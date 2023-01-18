Кто владеет информацией,
владеет миром
Рейтинг
все лучшие новости >>
English
  
Кольцо оппозиции
    
Форум
Главная
Политический расклад
Экономическая реальность
Жизнь регионов
Общество и его культура
Силовые структуры
Особенности внешней политики
Компрометирующие материалы
Московский листок

Казус Арестовича

Опубликовано 18.01.2023 автором Баранов Анатолий в разделе комментариев 1

Казус Арестовича

Офис президента Украины уволил Арестовича "за принципиальную ошибку". Ошибку, судя по всему, совершили украинские ПВО, но пострадал советник. Нисколько не равняю себя с великим человеком, но мой уход с государственной службы произошёл по такому же сценарию.

Будучи помощником вице-премьера по вопросам промышленности, организовал ему интервью для газеты "Файненшнл таймс". А корреспондент газеты дал не прямое интервью, а в косвенной речи, вдобавок что-то напутав, а кое что переврав. Вышло, что Россия готовится к реваншу, накачивает ВПК, что было по сути правдой, но для западного читателя выглядело угрожающе...

В итоге через помощника премьера Касьянова мне было передано, что я нанёс серьёзный ущерб нашему государству, и должен понести наказание. Естественно, я немедленно написал прошение об отставке как враг народа, и отставка была хоть неохотно, но принята. Кстати, после уже своей отставки Касьянов говорил, что ничего подобного мне не передавал...

Ну, убрали неудобного сотрудника, и слава богу. Без меня, наверно, всё сразу стало хорошо.

А без Арестовича всё хорошо будет?

Мне, понятно, не очень-то и нужно, чтобы всё у них вдруг заладилось, но глянем объективно.

Под "прямое" попадание российской ракеты у них уже всё было отстроено, вплоть до реакции мирового сообщества и даже каких-то телодвижений внутри России.

Это не значит, что всё было подстроено, просто рано или поздно что-то должно было попасть в жилой дом и убить каких-то людей. И вот - попало, больше сорока убито, вдвое больше ранено.

Катушка закрутилась, люди уже побежали - и тут Арестович с заявлением про работу ПВО.

Ситуация в целом обыкновенная, не впервой. Если по уму, никто не виноват, разумеется, кроме страны-агрессора, которая виновата всегда и во всём, и служб, которые не сработали по оповещению. Но они никогда не работают.

И вот тут реакция украинской общественности - сука Арестович, обломал...

Арестович, который и есть 90 процентов успеха украинской пропаганды, оказывается, вызывает колоссальную неприязнь в украинской власти!

Потому что весь остальной поток дебильного вранья вперемешку с выпущенными кишками обладает действием только на внутреннюю украинскую аудиторию, да и то, думаю, в ограниченном объёме.

А Арестович влияет, и очень заметно.

И для восприятия вот этот вот "прокол" Арестовича - это три плюса. Если человек говорит себе в ущерб, велика вероятность, что не врёт.

Но они снесли Арестовича.

Теперь дайте ему мешок денег и обещайте проплатить его президентскую кампанию! Это не Медведчук, его вся Украина слушает. А украинская власть ненавидит.

Так дайте ему точку опоры, и он перевернёт если не мир, то следующую страницу украинско-российской истории. И она может оказаться не такой черной...

 



Рейтинг:   0,  Голосов: 0
Поделиться
Всего комментариев к статье: 1
Комментарии не премодерируются и их можно оставлять анонимно
тако
нукак написал 18.01.2023 00:12
Гитлер для СВОЕГО немецкого народа. старался, а путин-крыса- делает ВСЁ ЧТО БЫ УБИТЬ СЛАВЯН РАШКАЗОНЫ И УКРАИНЫ - в рашке он создал культ уголоников быдлоты скотом мразья нечисти. а на Украину напал типа они фашисты. сам путин фашист нацист и уголовник - террорист номер 1 на планете и будет казнен. но нужно казнить еще 500 000 ЧКГБшников, ВСЕХ поголовно силовиков с семьями. + казнить ВСЕХ кто в погонах рашказоны с семьями -это около 15-20 млн скотомразей, как это сделать?
.
БУДЕМ БОМБИТЬ АТОМНЫМИ БОМБАМИ ВСЕ ГОРОДА КОНЦЛАГЕРЯ РАШКАЗОНА - все города от 10 тыс рабсиянцев - должны быть зныщены в нуль - СМЕРТЬ РАШКАФАРШИСТАМ!
.
разбомбят все что можно это уже факт. а вот ка убить 30 млн упырей в погонах их самок и змеенышей их обслугу и охрану? только атомными бомбами.
.
все города рашказоны - ЧКГБ готовит в смерти - по плану ГОЛГОФА.
.
главное казнить всех кто носит погоны в рашказоне - казнить с самками и змеенышами - казнить их внуков и ВСЕХ кто их генокода - казнить нечисть фаршистскую.
Ответить
Написать комментарий
Ваше имя:
Заголовок:
Комментарий:
Введите число, указанное на картинке:

Опрос
  • Как вы относитесь к Турции?:
Результаты
Интернет-ТВ
Хорошо, когда ничего не происходит
Хорошо, когда ничего не происходит
05.01.2023
100 лет СССР! Главный феномен советского проекта
100 лет СССР! Главный феномен советского проекта
31.12.2022
<< прислать видео
все видео >>
Новости
Об ученых (0)
На госслужбу только через "учебку" (1)
Казус Арестовича (1)
Для коммуниста выбор очевиден (10)
Печальный звездопад (8)
Что они нам впаривают? (4)
1 Война рагуль против Украины (8)
О перспективах (3)
У Путина всё радостно и по плану (28)
На сон грядущим с погонами и без (21)
Анонсы
<< добавить анонс
последние анонсы >>
Добавить свой материал
Наша блогосфера
Михаил Делягин Михаил Делягин: Очередная победа либералов: чистки отменяются?
Михаил Делягин Михаил Делягин: Делягин предупредил о затухании темпов роста кредитования в РФ
Дарья Митина Дарья Митина: Просто размышление
Дарья Митина Дарья Митина: Субъективное ощущение
Дарья Митина Дарья Митина: Невозможно поверить
Все записи >>
Авторы
Баранов Анатолий Делягин Михаил
Гельман Моисей Гранатова Анна
Гречанинов Владимир Майсурян Александр
Митина Дарья Морозова Наталья
Московченко Николай Пионтковский Андрей
Саматов Сергей Эйдман Игорь

              
© 1998-2017 ФОРУМ.мск (наши зеркала: forum-msk.org forummsk.info)
о нас | наша кнопка | реклама на сайте | связаться с нами | email: forum-msk@yandex.ru
Рейтинг@Mail.ru       читайте нас также: pda | twitter | rss