Для коммуниста выбор очевиден

Специальная военная операция на Украине (назовем это так, чтобы не попасть под удар правоохранительной системы, до нелепости серьезно относящейся к терминологии в данном вопросе) уже почти год вызывает жаркие — на разрыв — дискуссии во всех без исключения коммунистических организациях.

В их основе лежит — если оставить за скобками обывательские разговорчики в духе мещанского пацифизма и столь же мещанского ура-патриотизма — различное понимание политической природы конфликта России и Украины, который ныне разрешается не дипломатическими средствами, а непосредственно на полях сражений.

При всей нелюбви автора этих строк к цитатничеству, все же предложу обратиться к Ленину. Не потому что его работы есть что-то типа коммунистического «библейского канона», в просто потому, что марксистским методом Ильич владел изрядно и применять его к той или иной проблематике умел гораздо лучше любого, кто сегодня называет себя коммунистом.

Итак, Ленин. Работа «О карикатуре на марксизм и об ”империалистическом экономизме”», в значительной степени посвященная как раз военным вопросам. «...Марксизм, не принижающий себя до обывательщины, требует исторического анализа каждой отдельной войны, чтобы разобрать, можно ли считать эту войну прогрессивной, служащей интересам демократии или пролетариата, в этом смысле законной, справедливой и т. п... Война есть продолжение политики. Надо изучить политику перед войной, политику, ведущую и приведшую к войне».

Владимир Ильич предлагает нам провести конкретно-исторический анализ международной политики, которая привела к началу боевых действий на территории Украины. Без этого так и останется неясным, какая сторона противостояния занимает прогрессивную позицию и в этом смысле справедливую.

Подробный разбор тянет на многотомное исследование. Поэтому лишь самые важные аспекты, имеющие бесспорный характер.

1. Разрушение СССР в 1991 году отправило современные Российскую Федерацию и Украину в свободное плавание под водительством сложившихся к этому времени в обеих бывших советских республиках буржуазных кланов.

2. Крупная российская буржуазия и ее политические представители с начала 2000-х сделали ставку на превращение России в региональную державу с претензией на постепенное вхождение в элитарный капиталистический клуб «мировых лидеров». И чем дальше, тем в большей степени осознавая, что «уважаемые партнеры» в этом клубе ее видеть совершенно не желают.

3. Крупная украинская буржуазия и ее политические представители в то же самое время колебались между двумя возможностями стратегического курса: союзничество с соседней Россией, пусть и предельно прагматичное, в духе лукашенковской Белоруссии, либо движение в экономическом и политическом фарватере США и НАТО. Лавировать с годами удавалось все хуже и хуже. Необходимо было сделать выбор.

4. По мере того, как российская буржуазия накапливала ресурсы, она позволяла себе огрызаться и даже порой ощетиниваться. «Уважаемые партнеры» сделали вывод, что дальше будет только хуже, и без особого стеснения принялись лишать Россию влияния на постсоветском пространстве. Конечно, работа эта велась с самого начала 1990-х, если не раньше, но в середине 2000-х был включен форсаж. На Украине итогом этих усилий стал евромайдан 2014 года, который определил вектор ее дальнейшего развития. Колебания кончились, был взят курс на вхождение в атлантические структуры.

5. Одним из следствий евромайдана стало фактическое начало гражданской войны на Украине: Донецк и Луганск результаты переворота в Киеве не признали. В основе гражданской войны не лежали классовые противоречия: это, конечно, не конфликт трудового народа Донбасса и зловредных киевско-львовских буржуинов. Триггером для политически активной части населения Восточной Украины (безусловно, она пользовалась негласной, а со временем и открытой поддержкой российских властей) стала отмена закона об основах государственной языковой политики. Русский язык лишился статуса регионального, стало очевидно грядущее его вытеснение из всех сфер жизни, в том числе школьного образования.

Но этот триггер не был единственным. Для понимания ситуации сошлемся на обращение Донецкого горсовета к новым властям Украины, принятое через несколько дней после свержения президента Януковича. 28 февраля 2014 года депутаты горсовета потребовали среди прочего восстановить действие закона Украины «Об основах государственной языковой политики», учитывать исторические и культурные особенности регионов и прекратить навязывать трактовку исторических событий, незамедлительно разоружить все незаконные вооруженные формирования на территории Украины.

Требования были проигнорированы. О бюджетном федерализме с Киевом, возможно, удалось бы договориться. Но никто не собирался делать исключение для Донбасса в ходе ускоренного построения политической украинской нации — а именно такая задача фактически стояла перед вождями евромайдана. Решение этой задачи не предполагало ни языкового разнообразия, ни различия в трактовках таких «исторических событий», как создание пронацистских антисоветских формирований в годы Великой Отечественной войны. Донбасс был поставлен перед дилеммой: или воевать, или фактически отказаться от русского языка, восславляя при этом Бандеру, Шухевича и дивизию СС «Галичина».

Таким образом для жителей ДНР и ЛНР гражданская война стала не просто войной за имущество местной буржуазии, она приобрела характер национальный и идейно-мотивированный, характер борьбы против потенциальных угнетателей, против тех, кто стремился лишить их родного языка и исторической памяти. А, значит, со стороны ДНР и ЛНР по всем возможным критериям эта война носила и носит справедливый, прогрессивный и демократический характер. Со стороны Украины же эта война несправедливая.

С аналогичной проблемой столкнулся и преимущественно русскоязычный Крым, однако реальный протестный потенциал населения полуострова был существенно ниже. Ориентированные на туристическую отрасль крымчане не решились пойти по пути жесткого противостояния с центром, пути, на который встал пролетарский Донбасс. Однако в большинстве своем с одобрением, а не просто смиренно приняли новую реальность, порожденную вхождением в Крым российских войск и дальнейшим присоединением к России.

6. Крымская история ускорила расхождение двух постсоветских государств. Власти Украины еще более форсировали формирование политической нации, которая, по задумке кураторов этого процесса, должна была включить и русскоязычных граждан. Особенная ставка делалась на «перепрошивку» детей и молодежи. В обществе умело и последовательно подогревалась ненависть ко всему русскому, российскому, советскому. Украина ускоренными темпами превращалась в «анти-Россию». Приправой к этому малосъедобному блюду, конечно же, стал оголтелый антикоммунизм. Героями Украины и уже без каких-либо «но» становились те, на чьем примере можно было показать отстройку от восточного соседа — от Мазепы до коллаборационистов времен Второй мировой. Будущее Украины рисовалось предельно однозначно — «европейский выбор», членство в евроатлантических организациях.

Данный вектор приветствовался и культивировался политическим бомондом США и западно-европейских стран. Главная причина лежит на поверхности: стратегический союз России и Украины превратил бы их в слишком сильного игрока на европейском континенте, центр притяжения всех государственных образований на территории бывшего СССР и даже за пределами данной территории.

Все это вызывало нарастающее раздражение политического руководства путинской России, в которой также началась идеологическая отстройка, но не от Украины, конечно, а от «коллективного Запада». Новой неформальной государственной идеологией России становилась концепция «русского мира», якобы особенная цивилизация, базирующаяся на традиционных ценностях и противостоящей «погрязшим в бездуховности и разврате Европе и Америке».

В русском мире, как было объявлено, «своих не бросают». Опыт присоединения Крыма оказался в целом удачным. И после явных многолетних колебаний и осознания того, что «мирные минские договоренности» контрагенты выполнять не собираются, Кремль решился открыто выступить на стороне ДНР и ЛНР в гражданской войне на Украине. Нет никаких сомнений ни в том, что вхождение обеих республик в состав России предполагалось с самого начала СВО, ни в том, что к февралю 2022 года Украина накопила достаточный военный потенциал для решительного удара по Донбассу, за которым бы последовала резня «сепаратистов».

Как уже говорилось выше, со стороны ДНР и ЛНР война носила прогрессивный и демократический характер. Россия выступила на их стороне. Казалось бы, тут вопросов быть не может. Однако у отдельных коммунистов они появились. Логику их понять трудно. ДНР и ЛНР ведут справедливую войну? Да. Захват их территорий вооруженными силами Украины приведет к кровавым расправам? Да. Защитить их — дело благородное? Да. Россия является тут «силой добра»? И вот тут мы слышим ответ «Нет». Почему? Потому что «российское государство буржуазное, и оно напало». Поразительное начетничество!

Товарищи дорогие, никто не испытывает иллюзий в отношении обитателей Кремля, но и классовый характер, и мотивация последних в данном случае даже не второстепенны, а третьестепенны. Тот, кто вступает в справедливую войну, сам автоматически становится прогрессивной стороной конфликта. Иначе, из таких же начетнических соображений мы не должны признавать прогрессивного характера участия царской России в освобождении Балкан от турецкого ига. Или «Сражающейся Франции» во главе с генералом де Голлем, мягко говоря, далеко не марксистом и даже не левоватым.

7. СВО между тем не ограничилась ЛНР и ЛНР. Сражения охватили Запорожскую, Херсонскую, Харьковскую, Киевскую и ряд других областей Украины. Херсонщина и Запорожье наряду с ДНР и ЛНР были официально объявлены присоединенными к России. Зоной боевых действий и обстрелов является сегодня вся территория Украины и нескольких приграничных территорий России.

Это факты. Как их оценивать? Наши оппоненты из числа коммунистов, торжественно, упиваясь собственной смелостью, завернулись в тогу интернационалистов, вовсю клеймят проклятых шовинистов в левой среде и ведут борьбу (как правило — сугубо диванную) с тем, что — вслед за либералами — называют российской агрессией. Свою позицию они объясняют так: как бы не был отвратителен украинский режим, российские власти совершили преступление, развязав империалистическую войну, аннексируя чужие территории, обстреливая мирные города и пр.

Дорогие товарищи-«интернационалисты» (извините, что в кавычках, по иному у меня не получается)! Критикуя не только ее ход и невнятность целей СВО, но и ее саму в принципе, вы не удосуживаетесь пояснить — чем она должна закончиться сейчас. Поражением России с выплатой контрибуций? Расчленением потерпевшей поражение России? Просто прекращением боевых действий с отходом ВС РФ к границам на 24 февраля 2022 или на 19 августа 1991 года?

Во всех подобных сценариях нынешний киевский режим сохраняется. Тот самый режим, что вел очевидно несправедливую войну на Донбассе. Тот самый режим, который демонстрирует худшие образчики зоологического какого-то шовинизма, с «отменой» всего русского, включая памятники Пушкину. Тот самый режим, который поставил под строгий запрет и карает за все советское и коммунистическое. Тот режим, что системно занимается героизацией пособников гитлеризма. Тот режим, что нашпиговал свои вооруженные силы правоэкстремистскими про-нацистскими элементами, в том числе на офицерских должностях. Тот режим, что благосклонно смотрит на то, как его вояки копируют эстетику вермахта. И так далее…

Да, использование многими подразделениями российских Вооруженных сил шевронов с флагом СССР (скорее всего, это не вполне легально) не превращает их в Красную армию. Но ситуация показательная: в тот момент, когда ВСУ косплеят вермахт и черпают вдохновение в истории дивизии СС «Галичина» и бандеровской ОУН, ВС РФ обращаются к символике РККА.

Сохранение киевского режима станет не только поражением российского государства, но и потрясающим подарком тем, кого мы десятилетиями считали врагами социального прогресса во всем мире — антикоммунистам, антисоветчикам, нацистам. И, безусловно, связанной с ними американской и европейской буржуазии.

Нет, товарищи «интернационалисты», нынешний киевский режим должен быть сметен. Пусть и усилиями режима кремлевского, с которым мы последовательно боремся уже почти 30 лет. Дальнейшая судьба Украины и ее отдельных регионов должна быть основана на свободном выборе жителей. Самыми нелепыми тут кажутся ссылки на мнимую нерушимость границ — этот принцип даже в XXI веке нарушался многократно, что уж говорить про более ранние периоды.

Но процесс дальнейшего свободного самоопределения украинских регионов имеет смысл только после жесткой и недвусмысленной денацификации. Денацификации, которая затронет все стороны жизни — от содержания школьных учебников и топонимики до объявления вне закона всех пронацистских организаций и люстрации в военных и административных органах. В обратном случае мы получим новый нацистский гнойник со столицей, скажем, во Львове. И не просто заповедник бандеровщины, а в полной мере террористическое образование, что-то вроде Ичкерии Хаттаба и Басаева. Судя по всему, процесс денацификации Западной Украины будет длительным и кровавым.

Но до этого далеко. Мы обязаны думать о будущем, не забывая о настоящем. Сегодня же в военном конфликте на Украине есть только одна империалистическая сторона — кураторы, спонсоры и фактические хозяева киевского режима в Вашингтоне и европейских столицах. При этом сам националистический киевский режим выступал как агрессор в ходе гражданской войны на Украине. Что касается России, то, выступив на защиту Донбасса, она заняла сторону прогресса и демократии, несмотря не регрессивную и недемократическую сущность режима в самой России. Парадокс, однако реальная жизнь сложнее любых схем.

На чьей же стороне должны быть симпатии тех, кто считает себя коммунистом, сторонником демократии и справедливого устройства общества, анти-империалистов и интернационалистов? Для автора этих строк ответ очевиден.