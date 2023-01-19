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Московский листок

Прорыв блокады как повод

Опубликовано 19.01.2023 автором Баранов Анатолий в разделе комментариев 1

Прорыв блокады как повод

Путин посетил малую родину с важным визитом - 80 лет назад было прорвана блокада Ленинграда. Прекрасный повод сказать что-то судьбоносное, программное и к месту. Всё же страна опять в блокаде, и хоть не голодаем, но не всем нравится.

К месту было всё: и воспоминание о том, как старший брат погиб в блокаду, правда, задолго до рождения самого Путина, так что личных воспоминаний оказалось не много.

Потом про то, что мама потеряла или у неё украли хлебные карточки - этои правда была трагедия, пришлось голодать, но сам Владимир Владимирович не голодал - он опять ещё не родился.

В общем, всё было трогательное и личное. Правда, всё это он где-то уже говорил...

Но главное было сказано на Обуховском заводе, который теперь филиал московского "Алмаз-Антея".

У нас есть, по словам Путина, три составляющих победы: единство народа, героизм воинов и эффективная работа оборонного комплекса.

И тут, как всегда, вопросы. Даже не к Путину, к тем идеологическим структурам, что готовили его программное выступление. Вы что, совсем убогие?

Только осенью мы наблюдали толпы бегущих от мобилизации на всех границах, от Грузии до Монголии. Толпы бегущих - и куда! В Монголию, только бы не в окопы под Артёмовск!

Видимо, это какое-то особое проявление единства народа. Но квасным патриотам навряд ли понравится...

Насчёт героизма воинов сомнений нет. Вот только сверлит старая мысль: необходимость в героизме одних - это всегда преступление других...

Ну и насчёт оборонно-промышленного комплекса... Путин сообщил, что ракет мы выпускаем едва ли не столько же, сколько всё остальное человечество. Да так и должно быть, именно наша страна и есть родина военной ракетной техники, не зря же Королева и других столько лет готовили в лагерях...

А как насчёт всепобеждающих танков "Армата"? Уже прорывают оборонительные линии противника?

Истребители пятого поколения уже рвут на куски ВВС противника?

Наши непревзойдённые средства РЭБ делают его слепым и глухим?

Наша спутниковая группировка координирует точные удары нашей артиллерии и даёт целеуказания каждой единице техники, каждому мотострелку, экипированному в систему защиты "Ратник"?

И последнее - контрактники и мобилизованные точно получают по 200 тысяч или тысяч по 60-70 вместе с боевыми? Надо бы уточнить. Может, и правда?

 



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Всего комментариев к статье: 1
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(без названия)
lakykase написал 19.01.2023 01:17
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