Соловей разбойник

На днях рано утром слушал по радио В.Соловьёва. Чуть ни матом он выражал своё отношение к тем, кто уехал, по его мнению, скрываясь от мобилизации. Запас оскорбительных слов у журналиста огромен. Почему же его никто не остановит? Оказывается это полезно тем кто не подготовил специальную военную операцию. Почему же он не расскажет гражданам о причине такого бегства годных к военной службе молодёжи. Может Соловьёв забыл о том что происходило первые 5 дней введения наших войск на Украину? Происходило и дальше, но опомнившись власть запретила докладывать народу о потерях. Полторы тысячи погибших, а сколько раненых? Эти цифры власть засекретила, значит есть что секретить. Вот поэтому от призыва убежало почти миллион взрослого населения. Их вины нет, а стать пушечным мясом в молодом возрасте никому не охота. Подобное повторилось в ночь со старого года на новый. ВСУ жахнуло по зданию ПТУ в котором размещались мобилизованные, да так что за секунду 89 военных погибло и 45 ранено. Соловьёв ратует за то, чтобы и дальше такие провалы армии продолжались? Кто понёс наказание за первые пять дней специальной военной операции и за 89 погибших в ночь на новый год? Никто. Вот поэтому молодые люди бегут. Надо было не ставить на армию торгаша, а специалиста прошедшего войну. Да и нынешний министр не обладает знаниями министра обороны огромной страны. Всё это и приводит к не естественной смерти солдат. Кто - то подсказал министру увеличить призывной возраст. Иначе армия могла оказаться без ... А почему бы не добавит срок службу, хотя бы на год. Да и три не помешает.

Перелистывая страницы интернета наткнулся на отзывы некоторых на хамскую речь В.Соловьёва. Оказывается В.Соловёв многодетный отец, наживший от трёх браков 8 детей. За него можно порадоваться и два парня уже призывного возраста. Почему - то их военкомат не тревожит. Думаю, что нормальному человеку ясна причина отсутствия тревоги в семье В.Соловьёва. Прежде чем ругать последними словами уехавших от мобилизации надо рассказать правду народу, что в нынешней России это не принято.

13 - го января журналист и писатель А.Константинов комментирует призыв Верховного сделать передышку на войне, чтобы верующие отпраздновали Рождество. По его мнению такого просто не должно быть, ведь идёт война а не игра в чистом поле. Если бы был Захарченко такого бы не допустил. Призыв Верховного остался без ответа так как ВСУ не прекращали военные действия и продолжали обстрелы ДНР и ЛНР с большей интенсивностью. Задача специальной военной операции защита населения областей от издевательства нацистов Украины. В то время они ещё были просто областями. Защитили? Нет не защитили, обстрелы стали чаще и интенсивнее. Почему? Да потому что министр не смог предположить такого противодействия или не слушал разведку, а может и не было никакой разведки. Военных положили за что? Если бы эту не подготовленную операцию прокуратура рассмотрела как положено и доложила народу с выводами. Кто виноват и кто прав, то такого оттока молодёжи не было бы.

И ещё для В.Соловьёва. Украина на Россию не нападала, мы развязали войну. Такого ещё с Россией не было. Или при бандитски - воровском капитализме нападать можно, не просчитав последствия. Видите к чему это привело. Год топчемся на одном месте. Это же позор. А что будет дальше? Наши враги грозятся поставить к весне тысячи танков и другого современного вооружения. Ликвидировав Союз Россия потеряла друзей. Украине помогают почти 40 стран, а нам ни одно. Это вам, В.Соловьёв, тоже ни о чём не говорит? Почему Россия оказалась в таком положении. Ответ прост. В интернете пишет один блогер. При Путине в России появилось нормальная, цивилизованная коррупция. Интернет вспомнил покойного Говорухина, который говорил так: "И сейчас сложилась парадоксальная ситуация: Воруют просто колоссальными масштабами, воруют практически везде, все знают, что воруют, никто толком не принимает мер против воровства". Можно добавить, что разворовали и армию. По этому поводу пишет А.Караулов. "Что ждёт генерала Булгакова и Шойгу? Куда подевалось полтора миллиона комплектов военного обмундирования? С. Шойгу отвечает за Булгакова, процесс пошёл". Вряд ли этот процесс дойдёт при нынешней власти до логического конца. Таких процессов несколько но они рассматриваются в особом порядке не известном народу. Процесс Сердюкова, Чемезова и сотни олигархов, которые не выполняют предложения президента. Сколько раз он предлагал им вернуть вывезенные миллиарды долларов из страны и использовать здесь дома на развитие экономики. Никто президента не поддержал, а можно было из страны за 22 года сделать снова великое государство. Ворам не нужно великое государство им нужно не управляемое, где они чувствуют себя как рыба в чистой воде.

За долго до 23 декабря Геннадий Андреевич развернул бурную деятельность в своей прессе о праздновании 100 - летия СССР. Его поддержали и другие политики, и просто бестолочи. 32 года уже нет Советского Союза, а Зюганов празднует. Что происходит с нашими политиками? И сколько лет будет продолжаться эта бестолковщина? Зюганов мог объявить траур по случаю 32 - летия уничтожения Союза. Создали Союз Зюганов празднует и ликвидировали тоже праздник. И главное кто ликвидировал? Коммунисты, которые выросли после окончания ВОВ. Они не видели смерти, страдания людей от фашизма, они встали у власти когда экономика была восстановлена. И эти же коммунисты вспомнили о них только тогда когда они скончались своей смертью и продолжили их начинания и идеи. Они забыли о советской социальной программе, как будто её и не было. Для себя они её молча восстановили, но на весь мир не говорят. Зарплата и пенсии позволяют им жить не заботясь о завтрашнем дне. Их не волнуют тарифы и цены. Их волнует только личное благополучие. Некоторые говорят и не важно что будет с экономикой, важно что мы с Путиным. Примерно так.