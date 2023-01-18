Казус Арестовича

Офис президента Украины уволил Арестовича "за принципиальную ошибку". Ошибку, судя по всему, совершили украинские ПВО, но пострадал советник. Нисколько не равняю себя с великим человеком, но мой уход с государственной службы произошёл по такому же сценарию.

Будучи помощником вице-премьера по вопросам промышленности, организовал ему интервью для газеты "Файненшнл таймс". А корреспондент газеты дал не прямое интервью, а в косвенной речи, вдобавок что-то напутав, а кое что переврав. Вышло, что Россия готовится к реваншу, накачивает ВПК, что было по сути правдой, но для западного читателя выглядело угрожающе...

В итоге через помощника премьера Касьянова мне было передано, что я нанёс серьёзный ущерб нашему государству, и должен понести наказание. Естественно, я немедленно написал прошение об отставке как враг народа, и отставка была хоть неохотно, но принята. Кстати, после уже своей отставки Касьянов говорил, что ничего подобного мне не передавал...

Ну, убрали неудобного сотрудника, и слава богу. Без меня, наверно, всё сразу стало хорошо.

А без Арестовича всё хорошо будет?

Мне, понятно, не очень-то и нужно, чтобы всё у них вдруг заладилось, но глянем объективно.

Под "прямое" попадание российской ракеты у них уже всё было отстроено, вплоть до реакции мирового сообщества и даже каких-то телодвижений внутри России.

Это не значит, что всё было подстроено, просто рано или поздно что-то должно было попасть в жилой дом и убить каких-то людей. И вот - попало, больше сорока убито, вдвое больше ранено.

Катушка закрутилась, люди уже побежали - и тут Арестович с заявлением про работу ПВО.

Ситуация в целом обыкновенная, не впервой. Если по уму, никто не виноват, разумеется, кроме страны-агрессора, которая виновата всегда и во всём, и служб, которые не сработали по оповещению. Но они никогда не работают.

И вот тут реакция украинской общественности - сука Арестович, обломал...

Арестович, который и есть 90 процентов успеха украинской пропаганды, оказывается, вызывает колоссальную неприязнь в украинской власти!

Потому что весь остальной поток дебильного вранья вперемешку с выпущенными кишками обладает действием только на внутреннюю украинскую аудиторию, да и то, думаю, в ограниченном объёме.

А Арестович влияет, и очень заметно.

И для восприятия вот этот вот "прокол" Арестовича - это три плюса. Если человек говорит себе в ущерб, велика вероятность, что не врёт.

Но они снесли Арестовича.

Теперь дайте ему мешок денег и обещайте проплатить его президентскую кампанию! Это не Медведчук, его вся Украина слушает. А украинская власть ненавидит.

Так дайте ему точку опоры, и он перевернёт если не мир, то следующую страницу украинско-российской истории. И она может оказаться не такой черной...