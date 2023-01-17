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Московский листок

Печальный звездопад

Опубликовано 17.01.2023 в разделе комментариев 0

Печальный звездопад

За ближайшие три дня - четыре мёртвых актёра, от всемирно известной Джины Лоллобриджиды до куда более скромного Владимира Ипатова. А между ними Инна Чурикова и Вахтанг Кикабидзе.

С Лоллобриджидой всё более-менее, на 96 году, то есть в возрасте королевы Виктории, в ореоле всемирной славы и всё ещё непостижимо красивая она ушла в вечность по красной дорожке.

А актёр Ипатов месяц пролежал в одинокой квартире, пока о нём вспомнили. Ровесник. Может, и не сразу умер, может, отходил беспомощный... И что ему в той известности по сериалам? Но почему всё же не вспомнили целый месяц, пока не начал сам по себе мумифицироваться?

А между ними Чурикова, о которой немедленно поползли слухи, что наследники уже продают её особняк на Рублёвке... Как, если в права наследства вступают только через полгода? И вообще, разве особняк - это всё, что она оставила человечеству?

И Кикабидзе, Мимино... Что-то там сказал, что ему не нравится война 2008 года. А что, должна была нравиться? И про войну, которую нельзя называть войной - тоже нелицеприятно... А должен был радоваться?

И как бы и не было Мимино, в первую очередь гимна братству советского народа, фильм о настоящей дружбе между очень разными и в тоже время очень близкими людьми. Советскими людьми.

Сейчас не может быть такого кино. И свинарка и пастух не могли бы полюбить друг друга на ВДНХ.

Ничего вообще уже не может быть. И на телефонном узле никогда уже не перепутают Тель-Авив и Телави. И многие уже спрашивают, что вы всё носитесь с этим грузином...

А. Б.

 



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