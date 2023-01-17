Что они нам впаривают?

Бывший Народный депутат Украины, бывший Глава политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь», украинский олигарх Виктор Медведчук, схваченный в апреле 2022 года и впоследствии обменянный на пленных азовцев, разродился программной статьей в российской газете ИЗВЕСТИЯ.

В объемном тексте он рассуждает о причинах сегодняшних событий на Украине и в заключении предлагает создать «политическое движение из тех, кто не сдался, кто не отрекся от своих убеждений под страхом смерти и тюрьмы, кто не желает, чтобы его страна стала местом геополитических разборок». По мнению Медведчука, «мир должен услышать таких людей, как бы Запад ни требовал монополии на правду».

Нетрудно догадаться, кто подразумевается под ТАКИМИ ЛЮДЬМИ…

А я скажу так. Когда всякие Януковичи, Медведчуки и прочие лишенцы начинают говорить о создании на Украине новой партии «спасения», «другой Украины» и прочего, я слышу звук банального выкачивания денег под очередной провальный политический проект. В свое время уже был бравый Комитет спасения Украины под председательством бывшего украинского премьера Николая Азарова, который преподносили как последний шанс для украинского народа. Дальше идей дело так и не пошло, зато деньги были освоены серьезные.

Медведчука уже давно нужно списать и забыть. А возможно и провести тщательное расследование его деятельности. И спросить за потраченные средства, за провал возложенных на него задач и попутное сверхобогощение.

Медведчук — олигарх. И ни на что дельное в рамках государственного строительства неспособен.

Если же он намерен на броне российских танков ворваться на Украину, что уже само себе звучит диковато, и неизвестно, случится ли вообще, то лучше уж делать ставку на того же нейтрального Азарова. На фоне олигарха Медведчука, это хотя не заведомо провальный вариант.