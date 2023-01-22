Оппозиционная программа-минимум

Партийное строительство в России шарахнулось из одной исторической крайности в другую. Поздняя КПСС, к примеру, страдала потерей качества вследствие анекдотического количества, и когда двадцать миллионов членов оказались импотентными. Но и буржуазные единороссы загнали свой рейтинг ниже плинтуса, кинувшись в другую крайность антинародной мафии.

Да и начхать бы на «верхи»; но проблема в том, что и якобы оппозиционные организации страдают деформационными крайностями. Программа КПРФ, в частности – голая абстракция за все хорошее против всего плохого. А программа справороссов полезна деталями, но базируется на буржуазном разделении властей, что неприемлемо принципиально.

Поэтому, как не парадоксально для некоторых «старых левых», оппозиционная программа не существует до сих пор. Конечно, местный и партийный патриотизм полезет в бутылку при таких словах; но еще раз, да будь организация всего в тысячу членов, но с программой, читаемой по всей стране, это партия. А будь хоть миллион, но с идеологической бестолковщиной, это толпа.

Более того, вопрос становится животрепещущим. Война на носу, и выиграть ее без крепкой партии невозможно. Любой россиянин, читавший историю страны, знает, что не было бы большевистской партии во время Великой Отечественной, катастрофа неминуема. И чтобы избежать катастрофу здесь и сейчас, пора задуматься о такой партии непременно.

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Все ясно с программой-максимум. Это социалистическое общество с советскими выборами вплоть до трудовых коллективов, и для полного хозрасчета; а также с поголовно республиканской, районной, кооперативной и индивидуально-трудовой собственностью наряду с общенародной (федеральной). И это отсутствие, разумеется, буржуазного разделения властей – а вся власть принадлежит только Верховному Совету и его президиуму, и когда суд и прокуратура подчиняются только Советам с должным контролем над правительством.

Кстати, немаловажно, что советское правительство должно управлять госбанком («независимость» банка страны – бред). А финансы должны служить не спекуляциям, а производству продукта, и в рамках Высшего Совета Народного Хозяйства наряду с Советом Национальной Безопасности, а также с Социальным и Государственным Департаментами (читай предыдущие статьи автора этих строк). И бюджетная система должна измениться в пользу солидарного социального фонда с нормальным МРОТ; а также с ростом налоговой базы республик и районов, и примерно по формуле «пятьдесят на пятьдесят». И даже с четвертым фондом государственного страхования для крепости рубля, и еще будет разговор на эту тему (рубль, как не парадоксально для нытиков, может стать мировым резервом быстро, и на базе отсутствия шараханья акций и дивидендов). Одним словом, речь идет о модернизированном Советском Союзе.

Это-то ясно и понятно… а вот о программе-минимум стоит поговорить подробнее. И в условиях так называемой СВО не менее, а более. Кстати, автор оказался провидцем опять и снова. Ведь говорилось с первых дней, что нужен штаб Украинского Фронта. И назначение начальника Генерального Штаба Герасимова и командующим группировкой СВО - фактически то же самое. Разве что не дословно для сохранения лица, но суть едина. Вот, слушаться надо социалистов; а то целый год потерян.

Но основная проблема в другом. Без надежного тыла нет надежного фронта. Другими словами, боевые действия не закончатся даже тогда, когда Донбасс будет освобожден. Оные не только не закончатся, а начнутся в полную меру; потому что автор не верит, что реакционные силы запада поднимут лапки вверх, и признают поражение с потерей сотен миллиардов. Такое невозможно априори, и пока запад относительно силен. Поэтому и программа-минимум российских социалистов нужна позарез.

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В том-то и беда, что очень большие вопросы возникают насчет российского тыла. Единороссовские «национальные проекты», в частности – бред, бред и еще раз бред. Они не работали в мирные годы, а сейчас и подавно. Но, казалось бы, автор посягнул на святое, ведь говорится в них о развитии человеческого потенциала, о комфортной среде для жизни и так далее (смотрите соответствующий сайт). Но бред потому, что вы, друзья в администрации и правительстве, как не садитесь, получите все тот же сырьевой геморрой.

Ведь развитие человеческого потенциала нужно подо что-то! Оно само СРЕДСТВО! По-научному, надстройка зависит от базиса. Пример для краткости. Большевики выдвинули проект индустриализации и кооперации, для чего и потребовалась культурная революция (человеческий потенциал, по-нынешнему). Да, индустриализация и коллективизация выдохлись к концу двадцатого века, и с кризисом первого Союза; но это совершенно другая история окончания одного проекта и необходимости следующего. Второй и лучший агропромышленный проект нужен позарез – но культурная революция как была надстройкой, так и останется.

Следовательно, агропромышленные проекты-пятилетки должны быть первичными, а человеческий потенциал пляшет уже от этой печки. Даже, для полной объективности, социальные стандарты могут и не расти в первые годы пятилеток вследствие рисков начального инвестирования, - но зато потом, и с появлением многочисленных и богатых деревень и поселков, - эти стандарты рванутся вверх надолго и стратегически. Вот и получается, что агропромышленные проекты первичны; а проекты человеческого потенциала вторичны.

А ныне, разумеется, абсурд. «Национальные проекты» вырваны из комплексного социально-экономического развития. Если социальные стандарты (скромные к тому же) обеспечиваются не агропромом, а прежними сырьевиками, то первые «подсажены» на доходы углеводородов, и слезть с иглы трудно. Вот и выходит, что «национальные проекты», хотя и пиар-красивые а-ля забота о человеке, сохраняют сырьевой геморрой просто-напросто. Пока не будет агропромышленных пятилеток – ничего не будет. Базис первичен, надстройка вторична.

И вот именно сейчас, - в течение ближайшего полугода, - должен произойти катарсис во многих российских головах. Если головокружительных успехов на фронтах не будет, - а их не будет, - то кардинальный вопрос, почему так долго и трудно, почему вся система не работает, и с соответствующей критикой внутренней политики, возникнет непременно. Мещанские настроения начнут спадать, и люди повернутся к активной политике опять и снова.

И вот тут-то без оппозиционной программы-минимум не обойтись. Ах, да, надо предупредить сразу, что автор не верит в дальновидность единороссов. Эти динозавры отвергнут нижесказанное с порога с заплывшими от роскоши мозгами. И если иной читатель подумает, что текст предназначен для увещевания власти, тот ошибается. Наоборот, текст предназначен народу для давления на власть, а уж там посмотрим. Но все же о программе.

Во-первых, все фронтовые бригады должны быть расписаны по субъектам федерации открыто и четко. Вплоть до мобилизаций добровольцев именно от этого региона в эту часть, а что уж говорить обо всем другом. И сделать это надо распоряжением правительства. Бригада номер такая-то под шефством Иркутской области, номер такая-то под шефством Орловской области, номер такая-то под шефством Тюменской области и так далее. Это не значит, что Министерство обороны имеет право сбросить снабжение этой части, и ни в коем случае вплоть до трибунала. Но это значит СВЕРХ положенного, и для повышения боевой эффективности.

Да, некоторые единороссы будут препятствовать этому, боясь роста влияния регионов с умалением «центра». Но тогда самые тупые могут допрыгаться до эксцессов всевластия чеченцев с вагнеровцами; и когда Пригожин с Кадыровым начнут приобретать общероссийский политический авторитет. А так и будет, и быстро (можно найти тысячи примеров в истории, когда вроде бы подвластные силовики устраняли даже могущественных покровителей в кризисных ситуациях). Если сии формирования распухнут до уровня армий, закаленных в боях тем более, это еще очень большой вопрос, чем все закончится.

Нет уж, все надо делать цивилизованно и демократично, и в виде регулярного шефства субъектов федерации над боевыми единицами. Тогда и порядок будет, и увеличение боевой эффективности. И если единороссовские «верхи» будут тормозить это предложение – то и лесом их, и сам народ должен проталкивать такой расклад.

Во-вторых, разумеется, процесс шефства надо организовать и отслеживать, и без мобилизационных комитетов не обойтись. И вот тут-то конкретный вопрос выводит на следующий и стратегический вопрос. Многие россияне продолжают думать - а какого-такого мне эта СВО, - и уж тем более с шефством. Я заплатил налоги, и отстаньте. У меня семья, работа и так далее. Вот пусть власть и суетится. Глубочайшее заблуждение! А кто вам сказал, что часть самой власти хочет быструю победу?!.. Это далеко не факт. Более того, а кто вам сказал, что часть власти хочет победу вообще?!.. ЭТО ДАЛЕКО НЕ ФАКТ. И выяснится, что победа нужна… только самому российскому трудящемуся!

А именно, единороссовским буржуа сейчас лафа в определенном отношении. Какая еще прибавка к зарплате; какие еще выплаты за переработку и тому подобное; мол, не видишь, что творится, и супостат не сдается. Терпеть надо, страдать надо, «патриотизм» проявлять бесплатным трудом. И чем дольше такое подвешенное состояние, тем лучше для капитала. А уж репрессии против профсоюзных и левых сил не заставят себя долго ждать; а вернее, уже идут.

Это-то ясно и понятно, и шовинизм использовался буржуазией во все времена. Но нынешняя ситуация может даже ухудшиться, разве что вслух не говорится. Часть единороссов, повязанных офшорами, - и даже семейными связями, - с западом по самую макушку, корежится от СВО в принципе, и подобно черту от ладана. Ну, ладно, боевые настроения на подъеме, поэтому эти круги молчат. Но стоит делу застопориться, а надеждам приутихнуть, - а так и будет через три-четыре месяца, и запад будет поддерживать хунту до упора, - «слухи» повылазят, как тараканы ночью в грязной кухне. А вот де нужны такие-то мирные переговоры, а вот такие-то; да и черт с ним, с заморозкой резервов, да можно пойти на такие-то уступки ради «цивилизованности», и бла-бла-бла. Любой читатель, которому за сорок, а что уж говорить за пятьдесят, насмотрелся на подобное и после первой чеченской кампании, и во время разгрома Югославии, и во время попустительства разноса Ливии на куски, и вообще во время приближения НАТО, и можно вспомнить пробирку Пауэлла и так далее и тому подобное.

Стоит надеяться, уже очевидно, – затягивание СВО, а то и поражение вообще, - не сулит российскому трудящемуся ничего хорошего. Капиталист-то вывернется да продастся западу хоть так, хоть этак; а рабочему и бюджетнику будет хуже, хуже и хуже. Уже одна инфляция надоела… да что там доказывать, и так все ясно.

Поэтому, нынешняя историческая ситуация, - приходится повторяться, а что поделать, коль это краеугольный вопрос, - отличается от ленинского поражения в первой мировой ПРИНЦИПИАЛЬНО! Тогда победить было невозможно от слова совсем, и феодализм сгнил до ядреной мамы. Волей-неволей пришлось перезагружаться по полной, и от Брестского мира до побед двадцатого. А сейчас победить МОЖНО И НУЖНО! Сейчас, говоря образно, но верно, государственную машину надо выталкивать из ухаба не назад, а вперед! Сейчас революция заключается не в том, чтобы разрушить и начать заново – а в том, чтобы перехватить у единороссов руль управления, и довести победу до конца. Поэтому и шефство, и мобилизационные комитеты выгодны трудящимся, умеющим смотреть хотя бы на шаг вперед.

(продолжение следует)