за СССР народа. Вот почему я пишу, что большевики этим голосованием отрезали себе пути к отступлению – к избавлению от галичан.

Да, но возникнет вопрос о том, что голосование было в 1939 году, а бандеровцы начали массово убивать украинцев после войны – в 1945 году, и было этих бандеровцев сотни тысяч.

Как раз численность бандеровцев не была проблемой, но об этом в окончании.

(окончание следует)