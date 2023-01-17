Кто владеет информацией,
владеет миром
Рейтинг
все лучшие новости >>
English
  
Кольцо оппозиции
    
Форум
Главная
Политический расклад
Экономическая реальность
Жизнь регионов
Общество и его культура
Силовые структуры
Особенности внешней политики
Компрометирующие материалы
Московский листок

Что они нам впаривают?

Опубликовано 17.01.2023 автором Георгий Федоров в разделе комментариев 0

Что они нам впаривают?

Бывший Народный депутат Украины, бывший Глава политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь», украинский олигарх Виктор Медведчук, схваченный в апреле 2022 года и впоследствии обменянный на пленных азовцев, разродился программной статьей в российской газете ИЗВЕСТИЯ.

В объемном тексте он рассуждает о причинах сегодняшних событий на Украине и в заключении предлагает создать «политическое движение из тех, кто не сдался, кто не отрекся от своих убеждений под страхом смерти и тюрьмы, кто не желает, чтобы его страна стала местом геополитических разборок». По мнению Медведчука, «мир должен услышать таких людей, как бы Запад ни требовал монополии на правду».

Нетрудно догадаться, кто подразумевается под ТАКИМИ ЛЮДЬМИ…

А я скажу так. Когда всякие Януковичи, Медведчуки и прочие лишенцы начинают говорить о создании на Украине новой партии «спасения», «другой Украины» и прочего, я слышу звук банального выкачивания денег под очередной провальный политический проект. В свое время уже был бравый Комитет спасения Украины под председательством бывшего украинского премьера Николая Азарова, который преподносили как последний шанс для украинского народа. Дальше идей дело так и не пошло, зато деньги были освоены серьезные.

Медведчука уже давно нужно списать и забыть. А возможно и провести тщательное расследование его деятельности. И спросить за потраченные средства, за провал возложенных на него задач и попутное сверхобогощение.

Медведчук — олигарх. И ни на что дельное в рамках государственного строительства неспособен.

Если же он намерен на броне российских танков ворваться на Украину, что уже само себе звучит диковато, и неизвестно, случится ли вообще, то лучше уж делать ставку на того же нейтрального Азарова. На фоне олигарха Медведчука, это хотя не заведомо провальный вариант.

 



Рейтинг:   5.00,  Голосов: 1
Поделиться
Всего комментариев к статье: 0
Комментарии не премодерируются и их можно оставлять анонимно
Нет ни одного комментария, ваш ответ будет первым
Написать комментарий
Ваше имя:
Заголовок:
Комментарий:
Введите число, указанное на картинке:

Опрос
  • Как вы относитесь к Турции?:
Результаты
Интернет-ТВ
Хорошо, когда ничего не происходит
Хорошо, когда ничего не происходит
05.01.2023
100 лет СССР! Главный феномен советского проекта
100 лет СССР! Главный феномен советского проекта
31.12.2022
<< прислать видео
все видео >>
Новости
Для коммуниста выбор очевиден (1)
Печальный звездопад (0)
Что они нам впаривают? (0)
1 Война рагуль против Украины (7)
О перспективах (3)
У Путина всё радостно и по плану (22)
На сон грядущим с погонами и без (14)
Из МХАТ забыли уволить Чехова (14)
Прогноз на "столетнюю войну" (29)
Умерла народная артистка СССР Инна Чурикова (3)
Анонсы
<< добавить анонс
последние анонсы >>
Добавить свой материал
Наша блогосфера
Михаил Делягин Михаил Делягин: Очередная победа либералов: чистки отменяются?
Михаил Делягин Михаил Делягин: Делягин предупредил о затухании темпов роста кредитования в РФ
Дарья Митина Дарья Митина: Просто размышление
Дарья Митина Дарья Митина: Субъективное ощущение
Дарья Митина Дарья Митина: Невозможно поверить
Все записи >>
Авторы
Баранов Анатолий Делягин Михаил
Гельман Моисей Гранатова Анна
Гречанинов Владимир Майсурян Александр
Митина Дарья Морозова Наталья
Московченко Николай Пионтковский Андрей
Саматов Сергей Эйдман Игорь

              
© 1998-2017 ФОРУМ.мск (наши зеркала: forum-msk.org forummsk.info)
о нас | наша кнопка | реклама на сайте | связаться с нами | email: forum-msk@yandex.ru
Рейтинг@Mail.ru       читайте нас также: pda | twitter | rss