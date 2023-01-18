Немного холодной воды для истинной веры

Мэр Москвы Собянин сообщил, что любителей крещенских купаний в столице ждут 46 купелей со "скорой помощью" и прочими экстренными службами. Каждый год крещенские купания, ставшие повсеместными в последние годы, уносят жизни и здоровье, но регулярно проводятся "во славу Господню", как будто Господу это зачем-то очень нужно.

Церковь, кстати, вовсе не настаивает. Никакого канона, чтоб лазать в прорубь, не существует. А крещение само по себе происходит раз в жизни, и чаще всего в несознательном возрасте. Так что никакого канонического основания для этого стремного обычая нет.

Как нет никакого основания к тому, что в мою палату с утра завалился какой-то поп и обрызгал меня с ног до головы "святой" водой. Я аж вздрогнул! Но никаких особых бесов из меня не вылезло, кроме слов: "Кончай брызгаться! "

Кстати, со мной до вчерашнего дня лежал в палате священник из Задонска, но он не брызгался, а был весьма симпатичным и компанейским.

Церковь весьма неоднородна.

Однако про 46 купелей. На 12 с половиной миллионов москвичей и Бог знает ещё сколько гостей столицы явно маловато. Что положительно характеризует столичных жителей с точки зрения здравомыслия. Да ведь и не всё православные.

Хотя, судя по выделяемым средствам на возведение храмов, всех нас считают скопом не токмо православными, но и воцерковленными.

Или придётся поверить, что по четверть миллиона граждан в Крещение проходят через каждую купель. Что посрамляет евангельскую притчу про пять хлебов - у нас чудесатее.

А вот с пляжами в летний период, если на душу населения, у нас куда хуже...

Может, подвязать к пляжному отдыху мотив казни святого папы римского Климента в Севастопольской бухте? Мол, в честь и так далее...

Глядишь, и пляжей прибавится.