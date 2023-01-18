Украинская ПВО ликвидировала руководство МВД

Глава МВД Украины Денис Монастырский, его первый заместитель Евгений Енин, а также госсекретарь ведомства Юрий Лубкович погибли при авиакатастрофе в Броварах в Киевской области. Они находились в упавшем вертолете, принадлежавшем Государственной службе по чрезвычайным ситуациям Украины.

По словам главы нацполиции Украины Игоря Клименко, при авиакатастрофе вертолета министерства внутренних дел в Броварах погибли 16 человек, включая двоих детей. Девять человек из числа погибших находились на борту вертолёта.

Удивляют две вещи: что с начала весь официоз говорил о пяти пострадавших при отсутствии погибших. И ни о каких министрах, конечно. То есть врали отчаянно.

Но зато проскользнула информация, что вертолёт сбила собственная ПВО, что на фоне содержимого упавшего вертолёта, конечно, говорит о высокой конкуренции в украинских верхах.

Потому что в случайность как-то не верится. И на москалей свалить трудно. И кто-то же посадил на один борт и министра, и его первого зама, и госсекретаря Министерства разом.

Хотя ещё с советских времён существует инструкция, согласно которой это категорически запрещено.

Хотя да, забыл - ведь декоммунизация...

А. Б.