2 Война рагуль против Украины

Сплочение бандеровцев

Итак, возникнет вопрос о том, что голосование, на котором галичане выразили чуть ли не единогласное желание войти в состав СССР было в 1939 году, а бандеровцы начали массово убивать украинцев после войны – в 1945 году, и было этих бандеровцев сотни тысяч. Может быть народ Галиции пересмотрел своё желание жить в СССР?

Как раз численность убийц-бандеровцев не была проблемой. Ведь среди них ещё со времён Польши было достаточно тех, по ком «пуля плакала», тот же Степан Бандера организовал убийство польского министра, за что его приговорили в довоенной Польше к смертной казни с заменой пожизненным заключением. Кроме того, после нападения немцев на СССР, бандеровцы, войдя с ними в негласный фактический союз, отметились в Галиции и на Волыни массовым убийством евреев, затем особо зверским убийством поляков (с целью вытеснить их из Западной Украины), убийством советских партизан и граждан, короче, к концу войны в их рядах уже было достаточно убийц, которых могло бы амнистировать советское государство, но как им было смотреть в глаза простым людям? И эти убийцы-бандеровцы продолжали войну в Галиции и округе, оставаясь в своих глазах борцами за некую «свободную Украину» – а кем им ещё себя было представлять? Они были ярыми, настоящими фашистами, поскольку в 1939 году, повторю, народ Западной Украины уже проголосовал за вхождение в СССР, а они втаптывали в грязь решение своего народа. Таким образом, «националисты»-бандеровцы воевали в первую очередь против собственной нации. Против галичан, а потом уж против украинцев.

А пополняли свою численность они так. Эти фашисты приходили в сёлах Галиции к галичанам и предлагали этим галичанам вступить в ряды фашистов ОУН. Ну, а кто отказывался, тех убивали на глазах соседей. Такая была незатейливая агитация.

Согласившимся от такого «убеждения» рагулям оружие не сразу доверяли, а предлагали сначала убить, кого бандеровцы прикажут, – председателя сельсовета, или соседа, отказавшегося «воевать за свободу», или учительницу, или врача. И численность замаранных кровью рагуль множилась и множилась. А поскольку убийцами бандеровцы себя считать не хотели, то считали себя «повстанцами за свободу». Свободу от кого, зачем? – эти вопросы убийцы отбрасывали.

Перед советской властью у бандеровцев было огромное преимущество – советская власть не могла убивать тех, кто с ней не согласен, а бандеровцы – могли! Поэтому они этих бедных крестьян из Галиции загоняли в свои отряды без проблем. Это были те ещё «повстанцы за свободу».

Итак, бандеровцы таким образом убивали и убивали, воюя всего лишь за своё личное спасение, но выдавали это за войну «за свободу всей Украины», хотя, повторю, никому на Украине, включая и Западную Украину, эта война не была нужна. По сути, чуть ли не десять лет мерзавцы убивали нормальных людей во спасение своих фашистских шкурок и несбыточных тогда планов лично продаться американцам - так в их глазах выглядела их победа, поскольку по-другому она выглядеть на могла.

Их тогдашний вождь – Степан Бандера – тоже был тем ещё «государственным деятелем», посему ничего, кроме как стать холуями США, предложить своему воинству не мог.

Для бандеровцев дело упрощалось и тем, что украинцы и галичане абсолютно разные люди, настолько разные, что в одном государстве им и делать нечего. По идее, Галицию надо было в 1939 году присоединить не к УССР, а сразу к СССР в виде отдельной республики… Но что толку об этом сетовать.

Украинцы и галичане

Галичане по своей вере униаты, а украинцы православные, но, думаю, это и тогда не много значило, главное, думаю, в другом.

Много поколений украинцы считали себя гражданами всей Российской империи, равными тем же великороссам, если не лучше их. Во всяком случае, защищая свою империю в Первую мировую войну, украинцы сдавались в плен в меньшем числе, чем те же москвичи – истинные «москали».

Да что там солдаты. Сын простого казака с тогдашней Украйны, Алексей Разум, стал любовником и, возможно, законным мужем императрицы Елизаветы Петровны, основателем графского и княжеского рода Разумовских, его брат Кирилл, пастух общественных стад с Украйны, выучившись за границей, стал президентом Академии Наук России, его сын Алексей Разумовский стал министром просвещения Империи, второй сын, Андрей Разумовский, флотский офицер, стал выдающимся и очень ценимым Екатериной Великой дипломатом. Самым выдающимся полководцем Российской империи был фельдмаршал Иван Паскевич, имевший больше побед и наград, нежели А. Суворов, самым тонким сатириком, кстати, любимцем царя Николая I, был украинец Николай Гоголь.

Кстати, о Гоголе. Вот в его сказке «Вечера на хуторе близ Диканьки» кузнец летит на чёрте к Екатерине II попросить у неё туфельки для любимой девушки, и все понимали, что чёрт – это фантастика, это сказка, ну а что фантастического в том, что родной сын просит у матери подарок для своей невесты? И как это Екатерина могла ему не отдать пару туфелек?

И кто в Империи мог унизить или остановить карьеру украинца только потому, что он украинец? И это ведь длилось десятки поколений. Десятки поколений формировался образ мыслей малоросса и его взгляд на свой статус в Империи! Империя – это мы, малороссы!

А в Австро-Венгрии десятки поколений славян, особенно те же галичане были быдлом, не достойным даже сравнения с немцем (австрийцем) «двуединой монархии». На что чехи были наиболее промышленным народом Австро-Венгерской империи, но ведь и они в Австро-Венгрии были людьми второго сорта!

Вот, скажем, Я. Гашек в своём известном романе описывает реальный статус даже не просто солдата, а офицера-чеха того времени:

Поручик Лукаш был типичным кадровым офицером сильно обветшавшей австрийской монархии. Кадетский корпус выработал из него хамелеона: в обществе он говорил по-немецки, писал по-немецки, но читал чешские книги, а когда преподавал в школе для вольноопределяющихся, состоящей сплошь из чехов, то говорил им конфиденциально: «Останемся чехами, но никто не должен об этом знать. Я - тоже чех...». Он считал чешский народ своего рода тайной организацией, от которой лучше всего держаться подальше».

А представьте отношение немцев к быдлу-галичанам.

И ответное отношение галичан к немцам.

Немцы для галичан были «первыми после бога», и уже поэтому гитлеровская Германии не упускала возможности стать хозяевами этих «украинских борцов за свободу», преклонявшихся перед немцами, тем более, что гитлеровцам это требовалось для ослабления Польши, в составе которой Галиция тогда входили. В связи с этой необходимостью немцы всячески поощряли стремление галичан к некой «свободе», правда, называли галичан «украинцами» (но это уже с целью насолить и СССР). Называть-то называли, но даже в 1943 году, создавая из галичан дивизию СС на территории СССР, они назвали её «Галичина», а не «Украина».

Исходя из того, как гитлеровцы видели свои национальные интересы, немцы всё делали, чтобы создать из Галиции гнойник. Или в Польше, или в СССР.

Вот, скажем, немцы напали на Польшу 1 сентября 1939 года, уже захватили её и дошли чуть ли не до Варшавы, 7 сентября немцы уже видели удирающую польскую армию, но им тогда и в голову не приходило, что правительство Польши может бросить свой народ и тоже удрать (это, собственно, никому в мире в голову не приходило). И немцы полагали, что поляки запросят перемирия и будут просить о мире. В связи с этим, генералы обсудили с Гитлером, какие условия мира выдвигать правительству побеждённой Польши, и после этого совещания начальник Генштаба сухопутных войск Германии Ф. Гальдер записал мнение Гитлера по этому вопросу в своём дневнике: «разрыв Польши с Англией и Францией; остаток Польши будет сохранен; районы от Нарева с Варшавой – Польше; промышленный район – нам; Краков – Польше; северная окраина Бескидов – нам; области (Западной) Украины – самостоятельны».

Заметьте, что даже сохраняя Польшу, как самостоятельное государство, Гитлер изымал из её состава Западную Украину – эту самую Галичину, - делая её как бы «свободной» - пытался осуществить цели сидящего в польской тюрьме Степана Бандеры.

Я не очень ценю «писательский гений», но отдам должное – писатели, порою, точно замечают различные черты общества, в котором живут. Вот, к примеру, Н. Некрасов удивился:

«Люди холопского звания —

Сущие псы иногда:

Чем тяжелей наказания,

Тем им милей господа».

А почему? Почему таким людям – холопам по мировоззрению - жестокие господа не ненавистней, а милей?

И уже потом размножившиеся психологи увидели это же явление уже в иных обстоятельствах, введя в оборот понятие «стокгольмский синдром»: «защитно-бессознательную травматическую связь, взаимную или одностороннюю симпатию, возникающую между жертвой и агрессором в процессе захвата, похищения и/или применения угрозы или насилия. Под воздействием сильного переживания заложники начинают сочувствовать своим захватчикам, оправдывать их действия и в конечном счёте отождествлять себя с ними, перенимая их идеи и считая свою жертву необходимой для достижения «общей» цели».

Я же объяснил бы это проще.

Если в это, казалось бы, не объяснимое низкопоклонство вдуматься, то придёшь к выводу, что дело тут в том, что тот, кого наказывают, боится оказать сопротивление своему господину, но он боится и мнения окружающих о том, что он трус, и боится такого же собственного мнения о себе. Ему самому стыдно быть трусом. Посему наказанный пытается убедить окружающих и себя, что его господин на самом деле такой хороший, такой хороший, что не проблема вытерпеть от него и тяжёлое наказание.

Так и с галичанами – множество поколений они были холуями немцев, они к этому своему статусу привыкли и не видели для себя ничего другого, кроме как быть в этой роли. Они видели себя говном. Поэтому, когда после как бы желаемого объединения в 1939 году те же собственно украинцы с востока приходили к галичанам брататься и уверяли, что они равны, что они братья с галичанами, то для рагуль это всего лишь было признанием в том, что восточные украинцы – это ничтожества. Такие же ничтожества, как и они сами. Говно! А вот немцы! Немцы, да! Это люди, первые после бога!

Причём, вера рагуль в это реально сравнима с верой в бога.

Это же очевидно. Провозгласив борьбу за суверенитет Украины, в 1941 году у бандеровцев возникла необходимость воевать и против немцев, и они даже имитировали эту борьбу, и даже немцы, понимая эту потребность бандеровцев, посадили Бандеру в барак для привилегированных в концлагере Заксенхаузен – «типа враг Германии». Но на самом деле галичане по-настоящему дрались только с поляками и Красной Армией, к примеру, из засады убили командующего 1-м Украинским фронтом генерала Н. Ватутина.

И вот смотрите. Весной 1943 года, после Эль-Аламейна и Сталинграда, всем в мире, включая немцев, было понятно, что Германией война безусловно проиграна. Проиграна! Это понимали все в мире… Кроме галичан.

Когда в марте 1943 года немцы начали формировать дивизию СС «Галичина», то на 12 900 штатных мест в этой дивизии подали заявления 80 тысяч галичан. Ну, не могли галичане поверить, что «первые после бога» могут войну проиграть!

Вот, что значат умственные способности рагуль и их вера в величие Запада! Не в себя вера, не в свои способности, а только в Запад!

Бандеровцам не нужен был СССР с его равенством, им нужны были «милые господа».

Вот 17 марта 1991 года граждане УССР ответили на вопрос «Считаете ли вы необходимым сохранение СССР как обновленной федерации равноправных суверенных республик, в которой будут в полной мере гарантироваться права и свободы человека любой национальности?». И вот ответ:

Уже по картинке видно, что это два разных народа в одной республике.

Можно галичан ругать, можно над ними издеваться, можно пытаться им разъяснять, в чём их проблема, но что с этого толку? Это их мир, их мировоззрение. Говоря, «Украина», они имеют в виду только себя! В роли холуев при немцах или американцах.

Убийство украинцев

Вот в этой песне-новоделе «Батько наш - Бандера…» поётся:

«А мы с москалями да не в согласии жили,

На самого Петра в бой мы вступили».

В какой бой? С какими москалями? Москали – Красная Армия - в считанные месяцы выбили немцев с Западной Украины и ушла брать Берлин, а в Галицию поехали советские работники, учителя и врачи из Восточной Украины – собственно украинцы, малороссы. Ведь в Галиции нужны были специалисты со знанием украинского языка, чтобы хоть как-то разговаривать с рагулями.

И бандеровцы начали убивать украинцев.

«С 1945 по 1955 гг. бандеровцы убили 55 тыс. советских граждан, в том числе 2622 активиста и партработника, 582 председателя сельсовета, 1930 учителей и врачей». Бандеровцы убили 55 тысяч украинцев. УКРАИНЦЕВ! И вполне логично, что под такую песню, в наличие которой я сомневался.

После гибели моей родной мамы в 1958 году, отец женился на вдове с сыном, муж которой, инвалид-фронтовик, был послан учителем на Западную Украину, а там ему в окно была брошена граната. И первый муж моей не родной мамы долго пытался выкарабкаться после ранения, но всё же умер от ран. А он был украинец из села Гупаловка Магдалиновского района Днепропетровской области, Полишко Иван (отчества, скорее всего, я и не знал, да и имя знаю по отчеству уже покойного сводного брата).

Мы говорим о сегодняшней войне России и Украины, а ведь на Украине с начла развала СССР галичане, нагло именуя себя украинцами, и уверяя, что они хотят суверенной Украины, продолжили начатую в 1945 году войну против украинцев – против Украины.

И не сами начали! Не будем рагуль переоценивать. Сами эти природные холуи (я имею в виду элиту галичан, которую Советский Союз расплодил немеряно), создать суверенное государство не способны, да им никакая свобода и не нужна для жизненных целей, которые они только и способны определить Украине, – мыть унитазы в Германии. Для этого никакой суверенитет не требуется.

Ну, какая, скажем, из какой-то там Фарион, - бабы, с явно неспешным умственным развитием, - Маргарет Тэтчер? Что это убогое существо, вступившее в КПСС только для того, чтобы не работать, могло придумать государственного, кроме заставить весь народ говорить даже не малороссийском наречии, а на архаичном языке тех ж рагуль?

Но ведь только эту тупую бабу и её товарищей и подруг впускают в информационное пространство, и народ начинает тупеть вслед за ними.

После развала СССР в 1991 году, войну против украинцев галичане начали под руководством США, именно США уже к 2014 году потратили 5 миллиардов долларов на создание из Галиции ярого врага Украины – на пропаганду, на создание тренировочных лагерей последышей бандеровцев. Эти последыши бандеровцев пели «Москалів – на ножі; «Москаляку на гіляку», а на самом деле ненависть направлялась на собственно украинцев. А с 2014 года - с Майдана - эта холодная война рагуль с украинцами, переросла в горячую – началось кромсание Украины на части. Украина теряла территории и граждан по вине рагуль – из-за их требования всем говорить на языке рагуль, и за смещение в 2014 году избранного народом президента!

Рагули Майдана плевали на украинцев. Не на русских, а на украинцев. Не будем это забывать!

То, что я написал, ни на грамм не снимает вины с Кремля за нынешнюю агрессивную бойню на Украине, однако надо понимать, что на Украине продолжается и продолжается внутренняя война – война галичан («бандеровцев») с украинцами.

В молодости я работал с товарищем, который во время Великой отечественной войны был подростком, но уже работал на заводе – штамповал стабилизаторы для мин. Он рассказывал: «После смены длиною в 10 часов, подростки валились с ног, но приходил парторг: «Ребята, ваши отцы гибнут на фронтах без этих мин!», - и мы, поспав несколько часов на тёплом шлаке котельной, снова становились к станкам», - на Украине есть что-то похожее на этот патриотизм?

Есть! Там, прости господи, «патриоты» сносят памятники.

И спросите себя, вот зачем сидящие у власти бандеровцы, так сказать, «еврейской национальности», тратят силы на снос памятников Екатерине II в Одессе, Ломоносову в Днепропетровске, памятники Пушкину по всей Украине, памятник Н. Островскому? Зачем сносят памятники солдатам Великой Отечественной? Ведь та же российская самодержица, Екатерина, была императрицей украинцев, её, немку, окружали украинцы Разумовские, тот же Ломоносов был академиком под председательством украинца Кирилла Разумовского, Пушкин были литературной славой империи, в которой Украина была такой же составной частью, как и Россия, следовательно Пушкин был славой и украинцев. Островский был украинец, и погибшие в боях с Германией советские солдаты тоже в большей части были украинцы. Мой отец, украинец, был четыре раза ранен за СССР, половина моих дядьёв не вернулась с фронта – моему отцу и моим дядьям памятники ломаете?

Но дело даже не в этом, а в вопросе: зачем в разгар войны заниматься таким дебильным делом, как уничтожение памятников?

Придумали, зачем?

А затем сейчас на Украине и сносят памятники, что это памятники украинцам – врагам рагуль. Вот поэтому в разгар войны и продолжают следить, чтобы на Украине никто не говорил на родном языке – только на языке рагуль! Война Галиции против Украины продолжается!

Неизлечимая дебильность рагуль

Вчера произошёл случай, характерный по своей поразительной рагульской дебильности. Наиболее сильным пропагандистом Украины является украинец Алексей Аристович, но он не рагуля – он украинец. И несмотря на то, что он делает для Украины больше, чем все остальные пропагандисты, и его на Украине уважают чуть меньше, чем Зеленского, Аристовича ненавидят рагули, скорее всего, именно из-за этого.

И вот 14 января пущенная наёмниками Кремля скорее всего по днепропетровскому заводу Южмаш древняя (образца 1958 года) противокорабельная ракета х-22 беспрепятственно подлетела к моему родному Днепропетровску, но среагировала, как на авианосец, на длинную девятиэтажку в микрорайоне «Победа». Для умного человека встал вопрос – почему ВСУ не сбили это древнее изделие на подлёте к городу? И Аристович попробовал соврать, защищая Вооружённые Силы Украины, что на самом деле типа х-22 сбили над просторами реки Днепр, но сбитая ракета упала на эту девятиэтажку. Вины ВСУ не было никакой – виновен Кремль, начавший преступную войну, но оголтелые рагули набросились на Аристовича типа он «продался Кремлю». В чём?? ДБЛ, БЛД! А рагуль это не волновало, как в своё время не волновало бандеровцев, за какую свободу они убивают украинских врачей и учителей.

Что интересно, возглавил украинских идиотов потомок псковских крестьян, холуй при Коломойском, объявивший себя сионистом, Борис Филатов:

«Мэр Днепра Борис Филатов призвал СБУ и украинскую контрразведку «отреагировать» на заявления советника офиса президента Украины Алексея Арестовича, который сказал, что на дом в Днепре упала сбитая украинскими войсками ракета.

«Я с первого дня войны говорил, что Арестович — самовлюбленный скот и помойный рот», — написал Филатов в Telegram.

Командующий Воздушными силами ВСУ Николай Олещук ночью заявил, что «в Вооруженных Силах Украины нет огневых средств, способных сбивать данный тип ракет»».

Ещё один кретин из рагуль! А как же вы отчитываетесь в сбитии почти всех выпущенных по Украине более современных ракет, если не способны сбить эту рухлядь? Между прочим, как раз специалисты говорят, что это раскалённое неуправляемое «бревно», х-22, летящее на высоте 12 км и видное за 150 км на локаторах и «Бука» (которых на Украине на начало войны было 72 установки), и С-300 (которых на Украине на начало войны было 250 пусковых установок), без проблем обнаруживается и перехватывается этими зенитными системами.

Ведь если посмотреть со стороны на этих дебилов, то действительно, а как эти рагулям и бандеровцам самим жить без управления немцами или американцами? Они ж ведь и через год войны так и не поняли, что на войне происходит.

***

Не собирался писать на эту тему, но прикреплённый к моему сайту сотрудник ЦИПсО, грудью встал на защиту бандеровцев. И вот по вопросу о том, как бандеровцы на самом деле сегодня воюют, ему ответила читательница, после чего бандеровский пропагандист замолк.

«Не выдержала, решила вставить своих 5 копеек. Я не знаю такие сейчас бандеровцы - как в 40-хх или иные, - но существуют они в реальности и поныне. Я украинка и в Украине проживаю. Слыхала и песни прославляющие Бандеру, и автомобили с названием «Бандеромобиль». Многое чего слышать и видеть приходится. Вы вот пытаетесь показать, что время сейчас иное, не такое как в годы ВОВ, а мне реально страшно жить на собственной земле. И причина этого страха лишь одна - я русскоязычная и не поддерживаю все эти кричалки призывающие бить, резать и вешать россиян; не поддерживаю снос памятников и уничтожение всего что связано с русскими. И что удивительно: галичане больше всех кричат о независимости, о свободе Украине. А на передовую посылают вовсе не их, а обычных украинцев. А галичане в тылах отсиживаются. За 30 км от фронта размещаются для проживания. Жили недалеко от нас такие. Больше, чем полгода жили, практически не покидая своего жилья. Когда русские отступили дальше, галичане тоже переехали. Созвонилась узнать, как доехали, оказалось вновь живут на расстоянии 30 км от новой линии фронта. Вот вам и разница между галичанами и украинцами».

Не склонен обвинять всех галичан, как таковых.

Даже русские, живущие вместе с работящими галичанами, отзываются о них, как о хороших людях, вина галичан только в том, что они не понимают и не принимают братства в большой семье – унижают себя сами. А тупая интеллигенция галичан (рагули) продаёт народ Галиции любому хозяину, и именно эту интеллигенцию, повторю, и следует считать рагулями по её умственным способностям.

Но интеллигенция какого народа СССР сегодня не продаёт свой народ любому своему хозяину – хоть местному, хоть иностранному? Интеллигенция какого народа СССР сегодня не рагули?

Чем тут ещё можно закончить тему, кроме слов «несчастная Украина»?

Россия, у которой даже президента нет, конечно, ещё более несчастна, но это же не значит, что Украина не достойна жалости?