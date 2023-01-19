Не прошло и 10 лет, как вслед за Россией в Крым пришёл Сбер

Сообщают, что Сбер уже сформировал команду, и к лету начнёт работать в Крыму. И даже где-то на полуострове уже сейчас можно найти сберовский банкомат...

Честно говоря, с 2014 года так и не смог понять: если Крым - это Россия, то почему там не может работать крупнейший государственный банк страны?

Ведь всё равно санкциями были обвешанные с ног до головы - почему же нет?

И даже после начала спецоперации, когда нас фактически выперли из мировой финансовой системы, а золотовалютные резервы просто отобрали, потребовался год, чтобы это осознать, и обратить на 2 новых региона страны, когда этих новых регионов стало уже шесть!

Я нарочно не даю оценок процессу расширения рублёвой зоны на шесть не рублёвых в прошлом регионов. Принимаю как факт. Например, что в Херсонской губернии рубль стал единственным платёжным средством, а вот банков рублёвых как-то не завелось.

Но вот Крым и Севастополь - почему с законным платёжным средством вот уж десятый год надо идти в какие-то "гоп-стоп-банки", а карточку Сбера можно оформить не ближе Тамани - всего-то триста вёрст от Севастополя...

И ведь ни один сукин кот за этот десятилетний бардак не ответит. Это мы, простые людишки, за каждый чих платим, а то и садимся. А хозяева наших вроде бы государственных корпораций отвечают только добрым именем.

Оно же у них доброе, правда?

А. Б.