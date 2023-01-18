На госслужбу только через "учебку"

Спикер Володин, сам, кстати, срочную службу не служивший, и окончивший какой-то заштатный сельхозвуз, в очередной раз потребовал, чтобы на госслужбу принимали исключительно отслуживших срочную службу в армии.

Ну, понятно, со знанием Конституции РФ там серьёзные пробелы: у нас большая половина населения страны женщины, срочную службу не проходящие - им, как говорится, поражение в правах.

Также поражение в правах получат инвалиды, и граждане, вместо службы в армии получившие высшее образование и окончившие аспирантуру - понятно, эти самые неблагонадёжные...

Но может, и правда, так лучше?

Давайте обратимся к истории.

Глава нашего государства Николай Второй был профессиональным военным, но не сказал бы, что при нем наше государство как-то особенно процвело. Скорее наоборот...

Первый глава нашего государства Владимир Ленин в армии не служил, но именно он создал государство, в котором мы и проживаем.

Лев Троцкий, после Ленина фактический глава государства, тоже не служил, что не помешало ему создать Красную Армию, и в качестве её главковерха выиграть Гражданскую войну.

Не служил срочную службу и Иосиф Сталин, при котором страна провела индустриализацию и выиграла войну. За что Сталин получил звание генералиссимуса.

Никита Хрущёв срочную не служил, не был призван и на Первую мировую войну. Как шахтёр - "откосил". Что не помешало ему быть весьма эффективным руководителем, быть генерал-лейтенантом на войне и возглавлять государство.

Леонид Брежнев единственный советский руководитель, отслуживший срочную службу в 30-е годы.

Естественно, не служил срочную Борис Ельцин - по увечью.

Не тянул солдатскую лямку и Владимир Путин.

Как не служили и премьер-министр, и спикер Совета Федерации по понятной причине, и министр обороны - по непонятной...

И вот что этим всём хотел сказать Володин? Что всю нынешнюю элиту из власти надо гнать сцаными тряпками?

Ну, не спорю... А. Б.