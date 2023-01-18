На госслужбу только через "учебку"

Спикер Володин, сам, кстати, срочную службу не служивший, и окончивший какой-то заштатный сельхозвуз, в очередной раз потребовал, чтобы на госслужбу принимали исключительно отслуживших срочную службу в армии.
Ну, понятно, со знанием Конституции РФ там серьёзные пробелы: у нас большая половина населения страны женщины, срочную службу не проходящие - им, как говорится, поражение в правах.
Также поражение в правах получат инвалиды, и граждане, вместо службы в армии получившие высшее образование и окончившие аспирантуру - понятно, эти самые неблагонадёжные...
Но может, и правда, так лучше?
Давайте обратимся к истории.
Глава нашего государства Николай Второй был профессиональным военным, но не сказал бы, что при нем наше государство как-то особенно процвело. Скорее наоборот...
Первый глава нашего государства Владимир Ленин в армии не служил, но именно он создал государство, в котором мы и проживаем.
Лев Троцкий, после Ленина фактический глава государства, тоже не служил, что не помешало ему создать Красную Армию, и в качестве её главковерха выиграть Гражданскую войну.
Не служил срочную службу и Иосиф Сталин, при котором страна провела индустриализацию и выиграла войну. За что Сталин получил звание генералиссимуса.
Никита Хрущёв срочную не служил, не был призван и на Первую мировую войну. Как шахтёр - "откосил". Что не помешало ему быть весьма эффективным руководителем, быть генерал-лейтенантом на войне и возглавлять государство.
Леонид Брежнев единственный советский руководитель, отслуживший срочную службу в 30-е годы.
Естественно, не служил срочную Борис Ельцин - по увечью.
Не тянул солдатскую лямку и Владимир Путин.
Как не служили и премьер-министр, и спикер Совета Федерации по понятной причине, и министр обороны - по непонятной...
И вот что этим всём хотел сказать Володин? Что всю нынешнюю элиту из власти надо гнать сцаными тряпками?
Ну, не спорю... А. Б.
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его самок и змеенышей написал 18.01.2023 00:14